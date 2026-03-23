La segunda temporada de 'The Floor' llega a su gran final
- Dos participantes lucharán en el Gran Duelo Final por el premio de 100.000 euros
- Martes 24 de marzo, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
‘The Floor’, presentado por Chenoa, ofrece mañana la gran final de su segunda temporada. Un último programa donde lucharán 13 jugadores y jugadoras y donde se desvelará quién se lleva el premio de 100.000 euros tras superar tres emocionantes duelos.
‘La gran final’
13 personas sobreviven en ‘The Floor’ y siguen luchando para conquistar todo el tablero. En este último programa, se enfrentarán a 13 categorías, entre ellas, Ornitología, Bandas sonoras de animación, Escritoras y escritores o Baloncestistas.
La mecánica del Gran Duelo Final tiene una emocionante variación en esta segunda temporada: los dos últimos jugadores en el tablero tendrán que batirse, no en un único duelo, como en la temporada anterior, sino en una sucesión de duelos. Se proclamará ganador o ganadora el mejor de tres, es decir, el primer concursante que gane dos duelos será el vencedor.
La estrategia, la emoción y la tensión tienen todo el protagonismo en esta gran final, llena de nervios. La rapidez mental y visual cobran especial relevancia entre los combatientes de esta batalla final.
‘The Floor’, un éxito internacional
‘The Floor’ es el formato unscripted más adaptado del mundo en 2025, con 30 versiones internacionales, originario de Países Bajos y creado y distribuido por Talpa Studios. Su adaptación española está coproducida por RTVE y Satisfaction Iberia y ha estado nominada a tres premios Iris de la Academia de Televisión.