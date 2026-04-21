La Justicia europea falla que Hungría infringe los valores de la UE con su ley anti LGTBI+

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que el Gobierno de Víktor Orbán en Hungría infringió los valores fundamentales de la Unión con la ley en la que prohibía los contenidos relacionados con la homosexualidad con la excusa de proteger a la infancia.

"Esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", ha comunicado el TJUE, que añade que la ley "estigmatiza y margina" a las personas LGTBI+.

El Parlamento húngaro aprobó en 2021 una ley suspuestamente destinada a proteger a los menores y combatir la pedofilia, que en realidad restringía el acceso a contenidos LGBTI en los medios de comunicación y las librerías, y daba base legal a la prohibición de actos públicos como la celebración del Día del Orgullo, con sanciones de hasta un año de prisión para los organizadores.

Tras aprobarse la ley, la Comisión Europea solicitó al TJUE que se pronunciara, en lo que constituye la primera ocasión en que la Comisión pide una opinión sobre un Estado miembro. El Parlamento Europeo y varios Estados miembros se sumaron a la demanda.

La ley anti-LGTBI+ fue un paso más en la cruzada del primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, y de su partido, el Fidesz, contra las minorías sexuales. Aún está por ver qué postura adoptará el nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, que aún no ha tomado posesión.