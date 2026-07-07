Programación especial de RTVE desde el Festival de Almagro, con el estreno de la ficción sonora 'El Buscón'
- Con motivo del 400º aniversario de la publicación de la obra de Quevedo
- 8 y 9 de julio, a las 23:00 horas en directo en el Corral de Comedias de Almagro. La función del día 9 se retransmitirá en Radio 3 en RTVE Play
- ‘El ojo crítico’, ‘Mañana Más’ y ‘Cultura con Ñ’ de RNE; ‘Atención Obras’ de La 2, y los informativos de RTVE en Castilla-La Mancha acercarán lo más destacado del festival
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro celebra su 49ª edición hasta el 26 de julio y volverá a tener una presencia destacada de RTVE. Radio Nacional de España estrenará en el Corral de Comedias su nueva Ficción Sonora, ‘El Buscón’, y realizará algunos de sus principales programas desde la localidad manchega. Y el Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha se volcará con uno de los certámenes de teatro clásico más importantes del mundo.
‘El Buscón’, de Francisco de Quevedo
Se cumplen 400 años de la publicación de ‘Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos’, obra magistral de Quevedo, un clásico del Siglo de Oro que demuestra seguir vigente al tratar de los grandes temas que preocupan al ser humano. ‘El Buscón’ de los caminos de un joven de origen humilde que pretende un ascenso social. La novela es su recorrido vital de lucha constante entre el destino que le pone límites y el interés personal que le hace dejar de lado los criterios morales para conseguir su objetivo.
Ficción Sonora de Radio Nacional y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro buscan con esta interpretación una versión respetuosa con el lenguaje de Quevedo, pero actualizada para poder ser entendida sin dificultad. El escritor, doctor en filología y especialista en el Siglo de Oro Arturo Echavarren realiza esta adaptación para que ‘El Buscón’ se pueda entender en nuestra época, pero sin perder para nada el mensaje original, trabajo ya adelantado en su libro ‘El Buscón de Vierge’.
El elenco que da vida a los personajes de esta Ficción Sonora está encabezado por Arturo Querejeta como un Buscón ya mayor que mira su vida pasada desde la reflexión; Nicolás Illoro es el Pablos joven y cada uno del resto de los actores interpretará a varios de los más de 30 personajes que tiene esta adaptación de la novela de Quevedo y que van apareciendo a lo largo del recorrido vital de Pablos: Rebeca Hernando, Juan Suárez, Rodri Martín, Jon Samaniego, Pedro Muñoz, Miguel Valiente, Amaya Prieto, César Gil e Irene Rivas.
La ficción sonora cuenta con dirección de Benigno Moreno y realización y diseño sonoro de Mayca Aguilera.
RTVE vive el ambiente del Festival desde las calles de Almagro
Radio Nacional de España instalará su estudio móvil en la Plaza Mayor de Almagro para realizar desde allí varios de sus programas: ‘El Ojo crítico’, el 7 de julio de 20:00 a 21:00 horas; ‘Cultura con ñ’, de Radio Exterior, el 8 de julio de 09:00 a 10:00; y ‘Mañana más’, el 8 de julio de 11:00 a 13:00 horas.
Asimismo, en RTVE Play está disponible el especial de ‘Atención Obras’, el programa cultural de La 2 emitido este fin de semana desde Almagro, con entrevista a Laila Ripoll, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), y un repaso a la programación del certamen.
Además, el Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha dedicará varias emisiones al Festival de Almagro: el día 8, a partir de las 13:30 horas, el informativo regional de RNE estarán en el estudio móvil en la Plaza Mayor para entrevistar al director de la ficción sonora y algunos de sus intérpretes. Ese mismo día, a las 13:55 horas, será el turno para los informativos especiales de TVE en Castilla-La Mancha, que estarán en distintos espacios del festival con muchos de sus protagonistas. Además, el 9 de julio el Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha será el encargado de retransmitir por RTVE Play la ficción sonora de ‘El Buscón’.
Hasta el 26 de julio, RNE y TVE en Castilla-La Mancha realizarán conexiones diarias en sus distintos informativos para ir conociendo la programación del festival que engloba también talleres, charlas, encuentros y jornadas de formación.