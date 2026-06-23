RTVE Play se vuelca en la celebración del Orgullo: ¡Disfruta de todos los contenidos LGTBIQ+!

En estos días del Orgullo LGTBIQ+, en la plataforma RTVE Play te proponemos una serie de contenidos -películas, documentales, programas, series o canal temático- que ponen el foco en la visibilidad y la lucha de derechos del colectivo. Puedes disfrutar desde ya de títulos como La llamada, El secreto de la abejas, Un hombre tranquilo, 20.000 especies de abeja, Ser o no ser: la película, La ballena o Girl.También llega a la plataforma Habitación en Roma, Crossing, Una mujer fantástica o Amal.

Además, en estos días también puedes ver la miniserie documental Locomía, donde los protagonistas de este exitoso grupo de los años 80 y 90 hablan en primera persona, entre otras cosas, de cómo vivían su homosexualidad en un momento en el que no era fácil salir del armario. Otro de los documentales con temática LGTBIQ+ es Benita; aquí se refleja con gran sensibilidad y profundidad cómo ha sido toda la transición a mujer de la protagonista, con testimonios cercanos y visitas al entorno de una persona que ha luchado durante años para que su cuerpo estuviera acorde con lo que sentía.

El documental sobre David Delfín también está disponible en nuestra plataforma. David Delfín. Muestra tu herida es un recorrido por la vida y otra de un artista provocador y vulnerable a la vez. Más de 80 horas de material inédito que se suman al archivo de RTVE para profundizar en la vida y la carrera profesional del diseñador, fallecido en 2017. La familia de David Delfín y la familia Postigo participan en el documental junto a las personas que formaron parte de la vida del modista. Alaska, Marío Vaquerizo, Félix Sabroso, Juan Duyos, Pepón Nieto y muchos otros comparten sus recuerdos para hacer un fiel retrato de David Delfín.

David Delfín. Muestra tu herida Documental - David Delfin. Muestra tu herida Provocador y vulnerable a la vez, David Delfín no fue solo un diseñador: fue un artista que convirtió su vida en un campo de experimentación. rtve play

Genderless es otro de los contenidos que te proponemos: una serie documental de dos capítulos sobre la diversidad y la tolerancia, que demuestra que el género no es una cuestión binaria, que no todo se divide entre ser hombre o mujer, masculino o femenino.

Grandes maricas y bolleras de la Historia Rodrigo Cuevas conduce este especial divulgativo, producido por RTVE en colaboración con Globomedia, basado en el podcast y libro Grandes maricas de la Historiade Otto Mas, y que se estrenará en La 2 y RTVE Play el miércoles 1 de julio. En él, el músico asturiano invita a la audiencia a recorrer un museo y abrir las salas que la Historia mantuvo cerradas, revelando una parte de la vida íntima, el deseo y las renuncias ocultas de 16 figuras clave. Desde Leonardo da Vinci y Cristina de Suecia a Federico II de Prusia e Isabel de Borbón-Parma, pasando por Jacinto Benavente, Hans Christian Andersen, Chavela Vargas, Miguel de Molina, Marlene Dietrich o Gloria Fuertes. Porque lo interesante no es a quién amaron, sino qué precio pagaron por amar -o por callar-.

Punto Queer, en RTVE Play Con motivo del Orgullo 2026, RTVE Play presenta Punto Queer, un videopodcast especial conducido por Inés Hernand y Aitor Albizua, con la colaboración de David Andújar. Con el lenguaje como hilo conductor, el programa recorre cómo el colectivo LGTBIQ+ ha creado, reinventado y reivindicado las palabras para existir, resistir y celebrar su identidad, en un viaje que va del silencio al orgullo. Estreno, este martes 30 de junio, en En Play.