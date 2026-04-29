Carles Tamayo saca a la luz la cara más desconocida del gran apagón: ¿Qué ocurrió mientras estábamos a oscuras?

El 28 de abril de 2025, a las 12:33, España se apagó. Sin luz, sin internet y sin explicaciones, millones de personas se quedaron solas con sus teorías. Un año después, Carles Tamayo se hace una pregunta: ¿Sabemos qué pasó exactamente?

00.28 min Se nos ha ido de las manos: jueves, en La 1 y RTVE Play

A partir del relato de expertos y personas que vivieron el apagón en primera persona, Carles y su equipo reconstruyen las causas reales del apagón, desmontando teorías falsas sobre qué ocurrió aquel día. Porque, cuando la información fiable escasea, siempre hay quien está dispuesto a aprovecharse de la incertidumbre. Y es ahí donde los bulos encuentran terreno fértil y son capaces de llenar el vacío informativo en cuestión de minutos.

En este nuevo capítulo de Se nos ha ido de las manos, Tamayo saca a la luz archivo inédito del día del apagón desde las oficinas de Grábalo Todo. Esa misma tarde, cuando las redes se llenaban de teorías y los telediarios informaban desde sus generadores sin poder dar respuestas claras, el equipo ya estaba en la calle preguntando a la gente.

Ese día de abril nadie sabía las causas reales que generaron el apagón y un año después, la situación no ha variado demasiado. Cuando Tamayo vuelve a salir a preguntar, la mayoría sigue sin saber la respuesta. "Nunca lo sabremos, ni lo intentéis averiguar", le dice una vecina.