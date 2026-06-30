'Rainbow Ghosting': el apoyo público a la diversidad LGTBIQ+ pierde visibilidad y aumenta el discurso de odio en redes

La presencia pública de mensajes de apoyo a la diversidad y a los derechos del colectivo LGTBIQ+ se ha reducido de forma significativa en los últimos años, mientras que el discurso de odio en entornos digitales continúa creciendo. Así concluye un informe elaborado por la consultora LLYC, que identifica una tendencia a la que denomina 'Rainbow Ghosting', en referencia a la progresiva desaparición de señales visibles de respaldo por parte de empresas, medios de comunicación e instituciones.

Según el estudio, la conversación global sobre diversidad ha experimentado un notable retroceso. La cobertura mediática relacionada con diversidad, equidad e inclusión ha disminuido de forma continuada desde 2021, con una aceleración de la caída en los últimos tres años. Paralelamente, el volumen de mensajes sobre la comunidad LGTBIQ+ en la red social X se ha reducido a la mitad respecto a los niveles registrados en 2023.

Frente a esta disminución de la visibilidad, el informe detecta un aumento del 38% en el discurso de odio digital dirigido al colectivo. En ocho de cada diez países analizados se registró un crecimiento de los mensajes hostiles, hasta el punto de que tres de cada cinco publicaciones examinadas constituyen ataques directos.

La investigación, basada en el análisis de 15,1 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y cientos de imágenes generadas por inteligencia artificial, señala además que las expresiones de apoyo se concentran cada vez más en torno al Mes del Orgullo. El segundo trimestre del año reúne una proporción creciente de las publicaciones anuales sobre diversidad, lo que, según los autores, refleja una conversación más estacional y menos sostenida en el tiempo.

El estudio también observa una reducción de la exposición pública de grandes corporaciones y universidades en cuestiones relacionadas con la diversidad. Entre las empresas de la lista Fortune 500, las organizaciones que mantienen políticas de diversidad, equidad e inclusión activas y visibles representan actualmente dos tercios de las registradas en 2023. En el ámbito académico, la mayoría de los cambios recientes detectados corresponden a cierres o revisiones a la baja de iniciativas de diversidad.