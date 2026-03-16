La semifinal de The Floor llega con máxima tensión en el tablero: así está la recta final del concurso

La semifinal de The Floor está aquí y la tensión en el tablero es mayor que nunca. 25 concursantes son los supervivientes que continúan en la lucha de los 100.000 euros del premio final. En el próximo programa, duelos decisivos que nos sorprenderán a todos, categorías que nadie se espera y concursantes dispuestos a jugarse todo marcarán una noche clave en el tablero de juego. ¿Quién conseguirá acercarse a la gran final de The Floor?

Así está el tablero en la antesala de la gran final Cada duelo puede cambiar el tablero y acercar a los concursantes al gran premio. A las puertas de la final, las estrategias y la rapidez serán clave para sobrevivir y llegar al último programa del concurso. Ibán es el actual líder de The Floor, sumando más de la mitad del tablero con un total de 53 casillas. Gabriel, uno de los concursantes favoritos de la temporada, reúne 7 casillas. Mientras que Toni y María cuentan con 6 casillas cada uno.

Gabriel roba el corazón de la audiencia Gabriel ha ganado dos duelos finales, sumando un total de 20.000 euros y consolidándose como uno de los concursantes más destacados del tablero. El joven concursante, caracterizado por su cercanía, valentía, inteligencia y rapidez, explicó que quería destinar el premio ganado a la prótesis dental de su abuela, un gesto que emocionó a la audiencia. ““

¿Cómo es el trabajo del animador en The Floor? Pero no solo los concursantes viven la tensión de los duelos. Entre las gradas del público también se siente la emoción del juego. Y quien mantiene la energía en plató en cada momento es Joan Natzari, animador de The Floor. ¡Aquí puedes ver la entrevista completa!