El VI Concurso de Podcast Escolar de RNE ya tiene ganadores

El VI Concurso de Podcast Escolar, organizado por RNE en colaboración con la plataforma Elocuencias, ya ha anunciado los trabajos ganadores entre las más de 550 propuestas recibidas en la sexta edición de este certamen. El jurado encargado de la deliberación está formado por profesionales de RTVE vinculados a la programación infantil y por profesionales de la educación de todo el país.

Los ganadores En la categoría 1 (1º, 2º y 3º de Primaria), el primer puesto ha ido a parar al CPI Poeta Uxío Novoneyra de O Courel (Lugo). El podcast ‘El regreso de Radio Locuela’ se ha llevado el triunfo entre los participantes más pequeños. El jurado ha destacado la creatividad, el sentido del humor, la calidad del montaje y, sobre todo, la maravillosa realización sonora, con música y recursos sonoros creados por el propio alumnado del centro. Podcast 'Radio Locuela' La categoría 2, que abarca los cursos de 4º, 5º y 6º de primaria, ha tenido como campeón al podcast ‘Operación Corullón’; del CRA Jimena Muñiz, (Corullón-León). Además de contar con un montaje excelente, el jurado ha valorado especialmente la narrativa del trabajo, que utiliza la ficción sonora para abordar un tema de gran importancia y sensibilidad, como es la despoblación, de una forma creativa y muy atractiva para el oyente. Podcast 'Operación Corullón' Ya en los tres primeros cursos de la ESO, la categoría 3 ha premiado a ‘Desenmascarando el filtro’ como trabajo ganador. El podcast del CEIP Toral de los Vados, en Léon, ha destacado por resaltar el trabajo de análisis y reflexión sobre el tema tratado, que se ve reflejado en el guion. Asimismo, la elaboración de los efectos sonoros y el uso de recursos de montaje han sido dos elementos que le han permitido crear una atmósfera envolvente y transmitir el estado de ánimo de los personajes. Podcast 'Desenmascarando el filtro' En la categoría 4, cuyos participantes pertenecen a 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, y FP, el galardón a mejor podcast ha viajado a Gijón, concretamente al IES Calderón de la Barca. ‘Las meninas. Un reels muy real’, ha sido reconocido por la originalidad de su guion, que busca acercar a nuevos lenguajes un episodio de la historia. El jurado ha valorado especialmente su valor didáctico y divulgativo y el interés por despertar la curiosidad por el arte, así como el trabajo interpretativo. Podcast 'Las meninas. Un reels muy real'

Ganador Educación Especial Con motivo del elevado número de trabajos realizados por alumnos y alumnas de aulas y centros de Educación Especial, el jurado el Concurso de Podcast Escolar de RNE ha decidido otorgar un premio en esta nueva categoría. Su ganador ha sido el podcast ‘Discapacidad emocional’, del IES San Juan de la Cruz, en Caravaca de la Cruz (Murcia). Podcast 'Discapacidad emocional' Realizado por los alumnas y alumnos de 2º y 3º de la ESO junto a alumnos con Necesidades Educativas Especiales que están escolarizados en la modalidad de ‘Aula Abierta del centro’, el jurado ha destacado la naturalidad con la que se presenta un elenco de voces plural y el enfoque sobre la diversidad, en el que se visibiliza el reto de la inclusión y las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, pero recordando que también pueden ayudar a otros compañeros y compañeras. El próximo 15 de junio se invitará a los centros ganadores a una gala transmitida por Radio 5 en la que se entregarán los trofeos a los premiados. El acto contará con la presencia de la presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, Marta Ribas, que dará a conocer las actuaciones de este Observatorio de reciente creación.