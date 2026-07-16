RNE da la bienvenida al verano con una nueva programación que se zambulle en los viajes, la salud mental y la cercanía

Comienza el verano pero Radio Nacional de España no cierra por vacaciones. Desde el lunes 20 de julio y hasta el 30 de agosto la parrilla se refresca con más gastronomía, humor, historias humanas y viajes sonoros. Una ola radiofónica que acompañará a los oyentes a cualquier hora del día para sobrellevar el calor y escuchar el verano de la mejor forma posible.

Guillem Hidalgo despertará a los más madrugadores Guillem Hidalgo dará los buenos días en ‘El despertador de RNE’ desde las 4:00 hasta las 6:00 de lunes a viernes. El programa contará con nuevos colaboradores como Candela Antón, Jordi Cruz o Maya Pixelskaya y secciones de aventura, cine, nutrición, videojuegos y la ciencia. Después llegan ‘Con ellas’, el espacio que crea referentes femeninos mediante de la visibilización de las mujeres que sobresalen en su profesión, y ‘Mujeres malditas’, con las historias de aquellas que fueron protagonistas en momentos clave de la humanidad. Y a las 06:40, Miguel Caamaño contagiará su ‘Melomanía’ en un recorrido por la trayectoria de artistas que han marcado a varias generaciones, como Nina Simone o Gorillaz.

‘Las mañanas de RNE’ Lara Hermoso sustituirá Juan Ramón Lucas en ‘Las mañanas de RNE’ de 7:00 a 10:00 de lunes a viernes. Después, Pepa Sastre y Luismi Pascual tomarán el relevo hasta las 12:20. El programa recorrerá todas las costas y las fiestas populares imprescindibles. La doctora Verónica Casado dará consejos de salud; llegarán al micrófono el director de la Galería de Colecciones Reales, Víctor Cageao, y el modisto Juan Duyos. Para comprender el mundo mejor, estarán Cristina Consuegra y Andrés Pascual, entre otros colaboradores. Y habrá invitados como Josep Císter y Susana Prieto, creadores de ‘La Promesa’, o el actor Jose Coronado.

‘Las tardes de RNE’, con Marta Solano En verano, ‘Las tardes de RNE’ son para Marta Solano. Entre las 16:00 y las 19:30 no faltarán el humor ni la tertulia, pero en vez de con café será con helado y los temas estarán acordes a la temporada estival. Manuel Veslaco contará las mejores historias del cine, y se convertirán en secciones semanales la ciencia, nutrición, moda, viajes, arte, historia de la música o el cuidado de las mascotas. Tampoco faltará el concurso y la entrevista con actuación en directo, señas del programa vespertino. Rosa Roda conducirá ‘El último tren’ Humor, misterio, historia, música, sexología, filosofía, psicoterapia, consejos médicos y entrevistas son el combustible del tren de las noches de RNE, con Rosa Roda como sustituta de Isabel Gemio, de martes a jueves entre las 23:00 y la 1:00. Viajarán en ‘El último tren’ el prehistoriador Ignacio Martín Lerma, la sexóloga Arola Poch, la filósofa Nerea Blanco, la actriz y humorista Coria Castillo, el sociólogo Pablo Vergel y la cómica Elsa Ruiz.

Nuevos programas: salud mental, historias de barrio y viajes sonoros Desde el 21 de julio hasta el 23 de agosto RNE estrenará nuevos espacios para sus madrugadas, entre la 1:00 y las 2:00 de martes a viernes. En toda vida hay momentos, decisiones o situaciones que cambian algo de repente. Antonio Rodríguez de Ramos invita a reflexionar sobre ellas en ‘La hora inesperada’, todos los martes. Yolanda Pintor parte de las cinco emociones básicas del ser humano (ira, tristeza, miedo, alegría y asco) para colocar al oyente ‘Frente al espejo’ los miércoles. En ‘Al otro barrio’, Daniel Andrés Arrigote hará que los oyentes pisen la calle todos los jueves para conocer de cerca historias reales, humor afilado y reportajes que suenan a vida. En ‘Imanes de verano’, Imanol Durán propone cada viernes un viaje sonoro por una gran ciudad del mundo. Cada episodio combina rutas guiadas por españoles que aportarán una mirada cercana de cada destino. Además, en la última semana de agosto, los alumnos y alumnas del Máster de RNE de RTVE Instituto tendrán la oportunidad de poner en práctica todo lo que han aprendido a lo largo del curso dirigiendo cuatro nuevos espacios de 1:00 a 2:00 distribuidos entre el martes y el viernes: ‘Detrás de la emergencia’, para descubrir el funcionamiento de los servicios de emergencia en un mundo en riesgo y cambiante; ‘Las sillas de la RAE’, que aborda el papel de la mujer en la historia de la institución; ‘Desmontando la locura’, donde conocer los retos de la salud mental en el entorno digital; y ‘El precio de vivir’, una radiografía sobre el problema de la vivienda.

Fines de semana: ‘No es un día cualquiera’, ‘El ojo crítico’ y más novedades ‘No es un día cualquiera’ seguirá emitiéndose los sábados y domingos de 8:30 a 12:30, con Manolo HH. Habrá invitados como el actor José Coronado o la periodista Marta Fernández. Los colaboradores Rafael Narbona, María Isabel Rodríguez y Enma Rodero acercarán la filosofía, los mitos y las emociones. Y la cultura tendrá un especial protagonismo a través de Fernando Pérez Suescun, jefe de Contenidos Didácticos del Museo del Prado, los cantantes líricos Javier Povedano y Susana Nadejde, Fernando García Berlanga o el cantautor Litus. Justo después, Iván Romero propondrá zambullirse en las novedades más destacadas del cine, teatro, literatura, música y artes plásticas en ‘El ojo crítico’. Además, las tardes de los fines de semana entre el sábado 25 de julio y el domingo 9 de agosto se incorporan ‘Poca Broma’, ‘Xavifornia’ y ‘Modernos Populares’. ‘Poca broma’, con Antonio Pérez, ofrece desde las 14:30 hasta las 16:00 una vía de escape, combinando entrevistas desenfadadas a creadores de contenido, filósofos de la risa y humoristas. Al acabar, ‘Xavifornia’, con Xavi Martínez, repasará hasta las 20:00 las novedades de la cartelera musical nacional e internacional, incluyendo conversaciones en profundidad con artistas, intérpretes, escritores y figuras de primer nivel. Y de 21:00 a 23:00, ‘Modernos populares’, con Miguel Caamaño, propone un viaje por la música de ayer y hoy, una mezcla de lanzamientos y reediciones, entrevistas y protagonistas de la escena musical.