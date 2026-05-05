RTVE abre el casting para la tercera temporada de 'The Floor'

RTVE ha abierto el casting para participar en la tercera temporada de The Floor, el concurso de estrategia y conocimiento de La 1, presentado por Chenoa, en el que 100 concursantes compiten sobre un tablero gigante dividido en casillas, retándose para hacerse con el premio final de 100.000 euros. Tras el éxito de sus anteriores ediciones, el formato regresa al prime time con una nueva oportunidad para que los espectadores demuestren todo lo que saben.

Además del gran premio final, cada episodio repartirá una recompensa económica para el concursante que se proclame ganador de la noche. En los cuatro primeros programas, quien resulte vencedor se llevará 5000 euros, mientras que en los programas del quinto al séptimo la cuantía ascenderá a 10.000 euros, recompensando así el mérito de quienes consigan resistir a medida que avanza la competición.

¿Crees que puedes dominar todas las categorías y convertirte en el ganador o ganadora de la tercera temporada? RTVE te anima a dar el paso para apuntarte al casting de uno de los concursos más exigentes de la televisión. Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse a través de la web oficial. Es imprescindible leer y aceptar las bases de participación antes de completar el proceso de inscripción.

Un formato de éxito en La 1 El programa se ha consolidado como uno de los grandes formatos de entretenimiento de La 1. Su primera temporada, emitida en 2025, fue el concurso más competitivo del prime time de la cadena en los últimos 23 años, líder en su franja y en todos los públicos de 13 a 74 años, con una media del 12,3%, 1.071.000 seguidores y cerca de tres millones de espectadores únicos por noche. La segunda temporada, finalizada en marzo, mantuvo su fortaleza con un 11,5% de cuota, 913.000 seguidores y alrededor de 2,3 millones de contactos.

Chenoa, una de las figuras clave del éxito Chenoa, al frente del formato, se ha consolidado como una de las presentadoras más sólidas del panorama televisivo. Su trayectoria reciente en RTVE incluye ‘Dog House’, el programa que apuesta por la adopción responsable de perros, espacio revelación del pasado verano y que ya prepara sus nuevas entregas; y las Campanadas 2026 junto a Estopa, líderes absolutos de audiencia con 5.969.000 espectadores y un 40,6% de cuota, el mejor dato de la cadena desde 2015.