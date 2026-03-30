Consumo advierte a los grandes fondos e inmobiliarias que deben aceptar las prórrogas de los alquileres

El Ministerio de Consumo ha remitido este lunes a los grandes fondos e inmobiliarias que operan en España una carta recordándoles que deben aceptar las prórrogas de alquiler de aquellos inquilinos que así lo soliciten, tal y como estipula el decreto ley aprobado el pasado 20 de marzo en respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la Guerra de Irán. Las 13 entidades a las que se ha dirigido el Ministerio cuentan con 100.000 contratos de alquiler en el conjunto del país.

El titular de la cartera, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamamiento para que el máximo número de inquilinos soliciten la medida. El decreto ley contempla una prórroga extraordinaria de dos años para todas aquellas personas a las que se les venza el contrato de alquiler de vivienda habitual entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Los contratos serán actualizados con un incremento tope del 2%.

Bustinduy, preguntado por los periodistas, se ha mostrado confiado en que el Gobierno de coalición será capaz de revalidad este decreto ley en el Congreso. “Los inquilinos que van a ver sus contratos vencer son de izquierdas, son de derechas y viven en todas las comunidades autónomas del país. Va a ser imposible para la derecha española justificar un voto en contra de esta medida”, ha señalado.

El titular de Consumo ha defendido que el decreto ley contempla una serie de salvaguardas para los propietarios, como la garantía de que percibirán sus rentas “con total normalidad y con una actualización del 2%”, de ahí que considere que la medida contará con el aval de la mayoría del Congreso.

No obstante, a día de hoy, el Ejecutivo no tiene todos los apoyos garantizados y de ahí el llamamiento del ministro a que se sumen el máximo número de personas antes de que decaiga la iniciativa. La prórroga de los alquileres no se incluyó en el decreto anticrisis de medidas fiscales ante la Guerra de Irán, que ya fue convalidado gracias al apoyo de Junts y con la abstención del PP y Podemos. Este texto, por lo tanto, debe seguir su propio trámite en las Cortes.