Bustinduy ve "viable" un acuerdo con Junts para convalidar el decreto de prórroga de alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ve "posible" y "viable" llegar a un "acuerdo" con Junts que permita la convalidación este martes en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta.

Bustinduy ha explicado en La Hora de la 1 de TVE que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral.

El ministro ha explicado que esta medida es una transposición de una directiva europea y que el Gobierno ya la "preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán".

Pide a PSOE y Junts tener "voluntad suficiente" Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, "matizaciones aceptables" y "alguna medida fiscal" que Sumar no comparte, pero que "con la prórroga en vigor podría merecer la pena", ha dicho. "Por tanto, creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida", ha confiado el ministro. Precisamente, la ministra de Vivienda, Teresa Rodríguez, ha manifestado en una entrevista en RNE que "ojalá de aquí a mañana hayamos conseguido esos votos": "Lo dramático en esta situación es que el Parlamento no esté a la altura de los acuerdos y los consensos que hoy están en nuestro país. No voy a parar hasta que consigamos alcanzar estos acuerdos". Respecto al PP, Bustinduy ha asegurado que el Ejecutivo no se ha reunido con los 'populares' "porque se han negado", pese a que "el 20%" de sus votantes "son inquilinos" y la medida "va a suponer 2.000 euros de ahorro por hogar". Bustinduy ha dicho que le expuso todo esto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una carta: "No me ha respondido". Con todo, ha asegurado que el PP "no ha expresado ni un argumento en contra". "Hay tres millones de personas que ven peligrar un derecho que hemos acordado. Es una medida que no va contra nadie y sí supone un alivio", ha sostenido.

"Todas las prórrogas que se soliciten serán válidas" El ministro ha recordado que "hay decenas de miles de personas que han pedido la prórroga", que es "obligatoria" según el ordenamiento jurídico vigente. "Todas las que se soliciten serán válidas", ha incidido. 01.31 min La prórroga de los alquileres llega esta semana al Congreso con el rechazo de PP, Vox y Junts: ¿qué pasará si decae? Además, ha asegurado que "el 75% de la población apoya esta medida", entre ellos "el 65%" de los votantes del PP y el "70%" de los relativos a Vox. "Cualquier partido que vote en contra, no habrá calibrado el clamor social que hay por la vivienda en este país", ha advertido. "La vivienda es la primera preocupación de los votantes en España, voten a quien voten", ha recalcado, incidiendo en que "hay un consenso social" que espera que este martes "se traduzca" en la convalidación del decreto en el Congreso. Y ha respondido al Partido Popular que no es cierto que el decreto desincentive el mercado del alquiler: "Lo que hace es asegurarlo".