El Orgullo 2026 llama a la movilización ante el aumento de violencia contra el colectivo: "La calle también es nuestra"

"Ni un paso atrás, nos vemos en las calles", "las calles también son nuestras" y "sigamos siendo el grito colectivo para resistir y seguir avanzando en derechos" han sido algunas de las frases cargadas de reivindicación que han resonado este miércoles durante la presentación del Orgullo 2026, en la que las organizaciones LGTBI+ han puesto el foco, un año más, en la importancia y necesidad de movilización social para seguir avanzando hacia una igualdad real y han mostrado su preocupación ante el aumento de violencia y odio contra el colectivo.

Haciendo referencia al "orgullo ciudadano" que reivindica el legado del histórico activista y político Pedro Zerolo, las organizaciones han llamado a salir a las calles no solo a las personas LGTBI+, sino a toda la sociedad democrática lanzando un mensaje principal: "Los derechos no se cumplen solos, se defiende, se aplican y se blindan", todo ello en medio de una "ola reaccionaria" que atraviesa, han dicho, el mundo y que hace "más urgente que nunca" visibilizar la lucha y reivindicación LGTBI+.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), el Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM) y la Asociación de Empresas y Profesionales para LGBTI+ de la Comunidad de Madrid (Aegal) han presentado este miércoles en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza los actos del Orgullo 2026, que aúna fiesta y reivindicación y se celebra en Madrid desde el 25 de junio hasta el 5 de julio.

"¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia" Este domingo 28 es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y con él arranca la semana del MADO 2026 (Madrid Orgullo) que llenará la capital, como es tradicional, con un amplio programa de actividades lúdicas y festivas- conciertos, exposiciones, cine, coloquios- pero también actividades cargadas de lucha y protesta, con el colofón de la gran manifestación del Orgullo, que recorrerá el centro de Madrid convertida ya en la marcha por los derechos LGTBIQ+ más multitudinaria de Europa y que este año se celebrará bajo el lema "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia" el sábado 4 de julio. "Nos manifestamos por los que no pueden": el orgullo LGTBIQ+ en Madrid alerta contra el "retroceso" en derechos Álvaro Caballero La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha llamado a salir a las calles con un discurso muy centrado en los delitos de odio contra el colectivo. En este sentido ha mostrado su preocupación por que "las agresiones contra el colectivo se hayan triplicado en solo dos años" y ha explicado que "esta violencia tiene como origen esos discursos de odio, que legitiman la violencia y se transforman en acoso, discriminación y agresiones". "Las calles también son nuestras", ha clamado, para volver a pedir desde la Federación Estatal un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia el colectivo. Las agresiones físicas contra el colectivo LGTBI+ se triplican en España desde 2024 Isabel Rubio Iglesias cree que aunque la organización ILGA Europa haya calificado a España como el país con la legislación más avanzada en derechos LGTBI+, "estamos lejos de alcanzar la igualdad real" y ha pedido ese pacto para que con medidas se proteja frente a los discursos emitidos por un odio organizado "que nos ataca también en forma de prácticas de conversión, e intentos de derogar derechos ya consolidados". En este sentido, ha recordado que este jueves se vota en el Congreso una ley para condenar con penas de cárcel las pseudoterapias de conversión y ha pedido a quienes tienen voto que "ejerzan su responsabilidad democrática para condenar como delito estas violencias". La falta de reconocimiento a las personas no binarias e intersex, la discriminación laboral, las violencias sufridas en los entornos laborales o la vulneración de derechos de las familias diversas o de las personas LGTBI+ migrantes, mayores, jóvenes y que viven con VIH son otros de los motivos recordados por Iglesias para evidenciar que "es más necesario que nunca salir a la calle este Orgullo". "Debemos seguir siendo el grito colectivo y orgulloso que resuena en cada calle, que ocupa cada barrio, y que deja claro que vamos a seguir transformando el mundo", ha concluido Iglesias. Presentación del Orgullo 2026 EFE

Alertan sobre "el clima social de discursos de odio" Por su parte, el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, ha advertido de que "el aumento de las agresiones contra las personas LGTBI+ no es un fenómeno aislado ni casual, sino la consecuencia de un clima social en el que los discursos de odio encuentran cada vez más espacios de legitimación". "Cuando se cuestionan nuestros derechos desde tribunas públicas o instituciones, se envía un mensaje peligroso a quienes creen que pueden discriminar o agredir impunemente. Por eso es imprescindible una respuesta firme de toda la sociedad”, ha aseverado en la presentación del Orgullo. De la Cruz ha recordado que el Orgullo "nació como una protesta frente a la violencia y la exclusión" y él además ha puesto el foco en los problemas del colectivo a la hora de acceder a la vivienda, si visibilizan su situación. "Salir a las calles este Orgullo es un acto de reivindicación, pero también de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Queremos una sociedad en la que nadie tenga que ocultarse, marcharse de su entorno o vivir con miedo por ser quien es", ha manifestado.

Recuperan el 'orgullo ciudadano' que impulsó Zerolo "En este año 2026 y ante la situación que estamos viviendo de retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes y frente a ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer, el Orgullo recupera con más fuerza que nunca el concepto y mensaje de Pedro Zerolo, que habló de 'orgullo ciudadano'", ha reivindicado el coordinador general del MADO, Juan Carlos Alonso. Ha lamentado la reducción o cancelación de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el ámbito corporativo, una tendencia que ha vinculado directamente a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. Según ha advertido, esta corriente está ejerciendo "presión" para que las empresas europeas y españolas abandonen sus planes de diversidad. La comisionada para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, ha asegurado que, desde el Gobierno de España, se mantendrá que el origen del Orgullo "no nació como una fiesta sino como una protesta". Además, ha señalado que el Orgullo "no es un decorado ni una marca", al igual que ha afirmado que "una bandera dice mucho y cuando uno elige no exihibirla también es un mensaje", en clara referencia a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no hondear la bandera arcoiris en sus sedes. También ha participado en el acto de presentación del Orgullo el delegado del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, que ha recordado que esta celebración "ya forma parte del calendario de Madrid" y ha puesto de manifiesto su necesidad "porque sigue habiendo motivos para reivindicar y defender los derechos" ante una "diversidad" que en Madrid no es una "opción política" sino una forma en la que la ciudad se entiende a sí misma. "Madrid es diversa y en ella puedes amar a quien quieras", ha lanzado.