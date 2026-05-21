Javier Rodríguez: "Me hace feliz que 'Absolute Martian Manhunter' esté nominado a cinco Eisner, porque es especial"

Los autores españoles siguen haciendo historia en los Premios Eisner, ya que este año son siete los nominados: Laura Pérez, Marc Torices, Jorge Jiménez, David López, Raúl Arnáiz, José Villarubia y Javier Rodríguez, que ya consiguió el galardón a la mejor serie limitada el año pasado por Zatanna: Abajo la sala (Panini), y que esté año aspira a cinco junto al guionista Deniz Camp: Mejor número único, serie limitada, dibujante/entintador, colorista y portadista. Y todo por la serie Absolute Martian Manhunter, que Panini publica en España. Además, Javier es el protagonista del último monográfico de Autores de Cómic (Isla de Nabumbu).

Lo primero que le preguntamos es qué se siente al ser nominado a cinco Eisner: “Me hace muy feliz, porque Absolute Martian Manhunter fue un cómic muy especial desde el principio. Un proyecto que implica poner mucho de ti y en el que tomamos muchos riesgos en lo estético en lo plástico, en lo discursivo… desde la historia hasta la manera de plantearlo gráficamente”.

“Y estar nominado junto a otros españoles es genial, porque aquí hay mucho talento –añade-. Hay tres grandes mercados, el norteamericano, el europeo y el asiático, y tenemos representación en los tres. En España siempre ha habido una tradición de grandes dibujantes”.

Portada del primer número de la edición española de 'Absolute Martian Manhunter' (Panini)

Un cómic muy marciano Absolute Martian Manhunter es uno de los títulos más destacados de la línea Absolute, una reinterpretación de los principales personajes de la editorial DC Comics que está arrasando en ventas en Estados Unidos. Cuenta la historia del agente del FBI John Jones, cuyo cuerpo es ocupado por una conciencia extraterrestre, lo que hace que se vea arrastrado a la locura y a una guerra intergaláctica. El guionista Deniz Camp pidió expresamente que Javier Rodríguez fuera el dibujante de la serie: “Si, en su Pitch ya usó imágenes mías de referencia porque le gustaba la importancia que doy al diseño de la página, al espacio, al color… Pero, a pesar de lo innovador de la propuesta, yo creo que hemos ido bastante más lejos de lo que nos habíamos planteado. Mucho más lejos en todos los aspectos”. Una creatividad que, según Javier Rodríguez se retroalimenta por los desafíos mutuos que se proponen: “Siempre es así. Por ejemplo, en el número cinco íbamos justos de tiempo y le pedí que ambientara la historia por la noche para poder trabajar con siluetas, porque iba a ser más rápido de dibujar”. “Y me propuso cosas como una persona que carga un maniquí y le ayuda a su propia sombra, un niño que se columpia y le empuja su propia sombra… Y yo me volví loco para plasmar eso en el papel, pero el resultado fue increíble. Siempre nos pasa igual, queremos atajar y con este cómic es imposible, porque siempre nos estamos retando el uno al otro”. Pero… ¿A qué achaca Javier Rodríguez el éxito de crítica y público de este cómic? “Yo creo que el secreto es que los dos ponemos mucho de nosotros mismos en el proyecto, que realmente creemos en él y que tenemos una manera de entender y de hacer tebeos, muy pasional. Tenemos muchas ganas de demostrar lo que se puede hacer con el lenguaje del cómic. Porque es un lenguaje joven, apenas tiene cien años, y todavía hay mucho que innovar y explorar. Y esas ganas de los dos conectaron”. Página de 'Absolute Martian Manhunter' (DC Comics)

Un personaje icónico diseñado con plastilina Destacar el rediseño del protagonista, ese detective marciano que parece más marciano que nunca. “Cuando Deniz presentó el proyecto, imaginaba al marciano como una cosa muy etérea, como una nube que se le aparecía al protagonista y que podía ir cambiando de formas. Yo pensé que tenía que tener algo atávico, como de máscara tribal antigua, como un cíclope, como algo atemporal que pudiera estar ahí desde el principio de los tiempos”. “Pero a la vez –continúa Javier-, pensé que tenía que ser algo icónico, que pudieras ponerlo en una camiseta. Por eso he jugado mucho con el principio de pareidolia, que ya estaba en la historia de Deniz: y por eso el marciano puede aparecer como una cerradura, una señal de tráfico, un faro, una puerta, una mirilla… realmente parece como el tercer ojo de Marte”. “Además –añade-, quería salir de mi zona de confort y hacer algo realmente novedoso”. Por eso me ocurrió hacerlo en 3D y pregunté a un amigo mío, Miguel, que es un máquina, cómo podía hacerlo. Y me contestó: “Déjate de programas de 3D y usa plastilina, que es lo mejor”. Así que compré dos kilos de plastilina y me tiré un par de mañanas probando hasta que di con lo que buscaba”. ““ Antes de debutar como dibujante en Marvel, Javier Rodríguez triunfó varios años como colorista, lo que explica que el color sea tan importante en el cómic: “Deniz tenía muy claro desde el principio que los pensamientos del marciano tenían que ser humo de colores y eso era muy interesante”. “De hecho, la historia estaba protagonizada por un hombre, John Jones, que ve las cosas en blanco y negro, que está polarizado, como la actual sociedad en la que cada vez hay menos matices. Y de repente, una experiencia traumática le hace ver el mundo en colores. Y es que, depende de cómo lo mires, las cosas no son tan buenas ni tan malas. Algo que parece un poco tópico pero que nadie aplica hoy en día. Esto me pareció una de las claves del cómic y quise representarlo de forma muy gráfica. Y eso se ha convertido en una de las mayores experiencias artísticas del cómic, tanto para mí como, espero, para los lectores”. Página de 'Absolute Martian Manhunter' (Panini)

