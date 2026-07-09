'El Buscón', de Quevedo se transforma en la nueva Ficción Sonora de RNE: ya disponible

Uno de los grandes clásicos del Siglo de Oro se transforma en Ficción Sonora. Radio Nacional de España ha vuelto al Corral de Comedias de Almagro, esta vez con El Buscón, de Quevedo, su nueva ficción sonora, con motivo de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico.

Para llevar a cabo esta novela de Francisco de Quevedo, una de las fundamentales de la picaresca española, el equipo de la ficción sonora ha elaborado una adaptación de Arturo Echevarren, dirigida por Benigno Moreno y realizada por Mayca Aguilera. “Tenemos la suerte de venir a este Corral de Comedias, que la gente lo disfrute viéndonos en el fondo hacer un programa de radio y a la vez lo emitimos en directo. Eso es algo que no hace nadie más porque es complicado”, dice Benigno Moreno.

La vida del Buscón llamado Don Pablos Se cumplen 400 años de la publicación de Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, obra magistral de Quevedo, un clásico que demuestra seguir vigente al tratar de los grandes temas que preocupan al ser humano. El Buscón de los caminos de un joven de origen humilde que pretende un ascenso social. La novela es su recorrido vital de lucha constante entre el destino que le pone límites y el interés personal que le hace dejar de lado los criterios morales para conseguir su objetivo. Ficción Sonora de Radio Nacional y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro buscan con esta interpretación una versión respetuosa con el lenguaje de Quevedo, pero actualizada para poder ser entendida sin dificultad. El escritor, doctor en filología y especialista en el Siglo de Oro Arturo Echavarren realiza esta adaptación para que El Buscón se pueda entender en nuestra época, pero sin perder para nada el mensaje original, trabajo ya adelantado en su libro El Buscón de Vierge.