De youtuber a especulador inmobiliario: Carles Tamayo crea su propio fondo de inversión

Carles Tamayo se embarca en su primer proyecto para RTVE con Se nos ha ido de las manos, un programa que analiza temas que, como sociedad, hemos normalizado sin cuestionar, aunque claramente se nos han ido de las manos.

Fiel a su estilo, en la primera entrega de esta serie documental, el periodista se mete de lleno en el sector inmobiliario creando un fondo de inversión. Voltor & Voltor busca invertir en vivienda y "optimizar" los activos para aumentar la rentabilidad de los inversores.

"Añadir valor" a través de la inversión La curiosidad de Carles se despierta cuando conoce a un inversor en una feria inmobiliaria. Este le explica que está buscando socios para comprar un edificio con 14 viviendas y dos locales comerciales. Durante las distintas reuniones posteriores, el inversor le detalla a Carles que el precio medio de compra sería de unos 110.000 euros por piso, a pesar de que en esa misma zona las viviendas no bajan habitualmente de los 300.000 euros. Es entonces cuando Carles descubre que la compra de inmuebles a granel permite acceder a viviendas por apenas una tercera parte de su valor de mercado. ¿Y quién suele operar de esta manera? Efectivamente: los fondos de inversión. Carles Tamayo durante la grabación de 'Se nos ha ido de las manos' Por eso, Carles decide crear Voltor & Voltor, su fondo de inversión inmobiliaria. Con esta empresa se infiltra en el sector de la vivienda y conoce los diferentes actores que existen en un mercado tan complejo. Según cuentan a Carles, el objetivo de los inversores, inmobiliarios y comerciales que se dedican al sector y que buscan “añadir valor” a lugares en los que ya hay residentes. ¿Es normal comprar edificios ya habitados? Al parecer, sí. Muchos de estos inversores se dedican a la compra de "activos en rentabilidad" que significa literalmente: casas ya alquiladas. Este es el primer paso de un proceso de “optimización” que sigue con vaciar el edificio y reformarlo para poder subir los alquileres y aumentar las ganancias de los inversores.