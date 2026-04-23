La compra de viviendas se estanca en España: cae un 0,5% en febrero por segundo mes consecutivo

La compra de viviendas cae pero poco: en febrero experimentó un descenso interanual del 0,5% con un total de 59.689 operaciones según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La vivienda usada lidera el mercado, mientras que el sector muestra una ligera ralentización generalizada en el inicio del año. Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas creció un 3,8%, según estos datos, que suponen la segunda bajada interanual del año, ya que en enero las transacciones descendieron un 5%, su mayor ajuste desde junio de 2024.

De esta forma, las compraventas han descendido en los dos primeros meses del año, dejando el acumulado anual en el 2,8% en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

Estas caídas se producen después de que en 2025 la compraventa de viviendas creciera un 11,5% y alcanzara las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007. Baja tanto la vivienda usada como la nueva. En febrero, tanto las transacciones de vivienda nueva como usada presentaron descensos respecto al mismo mes del pasado año.

La mayor caída correspondió a la vivienda nueva, del -1,6%, hasta las 13.808 operaciones. Sin embargo, la mayoría de las compraventas, casi el 77% del total, siguen siendo de segunda mano. En febrero, estas bajaron un 0,2%, hasta las 45.881 según el INE, que obtiene los datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad en virtud del convenio de colaboración firmado en 2004 entre las dos instituciones.