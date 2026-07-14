Reino Unido y la Unión Europea firman el acuerdo para retirar la verja de Gibraltar

El Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar ha sido firmado este martes por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en representación de los Veintisiete de la UE, junto a José Manel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, Stephen Doughty, secretario de Estado para Europa de Reino Unido, y el Ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Un evento que cambará la vida de los 34.000 habitantes del Peñón y los cerca de 300.000 vecinos de ocho municipios en el Campo de Gibraltar.

En la medianoche del martes entrará en vigor y se retirará la Verja de Gibraltar. Comenzará así una nueva etapa que marca un momento histórico para todas las partes y más de 15.000 trabajadores transfronterizos que, cada día, tienen que cruzar la frontera.

El punto clave de este Tratado es la conexión, que no inclusión, de la colonia británica en el espacio Schengen —un área de libre circulación, sin controles fronterizos internos, en el que están incluidos 29 países europeos— y lo hará bajo la supervisión de España, ya que el Reino Unido no pertenece a esta alianza y no puede ejercer de supervisor.

En esta ocasión, rememorando la historia gibraltareña, nos trasladamos 10 años atrás —al 23 de junio de 2016—, cuando los británicos votaron en referéndum la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit, que es como se conoce a este proceso, recibió un 51,9 % de votos a favor. Una cifra que contrasta con el 96,7% de la población gibraltareña que votó en contra. Apostaron por el remain (quedarse).

España, por su parte, reivindicó durante años su soberanía sobre el Peñón, pero las últimas negociaciones, después del Brexit, tomaron un rumbo diferente. Además, la Unión Europea necesita su previa autorización en cualquier acuerdo que afecte a Gibraltar, por lo que se convierte en pieza importante de las negociaciones. Tras meses de conversaciones, ambos reinos firman, en 2018, cuatro memorandos de entendimiento sobre la cooperación policial y aduanera, fiscalidad, derechos de los ciudadanos y la lucha contra el contrabando. Es el inicio de la cooperación entre ambas naciones sobre el territorio.

Un año más tarde, en 2019, el Gobierno español firma un decreto que incluye un paquete de medidas para paliar los efectos del Brexit. Entre ellas, disposiciones de Seguridad Social, residencia o cooperación administrativa, entre otros. En este trámite también incluye una serie de previsiones para Gibraltar, así como el Campo de Gibraltar —entre sus municipios se encuentra La Línea de la Concepción, que colinda con el Peñón—.