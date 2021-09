Javier Rodríguez dibuja la 'Historia del Universo Marvel'

En 2019 Cómics Marvel celebró su 80 aniversario y el proyecto más destacado fue la serie Historia del Universo Marvel, del guionista Mark Waid y el dibujante español Javier Rodríguez, acompañado de su entintador habitual, Álvaro López. Un fascinante repaso a la historia del Universo de cómic más popular, que Panini publica actualmente en España, y en el que destacan las poderosas ilustraciones de Javier.

No es raro que para este gran acontecimiento eligiesen a Javier Rodríguez (Oviedo, 1972), que es una de las grandes estrellas de Marvel en la actualidad. De hecho, nos confiesa que: “Me eligieron para el proyecto antes que al guionista y reconozco que estuve varios días pensando en cómo se podía afrontar, porque apenas era una idea, lo de contar los 80 años de historia de Marvel en apenas seis números. Y cuando Mark entró en el proyecto lo vi clarísimo porque pocos conocen la historia de Marvel tan bien como él y porque te deja mucha libertad a la hora de trabajar”

Páginas de 'Historia del Universo Marvel'

Aunque Javier es fan de Marvel de toda la vida confiesa que: “Me he tenido que poner mucho las pilas, porque son ochenta años de historia. Releí muchísimas cosas y descubrí otras que desconocía. Por ejemplo, muchas cosas de los años 90 y parte de los 2000 porque, en aquella época, yo estaba más metido en el cómic independiente y alternativo”.

“También me ha servido –añade- para descubrir cosas interesantes que en su momento no leí por prejuicios o falta de tiempo. Por ejemplo, las Secret Wars de Jonathan Hickman, que me han gustado muchísimo. O cosas más recientes como el megaevento del año pasado en el que todos los asgardianos acababan en Nueva York. Era muy importante saber lo que estaba dibujando en cada momento porque, aparte de lo que indicase el guionista en cada viñeta, me gusta enriquecer la historia con pequeños detalles”.

Sobre su trabajo con el veterano y premiado guionista Mark Waid (The Flash, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos), Javier asegura que: “Te deja mucha libertad. Te detalla lo que tiene que aparecer en cada página y luego yo intento buscar la forma de hacerlo de la forma más interesante posible”.

“Yo tenía muy claro –añade- que para este cómic buscaba la sensación de un Universo en continuo movimiento. La lectura que hago yo del Universo Marvel es que no es tanto la riqueza de sus historias como la experiencia que el lector tiene al leerlas. Es algo que comenzó en los 60 y que consiguió que, en vez de proyectar al lector en la ficción, le permite vivirla. ALa manera de construir las historias de Marvel es como vivir una experiencia, como subirte a una atracción. No es tanto como plantear una historia con su presentación, nudo y desenlace, sino de acompañar a los personajes en su aventura”.

Páginas de 'Historia del Universo Marvel'

Una serie ideal para iniciarse en el Universo Marvel Preguntamos a Javier si esta serie puede ser, a partir de ahora, la que recomendar a los lectores que quieran entrar al Universo Marvel. “Me encantaría que fuera así, pero la última decisión es de los lectores. Cuando salga recopilada en EE.UU., a principios de febrero, a ver qué recepción le dan los lectores porque los comic books son divertidos, pero creo que esta historia se disfruta mucho más leyéndola en un tomo y del tirón”. “Me gustaría que fuera un poco como el cubo de Rubik –añade-, el típico juguete al que acudes para pasar un buen rato y que puedes pillar empezado, no tienes por qué acabar... Es el libro que lees cuando te acuerdas de un momento concreto y te apetece tener una referencia gráfica o visual. O también leértelo de arriba a abajo para empaparte de la historia del Universo Marvel”. 80 años de historias con muchísimos cambios de dibujantes y estilos, aunque para Javier Rodríguez los referentes son: “Jack Kirby y Steve Ditko, porque yo vengo de ahí. Era un niño en los 80 cuando en España empezábamos a recibir todo lo que se reimprimía de los 20 años anteriores. Ambos inventaron toda la imaginería moderna de Marvel. Incluso cuando ves una peli de Marvel es imposible no ver cosas de uno u otro, sobre todo en el caso de Kirby. Yo aprendí a dibujar copiando a estos dos autores”. Páginas de 'Historia del Universo Marvel'

