Romper el armario "a lo bestia" tras una relación hetero y la paternidad: "Escogí el camino de ser yo mismo"

Cuando Pedro García se casó en el año 1999, lo hizo estando dentro del armario. Si bien en su juventud había tenido encuentros esporádicos con algún hombre, conoció a su exmujer y ambos contrajeron matrimonio y estuvieron casados cinco años. Durante ese tiempo nacieron sus dos hijos, él ya tenía dudas y una situación familiar previa que le atenazaba: su padre era guardia civil. Pero en 2004 decidió romper con todo y divorciarse.

Así fue cómo este empleado público, afincado en Huelva, salió del armario con su familia para ser por fin él mismo. "A mí me costó mucho interiorizarme y crecer como persona homosexual", reconoce. Vivía con pensamientos impregnados de homofobia, por lo que constantemente intentaba encajar en la "normalidad establecida". La homosexualidad era, en su entorno pero también en su mente, algo "deficitario", "extraño" y "pecaminoso".

“El argumento que socialmente tenía más fuerza es que ella era la víctima del divorcio porque su marido era maricón“

Desechó aquella idea cuando decidió salir del armario. "Escogí el camino de ser yo mismo sin saber muy bien lo que eso significaba. Un camino en el que no sintiera una barrera en la relación con los demás", admite. Sin embargo, esta elección le convirtió, a juicio del resto, en el culpable de su ruptura matrimonial: "El argumento que socialmente tenía más fuerza es que ella era la víctima del divorcio porque su marido era maricón".

El referirse a sí mismo como persona homosexual también cambió la relación con sus hijos. A su hija no le importaba mientras no se hablara sobre ello, pero su hijo lo llevaba regular. "A los varones les afecta mucho la homofobia porque se piensa que si tu padre es gay, tú también vas a serlo", justifica. Con el paso del tiempo, el vínculo con su hijo se reforzó y está afianzado en el presente, lo que a García le hace sentir pleno.

Aunque esa estabilidad también viene dada por su romance actual. A sus 58 años, este andaluz convive con su pareja. Su vínculo comenzó hace dos años. Hasta entonces, las relaciones que Pedro entablaba eran más bien puntuales y los noviazgos, perecederos. El amor ha vuelto a instalarse en su vida veinte años después. "Es una relación que me compensa todo el devenir que he vivido hasta llegar donde estoy", reconoce.

Hay cientos de hombres con la misma situación que García. Algunos todavía permanecen en el ámbito familiar, paralizados por sus pensamientos homófobos, mientras que otros deciden dar un paso al frente y salir del armario. Son, a ojos de una buena parte del colectivo, los "casados". Los ven como promiscuos, hipócritas y cobardes. Ellos, sin embargo, prefieren llamarse hombres 3-H.

"Rompí el armario a lo bestia" Los hombres 3-H son homosexuales con hijos de una relación hetero. Este término lo acuñó Bernardo Ruiz, uno de los fundadores de la asociación Hombres 3-H, la primera que pone el foco en este grupo de personas. Es un lugar para hacer amistades, pero también hay reuniones con fines terapéuticos para escucharse y comprenderse. La salida del armario de este profesor de secundaria brotó de una crisis con su expareja. Cuando la relación se enfrió y esa quiebra surgió, Ruiz encontró el momento de plantearse la posibilidad de lo que él, hasta entonces, consideraba una mera inquietud. Las fantasías, aquellos sueños en los que el protagonista era un hombre, siempre rondaban por su cabeza. Tras el divorcio, llegó la experimentación: "Rompí el armario a lo bestia". Estas seis palabras bastan al sevillano para describir cómo fue el nuevo capítulo de su vida. Empezó a moverse en un nuevo ambiente, a tener relaciones esporádicas y romances pasajeros con otros hombres. Bernardo Ruiz es un hombre 3-H, homosexuales con hijos de una relación hetero B. RUIZ Y aunque su vida tomara un nuevo rumbo, sus círculos se mantuvieron. También el vínculo con su hija, con la que a día de hoy mantiene una buena relación. Cuando ella era pequeña, Ruiz optó por normalizar las relaciones de pareja con otros hombres para que así ella lo entendiera. En su presente, este sevillano se siente finalmente en paz. "Lo que me ocurrió fue lo mejor que me podría haber pasado", asegura. "Estoy muy feliz de haber tenido una relación hetero, de haber sido padre y de ser gay", añade. Y si se hubiera permitido antes ser quien ahora es, es más que probable que su vida hubiera sido diferente. Tal vez ni mejor ni peor, simplemente diferente.