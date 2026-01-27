¡Vuelve ‘The Floor’! Más tensión y estrategia y un duelo final que lo cambia todo: así será la segunda temporada

The Floor regresa este miércoles 28 de enero con Chenoa al frente, justo después de La Revuelta, cargado de grandes novedades y duelos que mantendrán la tensión y emoción hasta el último momento.

Entre los principales cambios de esta segunda temporada, destaca un Duelo Final en cada programa con un premio inicial de 5.000 euros que se elevará a lo largo del concurso hasta alcanzar los 10.000 euros. Además, los concursantes contarán con nuevas estrategias que marcarán la diferencia en el juego, como el randomizer voluntario. Por si fuera poco, convertirse en el ganador de los 100.000 euros será más difícil que nunca, con un Duelo Final al mejor de tres que elevará al máximo el desafío y la expectación.

¿Cuál es la mecánica del concurso? Cien concursantes compiten por dominar el gran tablero de The Floor y ganar 100.000 euros. Cada uno de ellos ocupa una casilla del tablero, defendiendo su propia categoría mientras intenta conquistar las de sus rivales a través de duelos. El randomizer es un selector aleatorio de concursantes. Su función es elegir un participante al azar e iniciar el juego. El concursante seleccionado tendrá que retar a uno de los concursantes que tiene en las casillas contiguas. ““

Chenoa vuelve a ponerse al frente Chenoa vuelve a tomar las riendas como presentadora de la segunda temporada de The Floor, aportando de nuevo el carisma y la frescura que tanto la caracterizan. Su capacidad para conectar con los concursantes, aliviar la tensión del momento y acompañarlos a lo largo de los duelos vuelve a ser una de las claves del formato.

Nuevas categorías Los campos de conocimiento del programa se renuevan con la incorporación de nuevas categorías. Entre ellas, los concursantes se enfrentarán en duelo por temáticas como Operación Triunfo, los 70 años de TVE, Joaquín Sabina o El Señor de los Anillos. Sin olvidar las categorías clásicas que tanto nos gustan como Banderas y Escudos deportivos, Hipocorísticos o Palabras en desuso.

The Floor un éxito internacional The Floor es el formato unscripted más adaptado del mundo en 2025, con 30 versiones internacionales. Además, ha sido nominado a los Premios Iris en tres categorías (Programa de Entretenimiento, Realización y Producción de Entretenimiento), lo que subraya la solidez del formato y el trabajo creativo y técnico desarrollado en su primera temporada en RTVE. ‘The Floor’ es un formato original de Países Bajos creado y distribuido por Talpa Studios y coproducido por RTVE y Satisfaction Iberia.