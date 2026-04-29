Carles Tamayo saca a la luz la cara más desconocida del gran apagón: ¿Qué ocurrió mientras estábamos a oscuras?
- Carles y su equipo destapan los bulos del apagón que llegaron antes que la luz
- Se nos ha ido de las manos, cada jueves, después de La Revuelta, en La 1 y RTVE Play
El 28 de abril de 2025, a las 12:33, España se apagó. Sin luz, sin internet y sin explicaciones, millones de personas se quedaron solas con sus teorías. Un año después, Carles Tamayo se hace una pregunta: ¿Sabemos qué pasó exactamente?
A partir del relato de expertos y personas que vivieron el apagón en primera persona, Carles y su equipo reconstruyen las causas reales del apagón, desmontando teorías falsas sobre qué ocurrió aquel día. Porque, cuando la información fiable escasea, siempre hay quien está dispuesto a aprovecharse de la incertidumbre. Y es ahí donde los bulos encuentran terreno fértil y son capaces de llenar el vacío informativo en cuestión de minutos.
En este nuevo capítulo de Se nos ha ido de las manos, Tamayo saca a la luz archivo inédito del día del apagón desde las oficinas de Grábalo Todo. Esa misma tarde, cuando las redes se llenaban de teorías y los telediarios informaban desde sus generadores sin poder dar respuestas claras, el equipo ya estaba en la calle preguntando a la gente.
Ese día de abril nadie sabía las causas reales que generaron el apagón y un año después, la situación no ha variado demasiado. Cuando Tamayo vuelve a salir a preguntar, la mayoría sigue sin saber la respuesta. "Nunca lo sabremos, ni lo intentéis averiguar", le dice una vecina.
Un apagón dentro del apagón
Porque junto al corte de luz llegó otro apagón: el informativo. Y en ese vacío, los bulos se extendieron más rápido que cualquier desmentido. El ciberataque, los fenómenos atmosféricos extraños, la culpa de las renovables… Relatos que calaron en el imaginario colectivo antes de que llegaran los informes oficiales.
Para entender qué falló técnicamente, Tamayo recurre al divulgador José Luis Crespo, Quantumfracture, que explica en términos comprensibles cómo un desajuste en el control de tensión provocó que las centrales se desconectaran en cadena. El sistema eléctrico, tan complejo como frágil, depende de una única regla: la demanda tiene que ser igual a la generación y el 28 de abril, esa regla se rompió.
Pero la pregunta que vertebra el capítulo no es solo técnica. Es sobre lo que pasa cuando la información falla y la gente se queda sola buscando respuestas. En momentos de caos, los mensajes que llegan primero son los que más pesan, independientemente de si son ciertos. Y el objetivo de la desinformación, como recuerdan los expertos, no es que creas algo concreto: es que al final no puedas creer en nada.
El primer capítulo de Se nos ha ido de las manos sobre el sector inmobiliario ya está disponible en RTVE Play.