Unos guiones anclados en la actualidad A pesar de lo “marciano” de la propuesta, los guiones de Deniz hunden sus raíces en la actualidad. “Le preocupa lo que le rodea y quiere hablar sobre ello –nos confiesa Javier-. Para él los grandes dilemas son la humanidad y el ser humano. Y tiene una cosa que me encanta, que es su insistencia en ver la belleza en todo, incluso en las cosas más horribles. Eso, junto con su capacidad para generar conceptos elevados sin parar, es lo que creo que lo va a convertir en uno de los grandes guionistas de su generación”. Y es que en los primeros seis números (ya publicados en España por Panini) se habla de cosas como el racismo, la violencia, el acceso a la vivienda… Si te das cuenta son temas que están en todas las historias, en La Ilíada, El Quijote o la Isla del Tesoro. Porque, como esas obras, Absolute Martian Manhunter responde a su tiempo. Y es una respuesta política a la actualidad, porque es casi imposible estar en el mundo sin tener una visión política del momento que te toca vivir. Yo estoy enamorado de la manera en que escribe Deniz”. Además, tanto el guionista como el dibujante dejan que el lector tenga la última palabra sobre la historia: “Los cómics solo existen porque alguien los lee. Y nuestro trabajo como autores es dejar como herramientas para que alguien las coja y las interprete a su manera, que se vea reflejado en la historia o la complete acompañando a los personajes. Queremos que nuestros lectores también hagan un trabajo intelectual y que se lo pasen bien al hacerlo. Parece algo mágico y es más difícil hacerlo que decirlo, pero esa es nuestra intención con este cómic. Y por el feedback parece que lo estamos consiguiendo”, asegura Javier. Ilustración para una portada de 'Absolute Martian Manhunter' (DC Comics)

“Los autores manejamos el espacio, los lectores el tiempo” En cuanto a sus influencias en este trabajo, Javier Rodríguez nos explica que: “Sobre todo vienen del mundo del arte. De hecho, estoy haciendo un poco de proselitismo para que el cómic se aleje de lo audiovisual para buscar en el arte. Porque a la hora de la verdad, el cómic se apoya en el espacio, no en el tiempo. Cada lector decide cuanto tiempo va a dedicar a un cómic. Y cualquier experiencia lectora es válida, tanto la del que se lo lee en diez minutos como la del que pasa horas yendo hacia detrás o hacia delante”. “Los que hacemos cómics –continúa-, manejamos el espacio, tenemos una página en blanco y en ella ubicamos elementos, damos la información. Esa información la decodifica quien lo lee y ese es el disfrute de la obra. Una película, por ejemplo, puede estar proyectándose en una habitación y acontece ella sola, porque está construida sobre el tiempo. Un cómic tirado en el suelo. Si no lo lee nadie, no existe”. “El cómic es una cosa distinta al cine -señala-, lo que no quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente es diferente y creo que con más posibilidades. Normalmente usamos ese lenguaje de plano general, primer plano… pero a poco que estudies la historieta, el diseño, la arquitectura…, que veas dónde están los grandes trabajos sobre el espacio, encontrarás otras formas de hacer las cosas, otro tipo de inspiración. Y este cómic se inspira mucho en el arte, desde Ludwig Mies van der Rohe hasta Mark Rothko. Y para este cómic tiré mucho de diseño gráfico, de cartelismo, de arte soviético, de arte futurista, de las grandes vanguardias del siglo XX y del Pop Art”. Territorio 9 Territorio 9 - Especial Territorio 9 desde la edición número 44 del Cómic Barcelona - 15/05/26 Escuchar audio “Sé que estamos como estamos y que todo el mundo se queja de los precios de los cómics –añade Javier-. Pero si das un valor artístico, un valor objetual, un valor en el que tú te relaciones con el cómic, como hacíamos cuando ibas al kiosco, creo que lo valoraremos más. Creo que fue Pérez Andújar el que dijo que: "el coleccionismo de quiosco era como el tesoro de la clase trabajadora". Y queremos volver a eso, a que, si inviertes en un cómic, puedas atesorar algo que tenga un valor añadido como objeto, que lo puedas compartir, que es algo que me gusta muchísimo. Que, para los lectores tenga un valor que no se reduzca al precio”. Absolute Martian Manhunter es una serie limitada de 12 números. Preguntamos a Javier en qué punto se encuentran: “Me quedan diez páginas por entregar que deberían haber estado hace quince días. Pero queremos que el resultado esté a la altura de lo que la gente espera. Y luego voy a empezar una nueva serie con Deniz y el rotulista, Hassan Otsmane-Elhaou. La única diferencia es que vamos a jugar con juguetes más caros, con personajes más populares de DC Comics, pero no me dejan contar más”. Territorio 9 Territorio 9 - Deniz Camp, el guionista del momento - 20/05/26 Escuchar audio