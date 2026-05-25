RTVE prepara 'Terapia Abierta', un formato que rompe tabúes sobre la salud mental y el poder de la terapia

RTVE prepara ‘Terapia Abierta’, un innovador formato internacional que, por primera vez en televisión, abre las puertas a sesiones reales de terapia psicológica. En ellas, terapeutas de reconocido prestigio acompañan a personas que acuden a consulta para afrontar retos emocionales y situaciones cotidianas que impactan en su vida. Producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España, mostrará historias personales, grabadas en un entorno controlado, supervisado y seguro.

Originario de Reino Unido, el formato ‘Inside therapy’ ha sido emitido con una positiva acogida de la audiencia en cadenas públicas de referencia como BBC One en Reino Unido, y en la francesa France 2. RTVE se convierte así en la nueva gran cadena pública europea en apostar por este formato, adaptándolo al contexto y a la realidad de nuestro país.