XVII Premio de Cortos CinematogrÃ¡ficos RNE-Platino Crowdfunding: Â¡Mira los 10 finalistas y vota por tu favorito!

Ya conocemos las 10 obras finalistas del XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding, elegidas entre 79 propuestas.

Finalizado el plazo de recepción de trabajos, el programa De película ha elaborado la preselección y hasta el 7 de junio los usuarios pueden votar por su cortometraje favorito de entre esta decena de vídeos que te mostramos por orden alfabético:

1. A la manera de Joe, de Pablo Iranzo, Sofía Santos, Aitana Díaz, Constança Kendall y Janetta Yuzbashyan Joe es un inmigrante cubano en los Estados Unidos. Cuando cae la noche, transforma toda su barbería en un club de jazz donde canta canciones de Frank Sinatra, que también fue migrante en su día. Su sueño es hacer feliz a la gente y, haga lo que sea que haga, hacerlo a la manera de cada uno, sin miedo, hacerlo a la manera de Joe. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - A la manera de Joe Ver ahora

2. Aitana en el corazón de la tormenta, de Alberto González Enero 2025. Al volver a la escuela, la profesora encarga a sus alumnos un trabajo de lo acontecido. Aitana realiza sus dibujos en clave berlanguiana. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE â€“ Aitana en el corazÃ³n de la tormenta Ver ahora

3. Break, de Juan Carlos Quindós y Liam Darg Break es una historia de desamor narrada en vivo y en directo desde las entrañas de Michael, un personaje apasionado por el tenis e Inglaterra. La historia transita con humor por el toma y daca de la relación, donde los personajes emplearán sus mejores golpes para tratar de ganar el juego y eludir un desenlace inevitable. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - Break Ver ahora

4. El maestro, de Guillermo Uria y Juan Carlos Parro Después de unos cuantos años trabajando en Londres, Rubén vuelve a casa para cuidar de su padre. Lo encuentra en el parque de al lado de casa jugando al ajedrez, como siempre. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - El maestro Ver ahora

5. Ensayo sobre la estupidez, de J.K. Álvarez Un candidato a la Presidencia del Gobierno se convierte en el peón de una inteligencia extraterrestre, que lo utiliza como experimento para medir el grado de sumisión de la humanidad. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - Ensayo sobre la estupidez Ver ahora

6. Espacio emocional, de Roma Peña y Paula Colorado Un simple "hola…" puede desatar el caos. Cuando Lucía recibe un mensaje de su ex tras meses sin contacto, entra en shock. Marta, su amiga y experta en teorías absurdamente convincentes, convierte ese mensaje en un análisis obsesivo donde cada palabra esconde una intención. Entre estrategias imposibles y decisiones calculadas al milímetro, ambas intentarán descifrar qué significa realmente ese "hola"… hasta que la realidad irrumpe de la forma más inesperada. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - Espacio emocional Ver ahora

7. Está detrás de mí, Yago Casariego y Nacho Monter Dos amigos han quedado para ir al cine, pero uno de ellos llega tarde. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - EstÃ¡ detrÃ¡s de mÃ­ Ver ahora

8. La recidiva, de Raquel Cuétara y Pablo Vara Hace año y medio que Maribel superó un cáncer de mama. Desde entonces ha sido tan feliz descubriendo nuevas experiencias que nunca habría pensado que pudiera aparecer… Él. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - La recidiva Ver ahora

9. Palabras, de Giuppi Rattá Gutiérrez A nuestra protagonista el amor romántico le da urticaria. Eso de andar de la mano como dos boludos, elegir juntos la serie o compartir el postre… No cree en príncipes azules ni en finales felices donde comen perdices. Después de varias decepciones, ha aprendido que los cuentos de Disney no la representan. Pero justo cuando todo parecía bajo control, aparece Matías… y con él, la posibilidad del desastre. Decidida a no repetir la historia, organiza una ruptura preventiva... antes de que el amor vuelva a hacer de las suyas. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - Palabras Ver ahora

10. Sin vuelta atrás, de Madison Tuff En el frente del Óblast de Donetsk, en Ucrania, los ancianos y las personas con discapacidad esperan ser rescatados. Muchos de ellos padecen demencia o enfermedades físicas, y quienes han sido abandonados pueden llevar semanas esperando que llegue ayuda. Sin gas ni electricidad, los días fríos transcurren en soledad para quienes necesitan ser evacuados. La ayuda llega en forma de voluntarios, que recogen las pertenencias y los enseres de quienes lo necesitan y los llevan a un lugar seguro. Pero la seguridad tiene un coste profundo —para muchos, el momento en que cruzan ese umbral es la última vez que verán su hogar. Las paredes donde criaron a sus familias, los jardines que cuidaron durante décadas, las fotografías que siguen colgadas donde las dejaron— todo atrás, para siempre. No se regresa a una línea de frente. Solo se avanza, hacia una vida incierta lejos de todo lo que alguna vez conocieron. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - Sin vuelta atrÃ¡s Ver ahora