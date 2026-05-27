RTVE prepara 'El túnel: Avanza y gana', el nuevo gran concurso de estrategia, tensión y conocimiento
- Un formato original y espectacular donde cada decisión puede cambiarlo todo y el ganador puede llevarse hasta 150.000 euros
- Casting ya abierto en www.rtve.es/castingeltunel
RTVE prepara la llegada de ‘El túnel: Avanza y gana’, un nuevo concurso original que promete convertirse en uno de los grandes eventos televisivos de la próxima temporada. Un formato de prime time que mezcla conocimiento, estrategia, velocidad y emoción en un espectacular plató nunca visto hasta ahora en televisión.
Producido en colaboración con Fremantle España, creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle, ‘El túnel: Avanza y gana’ arranca con un amplio grupo de participantes dispuestos a “entrar en el túnel” y avanzar en él contestando correctamente a las preguntas y así llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición.
Semana tras semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios cargados de emoción, tensión y estrategia. El gran objetivo: avanzar, resistir y llegar hasta el programa final y luchar así por un premio de hasta 150.000 euros.
Con una puesta en escena impactante y una tensión constante que se mantiene hasta el último segundo, ‘El túnel: Avanza y gana’ transforma cada duelo en una auténtica batalla de nervios. Los concursantes no solo deberán demostrar lo que saben: también tendrán que decidir cómo jugar, cuándo arriesgar y contra quién enfrentarse.
RTVE busca a los protagonistas de ‘El Túnel’
RTVE abre el casting del programa y busca concursantes con ganas de jugar, arriesgar y demostrar su personalidad delante de toda España. También cuentan la actitud, la rapidez mental, la estrategia y las ganas de superarse. No obstante, en ‘El túnel’ cualquiera puede convertirse en protagonista; no hace falta ser un experto en cultura general.
El casting está abierto a personas mayores de 18 años, de cualquier procedencia, con ganas de divertirse, de avanzar y ganar. Los interesados pueden apuntarse aquí: www.rtve.es/castingeltunel