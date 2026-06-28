Nueve libros para celebrar el Orgullo 2026: de los poemas de Gloria Fuertes y Alana S. Portero a las monjas del barroco

Cada vez hay más literatura escrita por personas LGTBIQ+ o que aborda su forma de estar en el mundo, para celebrar el Orgullo 2026 hemos hablado con la librería Mary Read, la librería Mujeres y La Imprenta que nos sugieren poemarios, novelas y algunos interesantes ensayos que van desde la agitada vida de las monjas de clausura en el Barroco a los bares gays o las maneras de lidiar con las exparejas.

h (amor) 11 ex Desde la librería Mary Read, recomiendan h (amor), "una colección muy mimada sobre ensayos y afectividad de la editorial Continta me tienes". En concreto, invitan a leer h (amor) 11 ex, un libro coordinado por Valentina Berr, donde también se encuentran textos de Meri Torras Francés, Elisa Coll, Sonia Pina Linares, Alicia Tamarit, Lucía G. Romero, Celia Hort, Bruno Cimiano, Tatiana Romero Reina, Alba Cros y Nora Haddad. El volumen "aborda la cuestión de dónde recolocar a nuestras ex después de que hemos tenido unas relaciones con ellas, en un contexto abocado a la destrucción y al consumo", la librera apunta que hay que "volver a pensar qué hacer con esas figuras importantes en nuestra vida, para construir una sociedad un poco más responsable" en la que las relaciones no sean de usar y tirar. En este libro, las autoras exponen experiencias a través de las que imaginar formas alternativas en las que acomodar a las ex, desde la amistad genuina a la familia elegida, sin obviar las situaciones de conflicto que también se dan dentro de la comunidad bibollo. Una aproximación amplia a la construcción de vínculos con las exnovias y un intento de unir colectivamente dos conceptos que parecen antagónicos: exnovia y futuro.

Darle fuego a Bilbao Mary Read sugiere a RTVE Noticias la lectura de la primera novela de Irantzu Varela. En Darle fuego a Bilbao, "dos mujeres se conocen durante las fiestas de Bilbao y en ese marco festivo, dentro de un colectivo feminista, cuenta cómo es esa relación de una vasca y una alemana que se acaban de conocer, donde hay deseo, relaciones sexuales, colectivos feministas. Y es muy recomendable". Las protagonistas se llaman Maddi, como la diosa vasca que vive en el corazón de las montañas y se bebe la vida de los hombres y los hace infelices, y Sigyn, como la diosa nórdica de la victoria en la batalla. Las dos se encuentran en la Aste Nagusia de 2018, la semana de agosto en la que la ciudad gris se va de farra. La berlinesa llega a Bilbao a investigar para su tesis doctoral sobre las mujeres en el rock radical vasco y Maddi lo vivió. Las dos se encuentran, follan y beben y hacen pogos contra las paredes de plástico de katxi de la burbuja que envuelve las calles en esa semana de nostalgia distópica y kalimotxo. Una semana, si se duerme poco, da para mucho y la periodista, escritora, cómica y activista recrea un tiempo en el que todas somos feministas, y el patriarcado va a caer. Wisteria Lane Wisteria Lane - Irantzu Varela nos visita dispuesta a "Darle fuego a Bilbao" - 06/06/26 Escuchar audio

La habitación de las ahogadas De cara al día del Orgullo LGTBIQ+, la dueña de la Librería Mujeres recomienda los poemas de Alana S. Portero, que ya triunfó con su libro La mala costumbre. Desde hace unos meses, ha llegado a las librerías La habitación de las ahogadas, "un poemario que está revisitado y se ha reeditado" y anima a "seguir leyendo a Alana Portero". La nueva edición de La Bella Varsovia es una reescritura profunda —casi un texto nuevo— de un libro de poemas que se nutre de la tradición clásica. En esta habitación viven Safo y Erina, Sylvia Plath, Adrienne Rich, y mujeres encarnadas en mito —Ofelia la hermana, Gorgona con su poder como castigo— que construyen la realidad, y otras sin nombre, cuyas historias merecen ser contadas. La autora propone en La habitación de las ahogadas una cosmogonía de las mujeres que fueron para que nosotras fuésemos, una conversación con sus voces y con sus significados. Sus poemas visionarios reclaman "su legítimo lugar en la tormenta", hablan sobre la identidad y despliegan una escritura furiosa y extática en la que la belleza es celebración y refugio. "La habitación de una mujer ahogada antes de nacer cuyo espíritu aún no ha dicho la última palabra".

Lo que pasa es que te quiero Alba, hija de Elena, nieta de Lola, tercera generación de la Librería Mujeres, recomienda "ahora mismo" un clásico de Gloria Fuertes: Lo que pasa es que te quiero. "Son sus poemas de amor con Phyllis, que es la mujer que le posibilita a Gloria Fuertes pasar a una vida mejor, dejar por fin la oficina y dedicarse solo a escribir". La librera explica a RTVE Noticias que ella era profesora en el Instituto Internacional, gracias a su impulso, la poeta "va a Estados Unidos, a la universidad y le abre todo ese mundo a Gloria y es un amor precioso". Publicada por Blackie Books, con una cubierta de tela, esta antología incluye poemas inéditos y se centra en la faceta más íntima de la "Patrona de los Amores Prohibidos". Para Gloria Fuertes el amor era algo involuntario, como la poesía o el hipo. Curiosa, melancólica y mordaz, durante toda su vida amó y escribió con un espíritu de libertad y ternura insólito en la España de su época. "Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño, y por él no pasa nada, lo que pasa es que te quiero", Gloria Fuertes.

