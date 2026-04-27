El número de hogares que posee una vivienda cae un 22% y los grandes propietarios cuadruplican su patrimonio

La polarización marca el paso al mercado de la vivienda. En catorce años (2008-2022), han crecido dos grupos en los extremos: por un lado, los hogares sin propiedades, que aumentaron un 63%; y por otro, los hogares con dos o más inmuebles, que crecieron un 54%. Mientras tanto, los hogares con una sola propiedad —la base histórica del modelo residencial español— se ha reducido un 22%.

Así lo revela el informe El problema de la concentración inmobiliaria en España, del Ministerio de Consumo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), que apunta, además a que los hogares que viven de alquiler han aumentado del 11,9% al 19,2% en este mismo periodo.

Paralelamente, los hogares de caseros han pasado de representar el 3% al 9,8% del total, lo que se traduce en que cada vez menos propietarios se reparten más viviendas.

Tabla de distribución de hogares entre 2008-2022 en España. Estudio Ministerio Consumo y CSIC

Grandes propietarios: más viviendas y más riqueza Sobre el parque inmobiliario entre el 2008 y el 2025, el informe pone el acento en que creció en torno a dos millones, pero su reparto no fue equilibrado. La escalada es clara a partir de los propietarios con tres bienes, que crecieron un 22,5%. Los que poseían cuatro, subieron un 32,2%; los de cinco, un 43,1%; y aquellos con entre seis y diez bienes, un 51,6%. Incluso los grandes tenedores, con más de diez propiedades, han incrementado su peso un 35,3%. En este último grupo destaca, a su vez, que han cuadruplicado su patrimonio: han pasado de 138.000 a 626.00 inmuebles. Construir vivienda, regular su uso y fin al alquiler turístico: cómo evitar que crezca más la 'generación inquilina' CARMEN MORALES PUISEGUR