David Broncano visita 'Sinfonía de la mañana' en Radio Clásica (RNE)

El popular cómico y presentador David Broncano visitará por primera vez los estudios de la Casa de la Radio en Prado del Rey (Madrid) para ofrecer una entrevista en ‘La música de…’ del veterano programa de Radio Clásica ‘Sinfonía de la mañana’. Junto a Martín Llade (presentador del Concierto de Año Nuevo) y su compañera Clara Corrales, hablará de forma entusiasta sobre su afición por la música clásica y por la emisora, que considera como “su casa”.

En su visita, Broncano charlará acerca de la tradición musical en su familia, de su trayectoria en los distintos medios de comunicación con los que ha colaborado, así como sobre el Festival Música en Segura que dirige su hermano clarinetista y gestor cultural, Daniel Broncano, desde hace 13 años en Segura de la Sierra (Jaén). David afirma que los géneros musicales que más le gustan, además del clásico, son el heavy metal, el thrash metal, el rock progresivo e incluso un cierto tipo de reguetón.