Isabel Rodríguez: "Si mañana decae el decreto ley de los alquileres, entramos en un terreno inexplorado en lo jurídico"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido en Las Mañanas de RNE que la convalidación del decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precios no cuenta en este momento con los apoyos que necesita, pero ha insistido en que se seguirá negociando hasta última hora para conseguirlos.

Se ha referido la titular de Vivienda también al escenario jurídico "inédito" que se plantea este martes si decae el decreto ley, una norma que ha estado en vigor durante un mes y que desde el 22 de marzo permitiría a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las subidas de renta.

Rodríguez ha explicado que se pasaría a un escenario inexplorado desde el punto de vista jurídico con esta norma "y es que habiendo estado en vigor y, por tanto, habiendo producido absolutamente todos los efectos legales, ahora decaiga; con lo cual lo que se abre es una expectativa de valoración jurídica". Rodríguez espera de la justicia que se ponga "siempre del lado del derecho a la vivienda".

Rodríguez ha hecho un llamamiento directo a PP, VOX y Junts que, previsiblemente, votarán en contra. Les pide responsabilidad, y ha asegurado que "todavía hay tiempo para que los grupos políticos reconsideren su posición" subrayando que es "dramático es que el parlamento no esté a la altura de los acuerdos y de los consensos" en un asunto tan relevante como es la crisis de vivienda que afecta a España y a Europa.

01.31 min La prórroga de los alquileres llega esta semana al Congreso con el rechazo de PP, Vox y Junts: ¿qué pasará si decae?

También ha querido lanzar un mensaje directo al PP: "Los populares han decidido ser irrelevantes y dar más peso a grupos minoritarios como Junts" añadiendo que "el PP, por mucho que se empeñe, en temas de vivienda está en el gobierno y no en la oposición" porque tiene el poder ejecutivo en territorios con grandes problemas de vivienda como es el caso, ha dicho, de la Comunidad de Madrid o Andalucía.

La ministra ha quitado importancia al hecho de que sea el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, el que defienda mañana la prórroga de los alquileres: "es una iniciativa del Gobierno de coalición".