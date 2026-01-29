Así ha sido el estreno de la segunda temporada de ‘The Floor’: Duelos épicos, giros inesperados y... ¡chenoístas!

El esperado estreno de The Floor no ha decepcionado: emoción, tensión y duelos increíbles desde el primer minuto. Los concursantes de la segunda temporada han demostrado que llegan más preparados que nunca y tienen en cuenta la estrategia, la rapidez y la valentía en cada duelo.

Eva ha sido la concursante que ha abierto la veda de The Floor. Para ella, no ha sido nada fácil. Ser la primera le ha jugado una mala pasada por nervios. Eso le ha llevado a convertirse también en la primera expulsada tras perder frente a Laura con la categoría 'Ortografía'.

David y Paz se declaran chenoístas El primer programa de The Floor no solo ha estado lleno de rivalidad y nervios, sino que también nos ha dejado momentos muy tiernos. Tras el reñido duelo 'Blanco y Negro', David se ha despedido del concurso mostrando una antigua fotografía junto a Chenoa y confesando su admiración por la presentadora. No es el único fan entre los concursantes: Paz también se ha declarado “guapa, lista y chenoísta”. Pero el juego no daba tregua: Paz tenía que competir y se ha mostrado fuerte frente al atril, y su contrincante, Víctor, no ha querido quedarse atrás, iniciando una guerra de pullas que prometía un duelo épico… ¡y así ha sido! Al final, Víctor se ha llevado la victoria, ganando por apenas tres segundos en un enfrentamiento épico que nos ha dejado a todos boquiabiertos. ““

Duelo de países: Miriam domina con estrategia Miriam fue elegida por el randomizer y decidió enfrentarse a Sandra con la categoría de 'Países', aprovechando que contaba con territorio ganado. Ambas concursantes defendieron el duelo a capa y espada, pero un solo fallo de Sandra la llevó a perder el duelo y abandonar The Floor. De esta forma, Miriam ganó el territorio que había conseguido Sandra y fue de cabeza al duelo final.

Duelo final: Miriam contra Josefa Josefa, tras demostrar ser la concursante más valiente del primer programa, también consiguió llegar al duelo final. Su enfrentamiento con Miriam no solo ha sido un duelo tenso, sino también una competición de canciones que nos han llevado del sofá a una auténtica verbena de pueblo. Finalmente, tras un duelo lleno de ritmo y música, Miriam ha ganado el premio del primer programa: ¡5.000 euros! ““