RTVE prepara 'Terapia Abierta', un formato que rompe tabúes sobre la salud mental y el poder de la terapia
- Originario de Reino Unido, ‘Inside therapy’ se ha emitido con buena acogida de público y crítica en BBC One y en France 2
- Un innovador formato internacional que abre las puertas a sesiones reales de terapia psicológica por primera vez en televisión
- Nace con vocación divulgativa y el reto de normalizar y desestigmatizar la salud mental
RTVE prepara ‘Terapia Abierta’, un innovador formato internacional que, por primera vez en televisión, abre las puertas a sesiones reales de terapia psicológica. En ellas, terapeutas de reconocido prestigio acompañan a personas que acuden a consulta para afrontar retos emocionales y situaciones cotidianas que impactan en su vida. Producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España, mostrará historias personales, grabadas en un entorno controlado, supervisado y seguro.
Originario de Reino Unido, el formato ‘Inside therapy’ ha sido emitido con una positiva acogida de la audiencia en cadenas públicas de referencia como BBC One en Reino Unido, y en la francesa France 2. RTVE se convierte así en la nueva gran cadena pública europea en apostar por este formato, adaptándolo al contexto y a la realidad de nuestro país.
Rigor, respeto y cercanía: así es 'Terapia Abierta'
‘Terapia Abierta’ muestra por primera vez, de manera íntegra y sin artificios, el proceso terapéutico tal y como sucede dentro de una consulta e invita al espectador a adentrarse en él. Las sesiones se graban con el pleno consentimiento de ambas partes, en un entorno que garantiza que la grabación transcurra de manera natural, real y respetuosa.
Los terapeutas son psicólogos clínicos de reconocido prestigio y especializados en diferentes ámbitos. Las historias abordarán algunas de las experiencias más universales y profundamente humanas: el duelo, el trauma, el apego, la gestión emocional, las inseguridades y los miedos. Historias protagonizadas por personas que han decidido dar un paso adelante y abrirse en un espacio seguro para trabajar, junto a los terapeutas, en los procesos personales que atraviesan.
'Terapia Abierta' nace con una vocación divulgativa y social, y se convierte en el primer factual en abordar con rigor, cercanía y máximo respeto el proceso terapéutico, rompiendo de manera directa los tabúes que todavía rodean a la salud mental y demostrando que acudir al psicólogo no es un estigma ni un signo de debilidad, sino algo tan natural y necesario como visitar a cualquier otro profesional de la salud.