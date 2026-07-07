Programación especial de RTVE desde el Festival de Almagro, con el estreno de la ficción sonora 'El Buscón'

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro celebra su 49ª edición hasta el 26 de julio y volverá a tener una presencia destacada de RTVE. Radio Nacional de España estrenará en el Corral de Comedias su nueva Ficción Sonora, ‘El Buscón’, y realizará algunos de sus principales programas desde la localidad manchega. Y el Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha se volcará con uno de los certámenes de teatro clásico más importantes del mundo.

‘El Buscón’, de Francisco de Quevedo

Se cumplen 400 años de la publicación de ‘Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos’, obra magistral de Quevedo, un clásico del Siglo de Oro que demuestra seguir vigente al tratar de los grandes temas que preocupan al ser humano. ‘El Buscón’ de los caminos de un joven de origen humilde que pretende un ascenso social. La novela es su recorrido vital de lucha constante entre el destino que le pone límites y el interés personal que le hace dejar de lado los criterios morales para conseguir su objetivo.

Ficción Sonora de Radio Nacional y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro buscan con esta interpretación una versión respetuosa con el lenguaje de Quevedo, pero actualizada para poder ser entendida sin dificultad. El escritor, doctor en filología y especialista en el Siglo de Oro Arturo Echavarren realiza esta adaptación para que ‘El Buscón’ se pueda entender en nuestra época, pero sin perder para nada el mensaje original, trabajo ya adelantado en su libro ‘El Buscón de Vierge’.

El elenco que da vida a los personajes de esta Ficción Sonora está encabezado por Arturo Querejeta como un Buscón ya mayor que mira su vida pasada desde la reflexión; Nicolás Illoro es el Pablos joven y cada uno del resto de los actores interpretará a varios de los más de 30 personajes que tiene esta adaptación de la novela de Quevedo y que van apareciendo a lo largo del recorrido vital de Pablos: Rebeca Hernando, Juan Suárez, Rodri Martín, Jon Samaniego, Pedro Muñoz, Miguel Valiente, Amaya Prieto, César Gil e Irene Rivas.

La ficción sonora cuenta con dirección de Benigno Moreno y realización y diseño sonoro de Mayca Aguilera.