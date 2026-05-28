RTVE se suma a la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid con una amplia cobertura

La Feria del Libro de Madrid llega a su 85ª edición con el humor como eje temático. “Leer y reír: dos formas de resistir” es el lema de una cita que podrá visitarse del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque del Retiro de Madrid. Allí estará RTVE, con una programación especial volcada con los libros, que reunirá a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el humor gráfico y el pensamiento contemporáneo.

RNE se vuelca con la Feria del Libro Inaugurará los directos de Radio Nacional desde el estand de RTVE el Informativo local (viernes 29, 13:30 horas), para informar sobre la apertura de la Feria y entrevistar a sus protagonistas. Le seguirá ‘Las Tardes de RNE’ (viernes 29, 16:00), con entrevista a Eva Orúe, directora de la Feria, y a Peridis; una tertulia de escritores; conexiones con las firmas de David Uclés y Siri Hustvedt, y un acústico de Silvia Pérez Cruz. Y también se realizará en directo desde El Retiro ‘Las Mañanas de RNE’ (martes 9, 10:00 h), con invitados como Clara Montes, Reyes Monforte o Mario Amorós. Además, se grabarán allí ‘Al Margen de la Ley’, ‘La Estación Azul’, ‘Espacio en Blanco’, ‘Modernos Populares’, ‘La Sala’, ‘Mañana Más’, ‘De Película’, ‘Juntos paso a paso’ y ‘De Serie’. Coincidiendo con la inauguración de la Feria, Radio 5 grabará el programa cultural ‘El Ojo Crítico’, y en los días posteriores, ‘Libros de arena’, ‘La Estación Azul de los Niños’ y ‘Dramedias’. Radio 3 hará en directo ‘Territorio 9’ (miércoles 3, 15:00 horas); ‘Efecto Doppler’ (viernes 5, 20:00); y ‘Hoy Empieza Todo’ (viernes 12, 09:00). Radio Clásica emitirá en directo ‘El árbol de la música’ (sábado 30, 11:00); ‘La Hora Azul’ (jueves 4, 14:00); ‘Con Sello Propio’ (sábado 6, 16:00); ‘Correspondencias’ (sábado 6, 18:00); ‘Radar Clásico’ (jueves 11, 12:00), donde se presentará el libro ‘Músicas para vivir mejor’, que conmemora los 60 años de Radio Clásica; y ‘Notas a Pie de Página’ (domingo 14, 18:00). También grabará ‘El Pentagrama’, ‘La Casa del Sonido’, ‘Música a la carta’, ‘Ars Sonora’, ‘La Ciudad Silenciosa’ y ‘La Guitarra’. Varios profesionales de la emisora firmarán ejemplares del libro del aniversario durante la Feria. Y Radio Exterior de España tendrá en directo ‘A Golpe de Bit’ (miércoles 3, a las 10:30) y ‘Hora América’ (jueves 11, a las 16:30), además de grabar ‘Celebrando España’, ‘Cultura con Ñ’, ‘Marca España’ y las emisiones en lengua inglesa.

Iniciativas culturales Asimismo, la Corporación llevará a cabo varios actos culturales en la feria madrileña. Ignacio Elguero, responsable de Iniciativas Culturales de RTVE, dirigirá especiales dedicados a los 400 años de la publicación de ‘Historia de la vida del Buscón’, de Francisco de Quevedo; al centenario del nacimiento del escritor y guionista Rafael Azcona, autor de libretos cinematográficos como ‘El verdugo’, ‘Plácido’, ‘La escopeta nacional’ o ‘Belle Époque’; y al centenario del fallecimiento del poeta Rainer Maria Rilke, autor de obras como ‘Cartas a un joven poeta’ o ‘Las elegías de Duino’. Por su parte, Lola Martínez, editora de Igualdad de RNE, dirigirá el sábado 13 de junio el especial ‘Cien años del Lyceum Club Femenino’, dedicado a esta institución fundada en 1926 que reunió a intelectuales, artistas y escritoras comprometidas con ampliar la participación de las mujeres en la vida cultural y pública española. Entre sus integrantes y colaboradoras destacaron figuras como Victoria Kent, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor o Concha Méndez.

La actualidad de la Feria, en RTVE y La 2 El Canal 24 horas emitirá parte de sus informativos en directo desde la Feria del Libro y las dos ediciones del Informativo Territorial de Madrid comenzarán y finalizarán en El Retiro. Además, los magacines de TVE estarán pendientes de todo lo que ocurra en la gran cita literaria. La 2 también se volcará con la Feria a través de ‘Sukha’, su programa diario de cultura y bienestar. El espacio emitirá el 29 de mayo un programa especial en directo desde El Retiro y, durante toda la Feria, ofrecerá entrevistas con escritores, reportajes sobre librerías y editoriales, historias de lectores y autores, y contenidos especiales centrados en la relación entre literatura y humor. Además, el programa pondrá en marcha un “Ferioródromo” en el que los espectadores compartirán los libros y firmas más buscados de esta edición.