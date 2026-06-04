"¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia", lema de la marcha del Orgullo 2026

"¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia" es el lema de este año para la manifestación del Orgullo Estatal 2026, que tendrá lugar en Madrid el próximo 4 de julio.

Lo han anunciado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) y Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) en un comunicado, en el que destacan la importancia de la movilización ciudadana para seguir avanzando hacia una igualdad real.

La marcha por los derechos LGTBI+ más multitudinaria de Europa recorrerá las calles de la capital ese sábado a las 19:00 horas entre la Glorieta de Atocha y la plaza de Colón.

"Los derechos alcanzados nos confirman que los reclamos sociales pueden irse consolidando si hay voluntad política, hay que seguir avanzando. Y es que, aunque la organización ILGA Europa nos haya calificado el país con la legislación más avanzada en derechos LGTBI+, estamos lejos de alcanzar la igualdad real", ha explicado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias.

"Exijamos un pacto de Estado" Iglesias ha recordado que las agresiones contra personas LGTBI+ se han triplicado en solo dos años: "Necesitamos medidas que nos protejan frente a los discursos emitidos por un odio organizado que nos ataca también en forma de prácticas de conversión, e intentos de derogar derechos ya consolidados". Las agresiones físicas contra el colectivo LGTBI+ se triplican en España desde 2024 Isabel Rubio "Necesitamos el Orgullo en las ciudades, los pueblos, los barrios y las calles para conseguir igualdad en nuestras vidas. Por eso, salgamos y exijamos con fuerza un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y una ley que prohíba con penas de cárcel la tortura a personas LGTBI+ en forma de pseudoterapias”, reivindica. En este sentido, el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, declara que la fuerza del colectivo "está en la calle", y por eso "hay que salir a ella una vez más". "El Orgullo nació como una protesta y sigue siendo una herramienta imprescindible para defender nuestros derechos", afirma Ronny de la Cruz, presidente de COGAM. "Estamos aquí para decir alto y claro que existimos, que merecemos una igualdad real y efectiva, no solo reconocida sobre el papel, y que no vamos a permitir que nadie recorte los derechos que tanto esfuerzo costó conquistar", ha aseverado, para explicar que los derechos humanos "no están sujetos a negociación."