Madrid vuelve a llenar sus calles de reivindicación, diversidad y celebración con una nueva edición del Orgullo LGTBIQ+. El MADO, nombre oficial, es una de las citas más multitudirarias y simbólicas del calendario social y cultural de la capital española. Hasta el 5 de julio, miles de personas se citan para reclamar la igualdad y los derechos del colectivo, en una programación que combinará actos institucionales, conciertos, actividades culturales y la gran manifestación estatal. El lema seleccionado para esta nueva edición es "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia".

Convertido desde hace décadas en un referente internacional y uno de los mayores eventos LGTBIQ+ de Europa, el Orgullo de Madrid volverá a reunir a visitantes de distintos puntos de España y del extranjero, en torno a un mensaje de visibilidad, libertad y defensa de la diversidad. La semana grande culminará con la manifestación estatal del Orgullo y desfile de carrozas, que recorrerá algunas de las principales vías de la capital.

Agenda completa del Orgullo en Madrid, día a día 1 de julio a las 20:00 horas: Pregón del Orgullo en la Plaza Pedro Zerolo. Un año más, La Plexy, uno de los personajes más queridos de la noche madrileña, será la encargada de inaugurar el escenario de la plaza.

2 de julio a las 18:00 horas: tradicional Carrera de tacones en la calle Pelayo presentada por Chumina Power.

3 de julio de 09:30 a 18:00 horas: Madrid Summit sobre derechos humanos en las Oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España. Se trata de un espacio de reflexión sobre los derechos humanos LGTBIQA+.

4 de julio a las 19.00 horas: gran manifestación estatal del Orgullo y desfile de carrozas de Atocha a Colón. Un recorrido reivindicativo y festivo que llena el centro de Madrid con orgullo, color y compromiso.

5 de julio: clausura de las fiestas.

Los conciertos del MADO 2026 La programación del Orgullo de Madrid arranca el miércoles 1 de julio con el tradicional pregón en la plaza de Pedro Zerolo, que dará el pistoletazo de salida a varios días de celebración y reivindicación. Los pregoneros de este año del Orgullo de Madrid serán tres actores transexuales vinculados con el mundo del cine, Afioco Gnecco, Zack Gómez-Rolls y Siver Chcçon. La jornada continúa con el espectáculo Forajido y el show de drags Somos Chueca by Black & White. Paralelamente, la plaza de las Reinas acoge las actuaciones de Silvina Magari, Mercedes Ferrer, Klimax, Cora Aldara, María Cruz y Violeta, además de una sesión de DJ Adame para cerrar la noche. El jueves 2 de julio es el turno de la primera gran cita musical en la plaza de España con Pridevisión, que reunirá sobre el escenario a Max Navarro, Monzo, K!ngdom, Kuve y Lucía Pérez. La plaza de Pedro Zerolo ofrece propuestas como Tombolón Maricón, el espectáculo Forajidos con Esencia y Orgullosxs y Cocentadxs, mientras que la plaza de las Reinas cuenta con las actuaciones de Silvina Magari, Carmen Lillo, Laura Muñoz, María Parrado y Cris Lora. La jornada se completa en la Puerta del Sol con el espectáculo MDNA RAVE. ““ La programación del viernes 3 de julio se intensifica con conciertos repartidos por distintos escenarios. En la plaza de Pedro Zerolo actúa Chumina Power, mientras que la plaza de las Reinas recibe a Las Jipas. La Puerta del Sol contentra un cartel con artistas como Samantha Ballentines, Kercho, Aimarz, DeArco, Bea Pelea, Ouineta, Albany, Naiara, Bella Kanela, Cascales, Sora Éke, Kristina, Villano Antillano, Iza TKM y Daiky. Por su parte, la plaza de España acoge las actuaciones de Roi Porto, Loic & Mario, Nacho Nacif, Kler y Roser, además de la Gala Mr. Gay España, con las actuaciones de Mirela, Izan, Llunas, Asha y Rebeca, y las Campanadas de la Diversidad, en las que participan Natalia, María Peláe, Vicco, Soraya. La noche concluye con la música de Lucía de la Puerta y DJ Suri. El sábado 4 de julio, coincidiendo con la gran manifestación estatal del Orgullo, la plaza de España es el escenario del Orgullo Latino, con las actuaciones de Naíza, Fey, Monsieur Periné y Mon Laferte, además del espectáculo Qué ganas tengo, protagonizado por Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo. En la plaza de las Reinas actuarán Tere!, Ana Farelo, Korashe y Nuria Fergó, mientras que la Puerta del Sol recibirá a Tokisha y a LALI. ““ La programación termina el domingo 5 de julio con el Desfile de la Diversidad en la plaza de España, que combinará actuaciones musicales, desfiles de moda y espectáculos escénicos. Por el escenario pasan artistan como Berkana, Dany Mixtika, Adelyne, Samuel Mariño, Pasión Vega, Estrella and The Dolls y Jota Carajota, junto al Ballet del Orgullo, los desfiles de DMOCRACIA, 'Hombres con Falda', Queer, Maison Mesa y Bruno Langarica. En la plaza de las Reinas pone el broche final Melani, Siria Malo, Lucía de la Puerta y Ptazeta.

El Día del Orgullo: fecha y programación El sábado 4 de julio tiene lugar la celebración de la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+, considerada una de las más multitudinarias de Europa. Miles de personas recorrerán las calles de la capital en una marcha reivindicativa que volverá a poner el foco en la defensa de los derechos del colectivo, la igualdad y la diversidad, acompañada por las tradicionales carrozas y un amplio programa de actuaciones al finalizar la concentración.

Recorrido de las calles por las que pasará el desfile del Orgullo LGTBIQ+ La manifestación arranca a las 19:00 horas (hora peninsular) en la glorieta de Carlos V, frente a la estación de Atocha. Desde allí, las carrozas recorren todo el Paseo del Prado, pasando por emblemáticas localizaciones de la capital como la Plaza de Cánovas del Castillo y la Plaza de Cibeles. A continuación, se encamina por el Paseo de Recoletos hasta llegar a la Plaza de Colón, donde concluye el recorrido. Al llegar a la Plaza de Colón, las entidades organizadoras ―la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y el colectivo LGTBI de Madrid (COGAM)― leen un manifiesto, destacando las principales reivindicaciones de esta edición del Orgullo 2026.