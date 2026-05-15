Siete españoles nominados a los Premios Eisner, los más importantes del cómic

Siete artistas españoles: Javier Rodríguez, Laura Pérez, Marc Torices, Jorge Jiménez, David López, Raúl Arnáiz y José Villarubia están nominados a los premios Eisner 2026, considerados los Óscar del cómic, según ha anunciado este viernes la Comic Con de San Diego.

El dibujante ovetense Javier Rodríguez, que el año pasado ganó el Premio Eisner 2025 a la 'Mejor serie limitada', este año está propuesto en cinco de las 32 categorías existentes.

Rodríguez está nominado al Mejor número único, Mejor serie limitada, Mejor dibujante/entintador, Mejor colorista y Mejor portadista por su trabajo en la serie Absolute Martian Manhunter (DC Comics). En la categoria de portadista está nominado también por Batman&Robin: Año uno #7 y Los nuevos dioses #8.

En la categoría de Mejor colorista Rodríguez compite con José Villarrubia (Dracula Book 2: The Brides, The Witcher: The Bear and the Butterfly)

Villarrubia se sitúa entre los coloristas más reconocidos del mundo tras ganar los premios Harvey, Comicdom y Carlos Giménez, y contar con múltiples nominaciones a los Eisner.

El historietista canario David López ha sido designado como candidato a la Mejor serie regular por FML, que firma junto a Kelly Sue DeConnick.

El ilustrador granadino Jorge Jiménez está nominado en la categoría a Mejor serie nueva por Batman, donde comparte autoría con Matt Fraction.

El dibujante y animador barcelonés Marc Torices, con larga trayectoria en fanzines, es candidato en la categoría de la Mejor edición estadounidense de material internacional por su obra Cornelius: la alegre vida de un perro miserable, traducida por Andrea Rosenberg (Draw and Quarterly).

En esta categoría, Torices compite con la ilustradora valenciana Laura Pérez, que firma Nocturnos, traducido por Andrea Rosenberg (Fantagraphics).

Finalmente, el autor madrileño Raúl Arnáiz está nominado al Mejor webcómic por su serie de fantasía La leyenda de Parva Terra (Webtoon). En 2013 ganó el premio Autor Revelación en Expocómic.

14.49 min Culturas 2 - Entrevista a la ilustradora Laura Pérez

Las nominaciones corresponden a obras publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y han sido elegidas por un jurado "de primer nivel" compuesto por la escritora Regine Sawyer, el bibliotecario Jerry Dear, la periodista Tiffany Babb, la minorista de cómics Katie Pryde y el académico de cómics Randy Duncan.

Los premios se entregarán en una gala que se celebrará en San Diego durante la Comic-Con la noche del 24 de julio.