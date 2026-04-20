Alquileres asequibles con servicios cerca y otras soluciones al problema de la vivienda para los mayores

Los tentáculos del problema de la vivienda en España llegan hasta quienes tienen más de 65 años. Aunque no sean el grupo más afectado (el 82,4% vive en una vivienda en propiedad y ya sin hipoteca, según el Instituto Nacional de Estadística), quienes no encuentran un lugar para vivir de alquiler ni tienen el dinero para comprarse una casa se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. El origen de sus problemas no es muy diferente al de otras edades: los precios han subido y la oferta es escasa. Sin embargo, las soluciones deben tener en cuenta algunas particularidades.

Regular el alquiler turístico En primer lugar, los testimonios de personas de 65 años o más que hemos recogido en este otro artículo tienen en común el callejón sin salida que ha devenido el mercado libre en las zonas de más turismo del país. Ante eso, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Javier Gil, propone sancionar los pisos turísticos y desplegar medidas que movilicen las viviendas vacías. "El efecto es inmediato. En Nueva York prohibieron los pisos turísticos [en 2023] y de un día para otro cayó un 90% la oferta en Airbnb. La mayoría de esos pisos vuelven al mercado residencial. En Francia, cuando de verdad se aprobó un impuesto para sancionar la vivienda vacía, se notó que miles de viviendas que estaban vacías empezaron a alquilarse en el mercado residencial. La política de vivienda funciona, pero necesitas una regulación que sancione los usos antisociales", expone el sociólogo, autor del libro Generación inquilina, que considera que el mercado ya está intervenido, pero para favorecer la especulación. “ Necesitas una regulación que sancione los usos antisociales “ Javier Gil Investigador del CSIC y autor de Generación inquilina El profesor de economía financiera de la Universidad de Córdoba, José Antonio Fernández Gallardo, especializado en el mercado inmobiliario, ha comprobado también que la moratoria para nuevas licencias que se aplica en la ciudad andaluza ha reducido, al menos en el "corto plazo", las compras de vivienda con el objetivo de destinarlas al alquiler turístico. No obstante, el experto advierte que la efectividad de la medida habría que analizarla para "cada mercado en particular" y, aunque sí aboga por regular este problema "mundial", también previene de "demonizar" al turismo, que genera tanta actividad económica.

Más alquiler asequible Además del turismo, que secuestra opciones para quienes buscan una casa para vivir, los expertos entrevistados para este especial informativo señalan mayoritariamente la falta de oferta de vivienda en general como principal causa del problema. El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, José García Montalvo, aboga por promover medidas que aumenten el mercado del alquiler y, "particularmente", el alquiler social y asequible. En su opinión, esto pasa en parte por construir, movilizar suelo, agilizar la concesión de licencias y disponer de los mecanismos financieros para todo ello. “ Hay que promover medidas para mejorar la oferta de vivienda en alquiler y en alquiler social y asequible, particularmente “ José García Montalvo Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra Con este mismo objetivo en mente, el doctor en Economía Ignacio Ezquiaga, de la Universidad Autónoma de Madrid, advierte del "desafío" que supondrá para los promotores "aprender" a desarrollarse y "consolidarse" en un mercado de viviendas que "van a rentabilizar las inversiones a base de unos alquileres durante toda la existencia del inmueble", un modelo de negocio con muy poca implantación en España. "Son alquileres que van a estar sujetos a las restricciones que imponga el Ministerio de Vivienda para los alquileres asequibles, y también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero son alquileres a largo plazo. Se acabó renovar a los cinco años. Se acabaron las subidas sorprendentes cuando el mercado de la vivienda sube", expone. Esta oferta "pública o semipública" sería paralela al mercado libre del alquiler, por lo que el efecto esperado no sería tanto abaratamiento general, sino que exista una oferta con precios bajos, ahora casi inexistente. "Es decir, que esto no va a hacer que bajen los precios de los sectores más enfocados a la vivienda de alto standing", aclara Ezquiaga. Por su parte, el doctor en Geografía Juan Antonio Módenes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, sí considera que un parque público con más viviendas puede tener la función de "controlar el mercado". "No hace falta que toda la vivienda sea pública, pero si hay un número suficiente de vivienda pública, puedes incidir en los precios del mercado general", estima. Varias de las personas con más de 65 años que han sufrido o sufren por no encontrar un hogar nos lo han contado desde Baleares. Desde esta comunidad autónoma, la arquitecta y directora de Arquitectives, Cristina Llorente, reconoce que en islas con un suelo "limitado" la dificultad de construir vivienda pública es aún mayor, puesto que se choca con otras cuestiones como la protección del territorio, "posible especulación urbanística" y excesiva densidad, lo que implica también garantizar servicios y suministros, como el agua. Llorente, que apunta como "problema de base" que las viviendas públicas construidas en el siglo XX hayan pasado ya al mercado libre al caducar su régimen de protección, se refiere a la rehabilitación de casas vacías como una "muy buena opción" para aumentar el parque público sin construir más, algo que puede aplicarse más allá de Baleares. No obstante, también advierte que el "trabajo quirúrgico" necesario en las ciudades será costoso, tanto en recursos como en tiempo.