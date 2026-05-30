Diez grandes cómics para empezar con buenas lecturas la Feria del Libro de Madrid 2026

La Feria del Libro de Madrid es la gran fiesta de la lectura de la capital y un año más vamos a ofreceros diferentes recomendaciones para que acertéis con vuestras lecturas o regalos, empezando por novelas gráficas (aunque incluímos un cuento de Richard McGuire). Con estos diez títulos os aseguramos que acertaréis, pero, como también os decimos siempre, lo mejor es que consultéis con vuestros libreros, que os recomendarán el cómic que mejor se adapte a lo que buscáis.

'Maitena. Las mujeres de mi vida' Una de las grandes invitadas de esta Feria del Libro de Madrid es Maitena (Buenos Aires, 1962), la gran pionera del cómic de humor femenino y feminista, tantas veces imitada pero nunca igualada. Con este motivo, la editorial Lumen publica Las mujeres de mi vida, una antología que parte de una gran exposición celebrada en Buenos Aires, en 2022, y que recoge algunas de las mejores páginas e historietas de sus grandes series (Mujeres alteradas, Superadas, Curvas peligrosas...), además de material inédito. Un libro que coincide con la reciente concesión a la autora del Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos 2025, que reconocía su "innovación y originallidad en el lenguaje humorístico, su impacto cultural y social y su proyección internacional". Es la primera vez que una mujer recoge este galardón. Si habéis leído alguna vez a Maitena, no hace falta que os recomiende este libro porque estaréis enganchados a su humor, que oscila entre lo tierno y lo transgresor. Y si no, os envidio, porque tenéis la oportunidad de descubrir a una de las grandes humoristas de la historia. En este libro disfrutaréis de la forma de Maitena de retratar su propia intimidad y sus relaciones con las mujeres de su entorno que han marcado su vida (madre, hijas, hermanas, profesoras...). El retrato más íntimo, lúcido, hermoso y divertido de la experiencia de ser mujer. Un cómic que, por cierto, recomiendo especialmente a los hombres, porque el humor de Maitena ya es un referente universal que conquista a todo tipo de públicos. Portada de 'Las mujeres de mi vida', de Maitena (Lumen)

'Sucesos críticos variados' Cinco nominaciones a los Eisner (Mejor serie nueva, número único, guionista, dibujante y colorista) certifican la calidad de Sucesos críticos variados (Astiberri), del guionista del momento, Deniz Camp (cuyo Absolute Martian Manhunter, junto a Javier Rodríguez, aspira a otros seis Eisner) y el dibujante Eric Zawadki. Una sorprendente antología de ciencia ficción que juega con el tiempo de una forma muy original: ya que pasado, presente y futuro ya no existen, sino que todo está mezclado. Las catastrofes se suceden de forma aleatoria (o todas al mismo tiempo), puedes quedarte atrapado para siempre en el peor momento de tu vida, ser asesinado por tu gemelo malvado de otra dimensión o aparecer de repente en la prehistoria. Un punto de partida que ofrece infinitas posibilidades a los autores para analizar la realidad actual desde la perspectiva de la ciencia ficción. Cada capítulo es una historia diferente y, por ejemplo, en el tercero (nominado al Eisner a Mejore historia corta), se nos cuenta la historia de dos tierras paralelas que parecen exactamente iguales. Cuando una de ellas colapsa, sus habitantes se refugian en la primera. Al principio son bienvenidos pero (como pasa con la política migratoria estadounidense actual), a esos nuevos habitantes se los empieza a culpar de todos los males del mundo y se les acabará negando cualquier derecho. Uno de los mejores cómics del año que os sorprenderá continúamente y que confirma a Deniz como uno de los grandes del cómic norteamericano actual. La traducción es de Óscar Palmer. Portada de 'Sucesos críticos variados' (Astiberri) 5

'Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos' El japonés Haruki Murakami, uno de los autores más importantes de la actualidad y eterno candidato al Nobel de Literatura, ha permitido que se adapten al cómic, por primera vez, nueve de sus cuentos, en la novela gráfica Haruki Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos (Planeta Cómic) Sus autores son los franceses Jean Christophe Deveney y Pierre Marie Grille Liou que empezaron adaptando el relato Rana salva Tokio, en el que un sapo gigante salva la ciudad de un terremoto con la ayuda de un oficinista. Se lo mandaraon a la oficina de Murakami que, fascinado por el resultado, les dió permiso para adaptar otros relatos e incluso los ayudó a encontrar editor. Nueve sorpendentes historias que convierten en imágenes la poesía, el romanticismo, la fantasía y el realismo social de Murakami, a través de las barrocas imágenes del dibujante (PMGL), que nos sorprende con bellísimas imágenes en cada página. Sueño, realidad y pesadilla conviven en estas páginas en las que también destaca el sentido del humor. Y que componen un retrato humano y social del Japón actual. Una forma estupenda de captar a un público joven gracias a estas espectaulares imágenes, que, sin embargo, no renuncia a la poesía y la profundidad de la obra de Murakami. Una adaptación modélica de estos sorprendentes relatos, entre los que destaca el que da nombre al volumen. La traducción es de Albert Agut Iglesias. Portada de 'Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos' (Planeta Cómic)