Otra cosa Alba elige como "supernovedad" Otra cosa de Danele Sarriugarte, un libro traducido del euskera por Lucía Baskaran, de la editorial Consonni. "Es una novela que tiene banda sonora, una bibliografía que te apetece leerte todo, reflexiones, discurso entrecortado, deseo...", indica la librera a RTVE Noticias. Entusiasmada asegura que, en su opinión, es "el libro del año". Otra cosa es un organismo vivo, mutante, que se transforma guiado por el deseo queer. Su protagonista vive desplazada por el hambre de cambio, por el deseo de ser otra persona, y así escribe. A través de múltiples voces, formas y tonos, el texto entrelaza experiencias afectivas, lecturas feministas y pensamiento crítico con escenas narrativas crudas, a veces frágiles y otras incendiarias. No es una novela queer solo por su contenido, sino porque su propio dispositivo narrativo es disidente: está escrita desde el deseo, el placer y una lengua —el euskera no binario de la versión original— que aquí se reimagina en castellano manteniendo toda su potencia. El lenguaje de Sarriugarte es proteico, como un cuerpo que se rehace una y otra vez: frágil y violento, luminoso y visceral.

Transbordes Desde La Imprenta, Miguel Ángel Sánchez, escoge para celebrar el Orgullo 2026 un ensayo de Kaótica Libros: Transbordes. Nuevas líneas para el pensamiento trans. Se trata de "la última recopilación que hay sobre pensamiento trans en España, sobre los avances y reflexiones del movimiento. Un libro interesantísimo, además de Kaótica, que es la editorial especialista en este tema". El volumen coordinado por Niwa Escalona, Ira Hybris y Asun Adsuara cuenta con los textos de Leah Muñoz Contreras, Iván Martínez Ortiz, Rosa María García, Andrew Gartzea, An Brunet, Inaê Diana Ashokasundari Shravya, Jesi Sarraf, Bau López, Carla Moreno, Débora Fernández Cárcamo, Eduarda Camargo y Phoenix Marquina Trasobares. La editorial apunta que este libro "nace como apertura de nuevas líneas del pensamiento trans* pero, sobre todo, como puente y transbordo entre diferentes luchas, experiencias, posicionalidades y prácticas de rebeldía a la cisnorma". Cada página da lugar a "un tramado colectivo de redes internacionalistas de solidaridad, resistencia e imaginación insurgente para tiempos cada vez más difíciles. La última parada de este tren no es la utopía, puesto que no concebimos la liberación como algo estático y acabado. Se trata, realmente, de estacionarse en distintos lugares donde agrupar a quienes poseen la capacidad de construirla juntes".

Us Desde La Imprenta, recomiendan Us, publicado en 2019 por la editorial Astiberri de Sara Soler: "Un cómic precioso del proceso de transición de la pareja de la autora del cómic. Es una ternura de libro, contado con muchísima delicadeza y superbonito". La dibujante cuenta en primera persona como su novio pasó a ser su novia. Soler explicaba a RTVE Noticias que lo hizo porque "había mucha desinformación entre la gente y que esto acababa tomando forma de actitudes tránsfobas y homofobas. Empieza a tocar darse cuenta de que las personas LGTBIQ+ somos igual que cualquiera de fuera del colectivo". El librero considera que tanto el ensayo trans como la novela gráfica son "un acierto seguro para celebrar el Orgullo 2026". 'Us', un cómic que nos enseña a amar a la gente por lo que es y no por sus genitales JESÚS JIMÉNEZ

Gay bar En Gay bar. Fragmentos de aquellas fiestas, Jeremy Atherton Lin, recuerda los bares gais que durante mucho tiempo fueron un lugar de solidaridad y expresión sexual, donde una clientela marginada podía reunirse, refugiarse, sentir pertenencia y existir. Luces estroboscópicas y salas oscuras, música house y drag queens se mezclaban con la euforia de la borrachera o el frenesí del baile, unos locales en peligro de extinción en los centros urbanos. En su ensayo, editado por Capitan Swing, Atherton Lin explora la evolución de la identidad homosexual durante el último siglo y medio. El autor combina recreación histórica, lecturas, anécdotas eróticas y análisis político, y su historia de amor se convierte en el hilo conductor de un viaje transatlántico por Los Ángeles, Londres, San Francisco y Blackpool. Viaja en el tiempo desde las noches de Hollywood de 1970 hasta un laberinto de túneles bajo el Londres de 1770, de la aparición del sida hasta los actuales espacios queer, pasando por cuartos oscuras, glory holes y mazmorras untadas con grasa. Relata redadas policiales y disturbios, poses y desmayos, en una historia de liberación que nos invita a ir más allá de la simplificada mitología de Stonewall.