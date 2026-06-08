Las editoriales independientes se abren paso: "No funcionamos con la lógica del 'bestseller'"

Los grupos Planeta y Random House dominan el mercado editorial en España cuyo ritmo frenético ronda los 90.000 títulos anuales. En este ecosistema, la Feria del Libro supone un empujón en términos económicos y de visibilidad para los sellos independientes.

El responsable de La Imprenta, Miguel Ángel Vázquez, explica a RTVE Noticias que, para su editorial, la cita con los lectores en el Retiro puede suponer un tercio de los ingresos del año. Además de su valor como escaparate: "Los que ya conocen nuestros títulos, pero no nos han visitado personalmente, vienen para conocer a las autoras en las firmas, las novedades que estamos sacando y se acerca gente interesada en la poesía, que es el género que trabajamos".

Con la inquietud de que el calor o las tormentas eléctricas puedan aguar la fiesta, Traficantes de sueños se asoma desde la caseta 236, en buena compañía con las editoriales amigas Katakrak y Verso. Beatriz García sostiene que "necesitamos muchos análisis punteros y actuales para revertir la situación de desigualdad y violencia en el mundo".

Charla con los lectores El editor de Errata naturae, Rubén Hernández, cree que la inyección económica es importante, pero la FLM es "esa rara oportunidad para charlar un rato y contrastar ideas con los lectores. Además, siempre es muy satisfactorio poder ofrecerles títulos que en las librerías no pueden encontrar (a causa del vertiginoso ritmo de rotación de los libros en el mercado) y que vienen a buscar específicamente a nuestra caseta (la 287)". Para Silvia Ramírez de La Parcería, la FLM: "Es un paso más en el trabajo de promoción de nuestrxs autorxs, en su gran mayoría personas migrantes que reflexionan sobre temas que nos afectan a todxs: como la salud, la salud mental, la migración y los desplazamientos o los diálogos entre las orillas del Atlántico". Añade que participar en la sección de Indómitas (caseta 446), les permite "llegar a más públicos y encontrar un reconocimiento".

Poemas y ensayos Caliban y la bruja de Silvia Federici, un clásico como El feminismo es para todo el mundo de bell hooks y La fantasía de la individualidad de Almudena Hernando están entre los títulos más conocidos de Traficantes de Sueños. También otros ensayos como El efecto clase media de Emmanuel Rodríguez y La sociedad de propietarios de Pablo Carmona. Entre las novedades de La Parcería, destacan el poemario Cristalería Ingenua, del poeta chileno Pablo Jofré, y el libro Descolonizar la enfermedad de El Descubrimiento de Europa. Su catálogo ofrece "libros para todas las edades" con una perspectiva crítica para "conocer la producción literaria de personas migrantes que forman parte activa de la sociedad y disfrutar de la poesía, de la narrativa, de libros que ofrecen propuestas arriesgadas que no se encuentran en grandes sellos editoriales". El libro estrella de La Imprenta (caseta 81) es El oficio de ser frágil, de Celia Bsoul, "un poemario estupendo ilustrado por Javier Olivares con portada de Riki Blanco y prólogo de Laura Casielles", que es "uno de los que mejor se están vendiendo", según Vázquez. RadioActivas en Radio 5 RadioActivas en Radio 5 - El oficio de ser frágil - 30/05/26 Escuchar audio El derecho a la vivienda se debate en las redes sociales, en los medios de comunicación y también inspira la antología Poemas habitables, con 90 poetas de toda España, entre ellos cinco premios nacionales. A la hora de definir un perfil lector de La Imprenta, sería "una persona en una horquilla de entre 20 y 35 años, interesada por voces emergentes y la nueva poesía". "Una editorial de fondo, donde cuidamos cada título con extrema atención y no funcionamos bajo la lógica del bestseller. Nos sostiene el conjunto", así se define Errata naturae, pero están "muy felices con la especial acogida" dispensada a Los creyentes de Diana Walsh, La rueda del año de Fiona Cook y Pequeña guerra perfecta de Elvira Dones. Intuyen que sus lectores "sienten que los libros son una parte fundamental de sus vidas, y buscan en ellos caminos para encontrar el sentido o la transformación que éstas necesitan".

Humor en la Feria "Leer y reír, dos formas de resistir" es el lema de este año de la Feria, una edición dedicada al humor que puede pasar casi inadvertida. En La Imprenta reconocen que "directamente la gente no viene pidiéndonos libros de humor. Sí es cierto que en la caseta hemos hecho un esfuerzo por buscar títulos". "Sinceramente, ni me había parado a pensarlo. Supongo que para Errata naturae estar en una feria dedicada al humor es como ir a una boda con botas de trekking. No es nuestro género, pero en la oficina nos reímos mucho, también de nosotras mismas", indica Hernández. García de Traficantes de Sueños señala que sus lectores son "personas interesadas en cuestiones políticas, económicas, sociales, históricas y filosóficas" y que no han notado un interés especial en el humor.