'La noche se hace día' Richard McGuire es uno de los artistas más innovadores del cómic actural y siempre está buscando nuevos desafíos en los campos más diversos, como la música, el diseño de sonido, el cine, la literatura, la escultura... Pero su obra más conocida es Aquí (Salamandra Graphic), un cómic en el que conseguía reflejar el paso del tiempo superponiendo capas temporales (viñetas) sobre un mismo espacio físico (una habitación). Un experimento que revolucionó el lenguaje del cómic, le valió el reconocimiento de la crítica, e influyó en dibujantes tan importantes como Chris Ware (The Acme Novelty Library) o el propio Spiegelman (Maus). Y que se convirtió en una película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks y Robin Wright. Ahora se publica su primer cuento infantil, La noche se hace día (Salamandra Graphic). Un viaje poético a través del cambio y los opuestos, esa noche y el día del título que también son como el yin y el yan, la luz y la oscuridad. Y que explica de forma muy simple a los niños cómo las cosas cambian, cómo la lluvia se convierte en un árbol, cómo las mariposas se convierten en orugas o cómo la mar se hace ola y la ola se hace playa. Destacar sus dibujos, tan simples y geométricos, que dan al cómic un aspecto naif e infantil, casi de diseño gráfico. Y esos colores planos que McGuire maneja con maestría. Un cuento tan sencillo como bonito, ideal para acostar a los niños pequeños. La traducción es de Esther Cruz Santaella. Portada de 'La noche se hace día' (Salamandra Graphic)

'Orson Welles. El artista y su sombra' Casi coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte de Orson Welles (10 de octubre de 1985), Norma editorial publica la novela gráfica Orson Welles: El artista y su sombra, de Youssef Daoudi. Un trabajo fabuloso en el que el artista marroquí afincado en Francia y nominado al premio Eisner "intenta mostrar al niño que Orson Welles fue una vez", para intentar comprender su precocidad al irrumpir tan joven y de manera tan brillante en el teatro, la radio y el cine. Más allá de una biografía al uso, lo que busca el autor es llegar al fondo de este personaje tan fascinante para descubrirnos sus multiples facetas y sus intereses como ser humano y como artista... Por eso Daoudi nos muestra esa parte más humana Orson Welles, al que una sombra persiguió durante toda su vida. Sin olvidar sus contribuciones al arte y a la cultura a nivel mundial. Nunca sabremos lo que habría podido hacer Orson Welles sin esos constantes conflictos con las productoras de Hollywood que enseguida le cortaron las alas. "No me niego a transigir con los peces gordos de Universal, simplemente los desprecio", le dice en un momento del rodaje de Sed de mal al protagonista, Charlton Heston. Un artista obsesionado por Shakespeare y Don Quijote, que cobra vida gracias a los fabulosos dibujos de Daoudi, tan oscuros y secos en ocasiones, como la fotografía de Sed de mal. Un cómic en el que el autor destaca el profundo amor que Welles tenía por el cine y que os hará desear volver a ver algunas de sus obras maestras. La traducción es de David Domínguez. Portada de 'Orson Welles. El artista y su sombra' (Norma editorial)

'Tedward' Tedward (La Cúpula), es la nueva obra de Josh Pettinger (Goiter), una de las voces más interesantes del nuevo cómic underground, que bebe de grandes de autores como Daniel Clowes, Simon Hansselman, Charles Burns y Chris Ware, pero que cada vez tiene un estilo más personal, psicodélico, enigmático y poderoso. Lo podemos comprobar en este cómic que es una sucesión de pesadillas, aunque basadas en nuestra sociedad actual. A través de las aventuras de un joven americano medio, aparentemente normal y atractivo (destacando su corte de pelo galáctico y distinguido), Pettinger analiza las actuales relaciones entre las personas, centrándose en el tema sentimental y sexual. Además de ironizar sobre la precariedad del mercado laboral y sobre el incierto futuro de una sociedad cada vez más individualista y violenta. Tedward parece un triunfador, pero en realidad es un infeliz que se ha metido en el círculo vicioso de las citas románticas (os podéis imaginar que con resultados atastróficos). Que solo puede conseguir los trabajos más extrafalarios, como higienista seminal (tendréis que verlo para creerlo) o recaudador en un negocio de televisores de alquiler. Y en sus ratos libres le gusta participar en concursos de papel maché. Y todo mientras ayuda a su iracunda madre a cuidar su huerto de ruibarbos. Sí, es tan irónico, ridículo y divertido como parece, pero, a la vez, no podemos evitar sentir cierta incomodidad por lo mucho que esas situaciones tan ridículas nos recuerdan a la vida actual. La traducción es de Sara Díaz Santidrián. Portada de 'Tedward' (La Cúpula)

