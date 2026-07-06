Los artistas del Benidorm Fest 2026 cierran el Orgullo de Madrid con el himno 'Sé quién eres'

Los artistas del Benidorm Fest 2026 han interpretado el himno ‘Sé quién eres’ en el escenario de la Plaza de España de Madrid, como broche de oro a las fiestas del Orgullo. Sobre el escenario estuvieron ASHA, Atyat, Deivhook y Edu Venturo de KITAI, Dani J, Omar Martínez de Funambulista, junto a Marcos Miranda y Maxi Jeremies de The Quinquis. La experiencia, desarrollada en Benidorm y marcada por la colaboración entre equipos, nace con la vocación de consolidarse y repetirse en futuras ediciones.

La participación de artistas vinculados al Benidorm Fest en el Orgullo se ha consolidado como una de las citas habituales de estas celebraciones.