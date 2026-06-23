RTVE Play se vuelca en la celebración del Orgullo: ¡Disfruta de todos los contenidos LGTBIQ+!
- La miniserie de Locomía o Grandes maricas y bolleras, entre los contenidos
- Arranca el Canal RTVE Orgullo que estará activo hasta el próximo 6 de julio
En estos días del Orgullo LGTBIQ+, en la plataforma RTVE Play te proponemos una serie de contenidos -películas, documentales, programas, series o canal temático- que ponen el foco en la visibilidad y la lucha de derechos del colectivo. Puedes disfrutar desde ya de títulos como La llamada, El secreto de la abejas, Un hombre tranquilo, 20.000 especies de abeja, Ser o no ser: la película, La ballena o Girl.También llega a la plataforma Habitación en Roma, Crossing, Una mujer fantástica o Amal.
Además, en estos días también puedes ver la miniserie documental Locomía, donde los protagonistas de este exitoso grupo de los años 80 y 90 hablan en primera persona, entre otras cosas, de cómo vivían su homosexualidad en un momento en el que no era fácil salir del armario. Otro de los documentales con temática LGTBIQ+ es Benita; aquí se refleja con gran sensibilidad y profundidad cómo ha sido toda la transición a mujer de la protagonista, con testimonios cercanos y visitas al entorno de una persona que ha luchado durante años para que su cuerpo estuviera acorde con lo que sentía.
El documental sobre David Delfín también está disponible en nuestra plataforma. David Delfín. Muestra tu herida es un recorrido por la vida y otra de un artista provocador y vulnerable a la vez. Más de 80 horas de material inédito que se suman al archivo de RTVE para profundizar en la vida y la carrera profesional del diseñador, fallecido en 2017. La familia de David Delfín y la familia Postigo participan en el documental junto a las personas que formaron parte de la vida del modista. Alaska, Marío Vaquerizo, Félix Sabroso, Juan Duyos, Pepón Nieto y muchos otros comparten sus recuerdos para hacer un fiel retrato de David Delfín.
Genderless es otro de los contenidos que te proponemos: una serie documental de dos capítulos sobre la diversidad y la tolerancia, que demuestra que el género no es una cuestión binaria, que no todo se divide entre ser hombre o mujer, masculino o femenino.
Grandes maricas y bolleras de la Historia
Rodrigo Cuevas conduce este especial divulgativo, producido por RTVE en colaboración con Globomedia, basado en el podcast y libro Grandes maricas de la Historiade Otto Mas, y que se estrenará en La 2 y RTVE Play el miércoles 1 de julio. En él, el músico asturiano invita a la audiencia a recorrer un museo y abrir las salas que la Historia mantuvo cerradas, revelando una parte de la vida íntima, el deseo y las renuncias ocultas de 16 figuras clave. Desde Leonardo da Vinci y Cristina de Suecia a Federico II de Prusia e Isabel de Borbón-Parma, pasando por Jacinto Benavente, Hans Christian Andersen, Chavela Vargas, Miguel de Molina, Marlene Dietrich o Gloria Fuertes. Porque lo interesante no es a quién amaron, sino qué precio pagaron por amar -o por callar-.
Punto Queer, en RTVE Play
Con motivo del Orgullo 2026, RTVE Play presenta Punto Queer, un videopodcast especial conducido por Inés Hernand y Aitor Albizua, con la colaboración de David Andújar. Con el lenguaje como hilo conductor, el programa recorre cómo el colectivo LGTBIQ+ ha creado, reinventado y reivindicado las palabras para existir, resistir y celebrar su identidad, en un viaje que va del silencio al orgullo. Estreno, este martes 30 de junio, en En Play.
De Está el horno para bollos a Bob Pop
El videopodcast Está el horno para bollos se ha convertido en un espacio de referencia para reflexionar y charlar con calma del colectivo LGTBIQ+. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral consiguen entrevistar a mujeres que desde distintos ámbitos hablan y reivindican los derechos del colectivo. Anna Castillo, Inma Cuesta o Chanel son solo algunas de las protagonistas de los diferentes capítulos. Es, en definitiva, un espacio donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan sentirse representadas, escuchadas y, sobre todo, celebradas.
Playz lanza el Especial 'Está el horno para bollos by Fulanita Fest' con la cantante Chanel, la rapera Ptazeta, la artista Violeta Hódar y la creadora de contenido Carla Flila.
Por otra parte,Las abogadas & compañía también analizan todos los avances que se han ido logrando para toda la sociedad española, y en concreto, para el colectivo LGTBIQ+. De la mano de Inés Hernand, las abogadas Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo hacen un recorrido por los avances sociales más importantes del país: la conquista del matrimonio igualitario fue uno de ellos. El actor, escritor y crítico de televisión Bob Pop recuerda bien cómo fue la conquista del matrimonio igualitario o el derecho a la adopción, la militancia política y el movimiento ciudadano que, en las calles, con las marchas del orgullo, ayudaron a normalizar formas de ser y amar que antes solo eran posibles en la clandestinidad.
Iguales: 20 años o 20 años del "Sí, quiero" son otros de los especiales que celebran la aprobación del matrimonio igualitario, que se lograba en 2005 y que ha servido para que más de 75.000 parejas en todo el territorio español se hayan podido dar el 'sí, quiero'.
La programación también incluye Llámalo X, el programa de sexualidad de la periodista y sexóloga Noemí Casquet que realizó con RTVE Play. Sus cinco episodios abordan temas como poliamor, señores y señoros, el perreo ¿empodera?, sexo alternativo y sexualidad trans. Además, ya está en marcha el Canal RTVE Orgullo para que no pierdas de vista ningún contenido.