'Sabo' Sabo (Cartem Cómics), de Stefano Casini (La espada y la cruz), es mucho más que un cómic de serie negra, es un maravilloso retrato de los personajes que se reúnen en un hotel de carretera al que solo llegan aquellos que lo han perdido todo, que huyen de algo o que quieren empezar una nueva vida sin saber cómo. Un hotel que también es uno de los personajes e incluso narra parte de la historia. Casini demuestra sus dotes como narrador presentándonos a los siete protagonistas en breves historias sin palabras, que los lectores tenemos que completar. Pero lo mejor es cuando esos personajes, un cura, un asesino a sueldo, un ladrón, una mujer sin empleo (después de que su jefe intentara abusar de ella) o una joven víctima de abuso en su propia familia, empiezan a hablar y a relacionarse entre ellos. Pero, como en las grandes historias de serie negra, el pasado los alcanzará. ¿Podrán escapar de él? Algunos lograrán comenzar una nueva vida, otros hallarán la redención de formas que no esperaban y otros tendrán que seguir huyendo ante la mirada de la encargada del hotel y del propio establecimiento, testigos de excepción de estos cruces de vidas anónimas. Un retrato coral realmente maravilloso, gracias al que Casini logra que nos enamoremos de todos los personajes. En el que el suspense se mantiene hasta el final y que tiene un dibujo realmente fantástico. Nos encantaría volver a visitar este hotel tan especial con otros protagonistas. La traducción es de José E. Martínez. Portada de 'Sabo' (Cartem Cómics)

'Fun Home. Una familia tragicómica' (Edición 20 aniversario) Fun Home. Una familia tragicómica (Edición 20 aniversario) (Reservoir Books), es una preciosa edición de coleccionista de esta fabulosa novela gráfica con la que Alison Bechdel dinamitó el mundo del cómic. Una autobiografía tan sorprendente, dramática y emocionante, como divertida, que fue elegida Mejor libro del año por medios tan importantes como Time, People o The New York Times (Que lo incluyó en la lista de los 100 mejores libros del Siglo XXI). Y que fue adaptada a un popular musical de Broadway que ganó cinco Premios Tony, entre ellos el de Mejor musical. Un libro en el que Alison Bechdel retrata su crecimiento y descubrimiento de la sexualidad en una casa en la que casi todos sus miembros ocultan algún secreto. Por ejemplo, su padre, un profesor de inglés que colecciona antigüedades, es distante y nunca ha hecho pública su inclinación sexual, claramente homosexual. Un libro que os atrapara desde la primera página y en el que la creadora del famoso Test de Bechdel expone sus sentimientos más íntimos y su lucha en soledad por encontrar su lugar en la sociedad. Un trabrajo pionero en el tema de la diversidad, tan inteligente como autocrítico, que no debería faltar en ninguna biblioteca. La traducción es de Rocío de la Maya. Portada de 'Fun Home. Una familia tragicómica' (Edición 20 aniversario) (Reservoir Books)

'Biblioteca Jack Kirby: Kamandi. El último chico de la tierra' Jack Kirby (1917-1994), está considerado "el mejor dibujante de superhéroes" y creó el Universo Marvel junto a Stan Lee (y Steve Ditko) a partir de 1961. Empezando con Los Cuatro Fantásticos y siguiendo por Los Vengadores, La Patrulla X... Pero antes (y después) de Marvel, Kirby también trabajó para DC Comics, donde creó otro montón de series y personajes inolvidables como Los Nuevos Dioses o Investigadores de lo desconocido. Panini y SD Distribuciones están publicando estos cómics y ahora le llega el turno a Biblioteca Jack Kirby: Kamandi. El último chico de la tierra, el primero de los dos tomos que recogerán la historia de un chaval que intenta sobrevivir en un mundo postapocalíptico dominado por bestias antropomórficas y en el que los seres humanos prácticamente han desaparecido. Un cómic muy influenciado por la película El planeta de los simios (Franklin Schaffner, 1968) a la que Kirby homenajea con una espectacular doble página en la que vemos la Estatua de la Libertad (y la ciudad de Nueva York) prácticamente cubierta por las aguas. Un tebeo en el que Kirby despliega todo su poderío visual, creando un mundo repleto de personajes, paisajes y conceptos alucinantes. Lo que, unido a una acción trepidante, da como resultado uno de los cómics más espectaculares y dinámicos de la historia de los superhéroes. Una joya que nos llega en una preciosa edición de dos volúmenes. Y lo siguiente de esta colección será el primer tomo de Los nuevos dioses, con los que Kirby siguió demostrando por qué es el mejor dibujante de superhéroes. La traducción es de Santiago García, que también firma un estupendo artículo sobre el cómic. Portada de 'Biblioteca Jack Kirby: Kamandi. El último chico de la tierra' (Panini/SD Distribuciones)