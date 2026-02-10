Enfrentamientos al límite y divertidos duelos en el tercer programa de la temporada de ‘The Floor’

¿Preparado para jugar en el próximo programa de The Floor? Este miércoles 11 de febrero, llega el tercer programa del concurso presentado por Chenoa.

El programa promete una noche cargada de ritmo, emoción y mucha diversión con categorías que nos harán bailar y emocionarnos. Entre ellas, habrá una categoría dedicada al grupo que revolucionó la historia de la música, los ‘Beatles’, junto a otras como ‘Operación Triunfo’ o ‘Bandas nacionales’ que nos harán levantarnos del sofá y vivirlo al máximo con los concursantes.

Después de las trece eliminaciones del segundo programa y los emocionantes momentos que sucedieron, como el récord de aciertos y el duelo final entre Gabriel y Carlos, el concurso regresa este miércoles dispuesto a sorprendernos con concursantes que prometen dominar el tablero, dejar huella y dar mucho de qué hablar.

¿Quién será el ganador de la noche? ¿Quién conseguirá dominar el tablero? No os perdáis el tercer programa de The Floor para descubrirlo.