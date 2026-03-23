La segunda temporada de 'The Floor' llega a su gran final

‘The Floor’, presentado por Chenoa, ofrece mañana la gran final de su segunda temporada. Un último programa donde lucharán 13 jugadores y jugadoras y donde se desvelará quién se lleva el premio de 100.000 euros tras superar tres emocionantes duelos.

‘La gran final’

13 personas sobreviven en ‘The Floor’ y siguen luchando para conquistar todo el tablero. En este último programa, se enfrentarán a 13 categorías, entre ellas, Ornitología, Bandas sonoras de animación, Escritoras y escritores o Baloncestistas.

La mecánica del Gran Duelo Final tiene una emocionante variación en esta segunda temporada: los dos últimos jugadores en el tablero tendrán que batirse, no en un único duelo, como en la temporada anterior, sino en una sucesión de duelos. Se proclamará ganador o ganadora el mejor de tres, es decir, el primer concursante que gane dos duelos será el vencedor.

La estrategia, la emoción y la tensión tienen todo el protagonismo en esta gran final, llena de nervios. La rapidez mental y visual cobran especial relevancia entre los combatientes de esta batalla final.