La lucha por los 100.000 euros se recrudece en 'The Floor': estrategias al límite y rivalidades al rojo vivo

La competencia se endurece cada vez más y el tablero está que arde en The Floor. Solo quedan 49 jugadores en pie y el premio de la noche se duplica hasta alcanzar los 10.000 euros. Así que nuestros concursantes lucharán por conseguirlo. Sin embargo, solo uno podrá hacerse con los 100.000 euros.

Lo único claro hasta este punto es que Alba comenzará el juego de la noche del martes con 31 casillas tras ganar varios duelos en el programa anterior. Además, cuenta ya con 5.000 euros en el bolsillo después de vencer a Gabriel en el duelo final del cuarto programa. La joven concursante, de 19 años, demuestra un dominio indiscutible de las categorías y unas ganas enormes de jugar y arrasar con cualquiera que se cruce en su camino. ¿Lograrán los demás dominar su territorio? ¿Conseguirá ella mantener sus casillas hasta el final?

De los 49 concursantes, solo 37 sobrevivirán a la noche del martes. The Floor no perdona y un solo fallo puede sacarte del concurso. Menos de la mitad de los concursantes que empezaron siguen en pie y durante el quinto programa, 12 de ellos se despedirán del gran tablero. Las estrategias son clave en este punto del programa, donde las rivalidades se intensifican cada vez más y cada movimiento resulta decisivo. Por ello, viviremos intensos duelos y movimientos estratégicos que ninguno de los concursantes espera.

10.000 euros en juego cada semana El premio semanal asciende hasta los 10.000 euros. ¿Quién conseguirá el premio? Concursantes como Miriam, Carlos, Alex Tin y Alba Franco lo lograron en programas anteriores, pero con la cifra de 5.000 euros. Ahora, los jugadores arriesgarán y lucharán hasta el último segundo para llegar a la final y hacerse con ese botín duplicado tan jugoso.