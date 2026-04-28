Junts mantiene el 'no' al decreto de los alquileres y el Gobierno se quedará sin los apoyos para convalidarlo

El Congreso tumbará este martes, previsiblemente, el decreto de prórroga de los alquileres después de que Junts per Catalunya haya avanzado que votará en contra. Sin el apoyo de los de Carles Puigdemont el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para que el texto pueda ser convalidado en la Cámara Baja. Al 'no' de Junts se sumarán PP y Vox.

De este modo, Junts ha disipado todas las dudas y niega que se haya abierto un canal de comunicación con el Ejecutivo para desencallar el decreto. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, había deslizado que veía "viable" un acuerdo con los posconvergentes; sin embargo, los siete diputados independentistas remarcan que no darán su brazo a torcer si no se cumplen sus exigencias.

Fuentes del grupo liderado por Miriam Nogueras en el Congreso insisten en que la Moncloa ya conoce "su posición" en materia de vivienda, haciendo hincapié en que su propuesta es desgravar hipotecas y alquileres y que sea el Estado el que pague las políticas sociales. También recuerdan otras medidas como que no tribute en el IRPF la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que están en una residencia.

Con todo, Junts insiste en que el texto actual no incluye ninguno de estos puntos y que, por lo tanto, votarán en contra. Otra de las opciones que dan al Gobierno es que retiren el decreto que va este martes al Pleno y presentar otro que contemple sus propuestas.

Por parte del PP dicen rechazar este decreto porque genera "inseguridad jurídica", además de considerar que invade competencias autonómicas y que puede desincentivar la oferta de viviendas en alquiler. Vox apela a no limitar la libertad de mercado.