La compra de viviendas se estanca en España: cae un 0,5% en febrero por segundo mes consecutivo
- El descenso de febrero supone la segunda caída interanual del año
- Murcia, La Rioja y Galicia lideran las bajadas en España mientras que hay crecimiento en Navarra, Cataluña y Canarias
La compra de viviendas cae pero poco: en febrero experimentó un descenso interanual del 0,5% con un total de 59.689 operaciones según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La vivienda usada lidera el mercado, mientras que el sector muestra una ligera ralentización generalizada en el inicio del año. Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas creció un 3,8%, según estos datos, que suponen la segunda bajada interanual del año, ya que en enero las transacciones descendieron un 5%, su mayor ajuste desde junio de 2024.
De esta forma, las compraventas han descendido en los dos primeros meses del año, dejando el acumulado anual en el 2,8% en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.
Estas caídas se producen después de que en 2025 la compraventa de viviendas creciera un 11,5% y alcanzara las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007. Baja tanto la vivienda usada como la nueva. En febrero, tanto las transacciones de vivienda nueva como usada presentaron descensos respecto al mismo mes del pasado año.
La mayor caída correspondió a la vivienda nueva, del -1,6%, hasta las 13.808 operaciones. Sin embargo, la mayoría de las compraventas, casi el 77% del total, siguen siendo de segunda mano. En febrero, estas bajaron un 0,2%, hasta las 45.881 según el INE, que obtiene los datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad en virtud del convenio de colaboración firmado en 2004 entre las dos instituciones.
Una España a dos velocidades
La caída de la compra de viviendas en España no es generalizada ya que en las zonas tensionadas sigue creciendo. Según los datos publicados por el INE, se observa caída en nueve comunidades: Región de Murcia (-14,8 %); La Rioja (-12,5 %); Galicia (-12 %); Cantabria (-10,9 %); Asturias (-7,6 %); Extremadura (-4,9 %); Comunidad Valenciana (-4,7 %); Baleares (-4,4 %) y Madrid (-3 %). Por el contrario, subieron en el resto de comunidades siendo los aumentos más destacados los de Navarra (18,7 %), Canarias (7,9 %) y Cataluña (5,7 %).
Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94 % de las compraventas, un total de 55.938, no experimentando ninguna variación respecto al mismo mes de 2025. Por su parte, La vivienda protegida sumó 3.751 transacciones, el 7,9 % menos que un año antes. Sube un 3,8% respecto a enero Con respecto al mes anterior, enero, la compraventa de viviendas sí aumentó, un 3,8 %. El mayor incremento lo protagonizó la vivienda usada, que creció un 4,5 % más en tasa intermensual.
Por su parte, las compraventas de vivienda nueva aumentaron en menor medida, un 1,7 % respecto al mes anterior. También fue destacado el descenso de la vivienda protegida, que cayó un 9,1% respecto a enero.
En total, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de febrero fue de 203.513, lo que supuso un 0,7% más que en el mismo mes de 2025. En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones fue de 117.889, con un aumento anual del 0,5%.
Por último, el 87,6% de las compraventas registradas en febrero correspondieron a fincas urbanas y el 12,4% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 57,8% fueron compraventas de viviendas. El número de compraventas de fincas rústicas disminuyó un 0,8% en febrero en tasa anual, mientras que el de fincas urbanas aumentó un 0,7%.