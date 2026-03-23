Geraldine gana 'The Floor' y se lleva los 100.000 euros en una final de infarto: así fue la derrota al gran favorito

Geraldine se ha llevado los 100.000 euros de la gran final de The Floor, tras vencer a Christian en un Gran Duelo Final al mejor de tres, con las categorías ‘Bandas sonoras de animación’ y ‘Baloncestistas’. Christian perdió el primer y segundo enfrentamiento, que le hicieron caer cuando poseía 98 de las 100 casillas del tablero.

The Floor llegaba a su último duelo con el tablero dominado por Christian, el concursante más estratega de la edición, que ha ganado un total de 6 duelos durante el concurso. Geraldine, por su parte, había pasado desapercibida programa a programa hasta llegar a la final marcada por la tensión máxima y los giros inesperados.

100.000 euros estaban en juego y cada finalista tenía su propio sueño. Christian aspiraba a pagar un piso y viajar por México. En cambio, Geraldine podrá pagar la educación de sus hijos y disfrutar de un crucero en familia.