RTVE renueva su adhesión a la Carta de Diversidad en el marco del Mes Europeo de la Diversidad

RTVE ha renovado este martes en Valencia su adhesión a la Carta de Diversidad durante el evento oficial del Mes Europeo de la Diversidad, iniciativa de la que RTVE es media partner oficial. Con esta firma, la Corporación reafirma públicamente su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión en el entorno laboral. Además, esta adhesión supone un compromiso público con los 10 principios de la Carta y el acceso a una red formada por más de 1.600 organizaciones en España y más de 17.000 en Europa.

El acto, celebrado en el Auditorio de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y presentado por Mauro Belenguer, director de RTVE Comunitat Valenciana, ha reunido a representantes institucionales, compañías referentes y especialistas en diversidad, equidad e inclusión para abordar algunos de los grandes retos que afrontan actualmente las organizaciones: la igualdad de oportunidades, el liderazgo inclusivo, el bienestar laboral o el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo.

Foto de familia

La presidenta de la Fundación Diversidad, Teresa Viejo, ha sido la encargada de inaugurar la jornada poniendo el foco en la necesidad de seguir avanzando hacia espacios de trabajo donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

Durante la cita, se ha celebrado la mesa de debate ‘Más allá de la inclusión: cómo crear entornos laborales donde todas las personas puedan prosperar’, que ha contado con la participación de Beatriz Pacho, subdirectora de Sostenibilidad, Diversidad, Equidad e Inclusión de RTVE. El encuentro ha puesto el foco en la aplicación práctica de políticas de diversidad dentro de las organizaciones y ha abordado cuestiones relacionadas con la conciliación, el bienestar laboral y la necesidad de seguir impulsando culturas corporativas más inclusivas y humanas.