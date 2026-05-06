'Se nos ha ido de las manos' prepara su próxima entrega centrada en la compraventa de datos

‘Se nos ha ido de las manos’, el programa documental presentado y dirigido por el periodista y cineasta Carles Tamayo, se encuentra en pleno proceso de rodaje de su tercera y última entrega. En este nuevo capítulo, Tamayo se adentra en uno de los negocios más opacos y lucrativos de la era digital: el tráfico de datos personales. Próximamente se anunciará su fecha de emisión.

Audiencia al alza y viralidad

‘Un activo seguro’, el primer capítulo, se estrenó el jueves 23 de abril con un 8% de cuota y casi 1,9 millones de espectadores únicos y su acogida mejoró entre el público de 25 a 44 años, en el que anotó un 13,4 % de cuota. Además, este episodio es el 10º vídeo más visto de RTVE Play desde su emisión, con 190.945 visualizaciones totales, solo superado por ‘MasterChef’ y ‘La promesa’.

El segundo episodio, ‘Se nos ha ido la luz’, estrenado pocos días después de cumplirse un año del gran apagón del 28 de abril de 2025, creció 1.2 puntos respecto al estreno y alcanzó un 9,2 % de cuota y hasta 2.126.000 espectadores únicos, situándose como líder de su franja entre el público de 13 a 44 años con un 16,1 % de cuota.

‘Se nos ha ido de las manos’ acumula 265.400 visualizaciones totales de 167.000 visitantes únicos y se sitúa como 6º contenido más visto en VOD de todo RTVE Play desde su estreno.

El programa se caracteriza también por su capacidad para viralizarse en redes sociales. Desde su estreno, alcanza seis millones de visualizaciones en las redes de RTVE (de ellas 2,54 millones son visualizaciones de vídeo) y cerca de las 115.000 interacciones. El vídeo más visto es ‘De youtuber a especulador inmobiliario: Carles Tamayo crea su propio fondo de inversión’, con 1,52 millones de impresiones, en la cuenta de RTVE de X.