Geraldine gana 'The Floor' y se lleva los 100.000 euros en una final de infarto: así fue la derrota al gran favorito
- Geraldine vence a Christian en un gran duelo final al mejor de tres
- Disfruta de todos los programas de The Floor en RTVE Play
Geraldine se ha llevado los 100.000 euros de la gran final de The Floor, tras vencer a Christian en un Gran Duelo Final al mejor de tres, con las categorías ‘Bandas sonoras de animación’ y ‘Baloncestistas’. Christian perdió el primer y segundo enfrentamiento, que le hicieron caer cuando poseía 98 de las 100 casillas del tablero.
The Floor llegaba a su último duelo con el tablero dominado por Christian, el concursante más estratega de la edición, que ha ganado un total de 6 duelos durante el concurso. Geraldine, por su parte, había pasado desapercibida programa a programa hasta llegar a la final marcada por la tensión máxima y los giros inesperados.
100.000 euros estaban en juego y cada finalista tenía su propio sueño. Christian aspiraba a pagar un piso y viajar por México. En cambio, Geraldine podrá pagar la educación de sus hijos y disfrutar de un crucero en familia.
Así se vivió una final marcada por la estrategia y la emoción
La final ha arrancado con un ritmo frenético, marcada por una estrategia unánime que ha provocado que todos los concursantes con una única casilla fueran elegidos por el randomizer.
Uno de los primeros expulsados ha sido Roger, el concursante que había llegado a la final con 72 casillas. Se ha despedido del tablero tras enfrentarse a Raúl con la categoría heredada 'Espías y detectives’. Raúl, un joven concursante que no había jugado todavía hasta la final, ha dejado ver sus nervios incontrolables desde el primer duelo.
Contra todo pronóstico, Raúl ha conseguido ganar tres duelos durante la final y hacerse con la mayor parte del tablero. Sin embargo, su racha ha terminado cuando ha decidido jugar la categoría ‘Alta costura y pasarela’ contra Christian, quien, por lo visto, ya le había advertido previamente que no le retase. “Te lo dije” ha sentenciado Christian tras derrotar a Raúl. El concursante de 23 años rompió a llorar tras la caída, pero se despidió por todo lo alto: “Me he ido jugando”.
Fue un momento clave en la recta final. Tras la victoria de Christian, su estrategia ha empezado a tomar forma. Una vez sobre el atril, se ha mostrado rápido y seguro, incluso en categorías que no dominaba. Las casillas se han ido reduciendo poco a poco hasta quedar las dos últimas: ‘Baloncestistas’ y ‘Bandas sonoras de animación’.
Finalmente, Geraldine se ha hecho con la victoria tras un gran duelo final al mejor de tres, poniendo el broche final a los dos últimos enfrentamientos que han mantenido la incertidumbre hasta el último segundo. Y, rodeada del calor del tablero totalmente iluminado de dorado y sus compañeros, Geraldine ha celebrado que se ha hecho con las 100 casillas y los 100.000 euros. Hasta aquí la segunda temporada de The Floor.