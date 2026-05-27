David Broncano visita 'Sinfonía de la mañana' en Radio Clásica (RNE)
- El presentador de ‘La Revuelta’ charla con Martín Llade y Clara Corrales sobre su afición por la emisora y la música clásica
- Viernes 29 de mayo a las 08:00 horas, entrevista completa en ‘Sinfonía de la mañana’, RNE Audio y RTVE Play
El popular cómico y presentador David Broncano visitará por primera vez los estudios de la Casa de la Radio en Prado del Rey (Madrid) para ofrecer una entrevista en ‘La música de…’ del veterano programa de Radio Clásica ‘Sinfonía de la mañana’. Junto a Martín Llade (presentador del Concierto de Año Nuevo) y su compañera Clara Corrales, hablará de forma entusiasta sobre su afición por la música clásica y por la emisora, que considera como “su casa”.
En su visita, Broncano charlará acerca de la tradición musical en su familia, de su trayectoria en los distintos medios de comunicación con los que ha colaborado, así como sobre el Festival Música en Segura que dirige su hermano clarinetista y gestor cultural, Daniel Broncano, desde hace 13 años en Segura de la Sierra (Jaén). David afirma que los géneros musicales que más le gustan, además del clásico, son el heavy metal, el thrash metal, el rock progresivo e incluso un cierto tipo de reguetón.
La selección musical de Broncano
La escogida selección musical que propone David Broncano a ‘Sinfonía de la mañana’ está formada por las siguientes obras: tercer movimiento “Rondó” del Concierto para clarinete de Wolfgang Amadeus Mozart; la “Danza de las horas” de la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli; el cuarto movimiento de la Sinfonía núm. 1 “Titán” de Gustav Mahler; un fragmento de la Música para dieciocho músicos del minimalista Steve Reich; el “Preludio” de la Suite Holberg de Edvard Grieg; No me destruyas, del compositor mexicano Juan Pablo Contreras; y La harpe de mélodie, del renacentista Jacob de Senleches.
“Me doy cuenta de que cada vez me gustan más los programas técnicos de vuestra emisora, los valoro mucho, porque me abren la cabeza a cuestiones musicales que desconozco”, comenta Broncano, quien recibe en el programa por parte de Radio Clásica dos regalos vinculados con el 60º aniversario de la emisora: el doble CD ‘Mucho más que música’ y el libro ‘Músicas para vivir mejor’. “Gracias por hacer lo que hacéis cada día, vosotros y el resto de compañeros y compañeras de Radio Clásica”. El presentador de ‘La Revuelta’ se despide con el lema de ‘Sinfonía de la mañana’: “¡Viva Mozart!”.
El programa se podrá escuchar este próximo viernes 29 de mayo de 08:00 a 09:30 horas en la sintonía de Radio Clásica. También se podrá seguir en streaming de vídeo en RNE Audio y RTVE Play. Ambos formatos quedarán alojados en el apartado de podcasts de ‘Sinfonía de la mañana’.