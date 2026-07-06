Los artistas del Benidorm Fest 2026 cierran el Orgullo de Madrid con el himno 'Sé quién eres'
Los artistas del Benidorm Fest 2026 han interpretado el himno ‘Sé quién eres’ en el escenario de la Plaza de España de Madrid, como broche de oro a las fiestas del Orgullo. Sobre el escenario estuvieron ASHA, Atyat, Deivhook y Edu Venturo de KITAI, Dani J, Omar Martínez de Funambulista, junto a Marcos Miranda y Maxi Jeremies de The Quinquis. La experiencia, desarrollada en Benidorm y marcada por la colaboración entre equipos, nace con la vocación de consolidarse y repetirse en futuras ediciones.
La participación de artistas vinculados al Benidorm Fest en el Orgullo se ha consolidado como una de las citas habituales de estas celebraciones.
‘Sé quién eres’, un himno generacional
‘Sé quién eres’ aspira a ser el himno de una generación. Dani Ruiz, reputado productor detrás de éxitos internacionales de figuras como Abraham Mateo y miembro del jurado de la última edición de Benidorm Fest, ha sido el encargado de canalizar el talento de 10 personalidades únicas.
La arquitectura rítmica está a cargo de Marcos Miranda, bajista y compositor de The Quinquis. A su lado, Diego Cantero (Funambulista) se encarga de la letra, que no solo aplaude el valiente cambio de rumbo creativo y la excelencia musical que ha tomado RTVE, sino que actúa como un espejo de la profunda experiencia, el crecimiento artístico y el respeto mutuo forjado en el festival.
Los integrantes del Benidorm Fest han participado activamente en la composición de letra y música, dando como resultado un proyecto creativo donde un rockero enérgico, un rey de la bachata, iconos del dance de los 90, creadores pop y voces urbanas abandonan sus zonas de confort interpretativas para fusionarse en un estilo inédito. Esto demuestra que el Benidorm Fest ha dejado de ser una simple preselección para convertirse en una comunidad de vanguardia creativa, un ecosistema de confraternización y salud artística donde los artistas crecen al interactuar con el resto de participantes.