'The Floor' regresa por todo lo alto cargado de duelos decisivos y 100.000 euros cada vez más cerca

El sexto programa de The Floor regresa a La 1 pisando fuerte tras una semana de parón. Con nuevos duelos, sorpresas en el tablero y la tensión cada vez más alta. El tablero retoma el juego con tan solo 37 concursantes restantes, acercando a los jugadores a un paso más hacia los 100.000 euros. Durante la noche del martes viviremos duelos intensos y concursantes eufóricos con ganas de jugar y de conquistar el tablero. ¡No os lo podéis perder!

¿Qué pasó en el quinto programa de The Floor y quién ganó los 10.000 euros?

La victoria de Gabriel fue el momento más destacado de la noche, consiguiendo el premio de 10.000 euros de la semana contra Pepe, el actual líder del tablero con 38 casillas.

Lo que sorprendió a todo el mundo fue la eliminación de Alba Franco, una de las concursantes favoritas de la temporada y líder de territorio en múltiples programas consecutivos. La joven y fuerte concursante perdió frente a Martín en ‘Signos y símbolos matemáticos’.

El próximo programa nos espera con categorías de lo más divertidas para jugar en casa con toda la familia, como ‘Música pop-rock’, ‘Skyline’ o algunas tan locas como ‘Alimentos envasados’. Y, por si fuera poco, la categoría del duelo final seguirá siendo toda una incógnita hasta el final del programa.

Entre los 37 concursantes restantes se encuentra el ganador del tablero. ¿Quién abandonará el tablero en el próximo programa? ¡Ya no queda nada para conocer quién se llevará los 100.000 euros!