“Un cómic tiene que entretener” Aunque las páginas tengan viñetas, Javier las concibe como una única ilustración: “Concibo la página como algo que tiene que entretener. Creo que, ante todo, el dibujante de cómic tiene que entretener. Me gusta mucho dejar huecos para que los rellenen los lectores y cuando eso funciona es una maravilla, porque el lector complementa la página con su background de cultura audiovisual”. “Sobre todo me centro en que las ideas que quiero transmitir en la página sean muy claras –añade-. Y luego juego con las texturas, que pueden ser viñetas o partes de una ilustración. Pero siempre pienso en la página como una unidad de imagen compositiva y, sobre todo, que el lector pueda participar y se lo pase bien cuando la vea”. De hecho, Javier confiesa que tarda casi más en diseñar las páginas que en dibujarlas: “Si soy sincero, lo que menos me interesa es el dibujo en sí. No porque no sea interesante sino porque, una vez que he resuelto la planificación, dibujar es un mero trámite. Lo que más disfruto es pensar en la disposición de las viñetas. Y en que si dejo algo sin dibujar alguien lo pueda entender tanto en Brasil como en Japón. Es lo que más disfruto de hacer cómics. Por eso nunca me lanzo a dibujar una página a ciegas. Siempre la pienso mucho antes” Gracias a esa planificación consigue meter mucha información en cada página como en la que sirve de presentación a los Cuatro Fantásticos en Historia del Universo Marvel, en la que vemos elementos un montón de detalles de los primeros números del cuarteto. “Siempre meto más información de la que viene en el guion. Y esa página es un buen ejemplo. Sobre todo porque Los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby es mi tebeo favorito”. “Waid describía esa página como una ilustración icónica de los Cuatro Fantásticos, con un poco de flashback de cuando recibían sus poderes. Yo pensé que debía verse una calle de Nueva York y también su sede, el Edificio Baxter. Hay otros guiños como los uniformes y el reflejo de un monstruo que no aparecerán hasta el número 3 de la colección. Un poco jugar con los elementos de la época” -añade-. Página de 'Historia del Universo Marvel'

Sus escenas favoritas Esa escena de los Cuatro Fantásticos es una de sus favoritas de la serie, junto con otra que impactó a los jóvenes lectores de la época: “La muerte de Gwen Stacy, la novia de Spiderman, porque fue el primer tebeo de Marvel que recuerdo haber comprado y leído. Creo que tenía 5 años y me lo compró mi padre en un kiosko de Gijón. Y me quedé alucinado porque no entendía que en el primer cómic de Spiderman que leía muriese su novia. Ese tebeo de Vértice tenía los dos números americanos y me impactó durante muchos años. Y disfruté mucho recreando esa página”. “Pero –añade- también me ha gustado mucho que este proyecto me haya dado la oportunidad de enfrentarme a cosas que no me apasionaban o que, incluso, había prescindido de ellas. De respetarlas e incluso ponerlas al mismo nivel que cosas que me habían gustado muchísimo”. “Una cosa que tenía muy presente es que esta era la historia del Universo Marvel, no de los cómics de Marvel. Pese a mi veneración por los autores y el fetichismo que tengo por los propios comic-books, como objeto, lo que quería era centrarme en la parte de ficción, en contar la historia de los personajes”. Página de 'Historia del Universo Marvel' “Eso ha dado lugar a casos curiosos, como la llegada de Galactus, que Lee y Kirby contaron en los números 48, 49 y 50 de Los Cuatro Fantásticos, donde aparecían personajes importantísimos como el propio Galactus o Silver Surfer. Uno de los mayores acontecimientos de toda la historia de Marvel. Pero en nuestra serie, ese hecho no era tan importante porque Galactus aparece ya en la primera página, junto a Franklin Richards, al final de los tiempos, ya que son ellos los que repasan la historia de este Universo”. “Por eso le dí mucha más importancia en esa página al debut de Pantera Negra (Black Panther) o Los Inhumanos que a Glactus, que yo, como Friki habría destacado sobre todas las cosas. Por esa misma cuestión se han quedado fuera algunos de mis tebeos favoritos como el Daredevil: Born Again de Frank Miller o el Thor de Walter Simonson. No se podía sacar absolutamente todo”. Página de 'Historia del Universo Marvel'

El entintado de Álvaro López es “crucial” Destacar el entintado de Álvaro López, habitual colaborador de Javier Rodríguez: “Su entintado es crucial -confiesa el dibujante-, es casi una extensión de mí. Trabajamos muy a gusto juntos y me ayuda a acabar. Porque me cuesta mucho decidir cuando una página está terminada, y mandársela a él me obliga a acabarla. Además, Álvaro tiene un acabado, una limpieza en el trazo, y un gran criterio a la hora de discernir lo que sobra y lo que no. En ese sentido su trabajo es muy superior al mío, ya que yo tiendo a ser más barroco, a ensuciar más… y Álvaro limpia muchísimo la línea”. Pero es Javier Rodríguez el que finaliza la página aplicando personalmente el color. “Me gusta dar el color porque en los cómics actuales ya forma parte del dibujo. Dibuja muchísimo. Puedes crear profundidades y cosas así, trabajando en digital. Un colorista puede salvar un dibujo mediocre tan solo decidiendo lo que va adelante o atrás de ese dibujo, simplemente usando la temperatura del color. También es verdad que un mal colorista se puede cargar el dibujo. Por ejemplo, usando colores muy barrocos o que tapan el dibujo, como pasa mucho últimamente. El color es fundamental y por eso me gusta colorearme”. Boceto y página terminada de 'Historia del Universo Marvel'