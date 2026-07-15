En directo: Sánchez acude a la Línea de la Concepción para el acto oficial de la demolición de la Verja

Tras el acto de hermanamiento de este martes por la noche entre la colonia británica y la Línea de la Concepción, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles al municipio gaditano para oficializar la demolición de la verja que durante más de 100 años ha separado el peñón de Gibraltar del resto de la península ibérica. El acto está previsto a partir de las 12 horas y le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La comparecencia del jefe del Ejecutivo será sin preguntas y llega un día después de que se haya conocido la sentencia a su hermano, David Sánchez, que le condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación en la Diputación de Badajoz. La resolución del tribunal pacense le impide durante ese tiempo acceder a cualquier cargo o empleo público y presentarse a unas elecciones, pero logra eludir cualquier paso por la cárcel.

Sánchez, asimismo, tenía que haber presenciado la demolición de la verja el pasado 13 de julio, pero los incendios de Los Gallardos en Almería provocaron un cambio en la agenda y el jefe del Ejecutivó se trasladó hasta la zona.

Justamente, tras el cambio de fecha por el incendio, el acto en La Línea de la Concepción tiene lugar un día después de que en Bruselas se haya llevado a cabo la firma del acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre. La firma de este martes en la capital belga corrió a cargo del comisario Maros Sefcovic, que ha sido quien ha capitaneado la negociación en nombre de la UE, y del secretario de Estado para Europa británico, Stephen Doughty, pero ha contado también con la presencia tanto de Albares como del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo.

Sumar pide medidas sociales para la Línea tras la caída de la Verja Desde Sumar ven "una buena noticia" la eliminación de la Verja y "el fin de estas décadas de inseguridad para la comarca del Campo de Gibraltar". Fuentes de la formación insisten en que este paso se ha llevado a cabo "gracias al trabajo del gobierno progresista". Tras este hecho histórico, sin embargo, Sumar pone el foco en la necesidad de proteger a la comarca. "Es necesario ampliar las medidas sociales y económicas para evitar que la Línea se convierta en un paraíso para los especuladores y sobre todo para que La Línea y el Campo de Gibraltar dejen de estar a la cola del país en desempleo, renta y servicios públicos", aseguran las mismas fuentes. El partido añade que trabajará para cumplir ciertos objetivos, como por ejemplo la equiparación de pensiones y prestaciones de los transfronterizos, la protección específica para las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados sin contrato y la homologación de títulos profesionales y medidas frente "al dumping fiscal".