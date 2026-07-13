Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, sobre Gibraltar: "Con un Brexit duro muchos se habrían ido al paro"

Este miércoles, 15 de julio, el Campo de Gibraltar va a vivir un día histórico. Desaparece la verja que durante 117 años ha separado el peñón del resto de la península, y con el adiós de un símbolo que durante mucho tiempo representó la división va a mejorar de forma sustancial la vida de los vecinos de uno y otro lado y la economía de la comarca.

"Un Brexit duro, con petición de pasaportes hubiese supuesto el cierre de empresas. Muchas personas se habrían ido al paro y muchos clientes que vienen aquí a consumir no habrían venido", ha recordado Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, en una entrevista en La Noche en 24 Horas con Xabier Fortes.

Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, en una imagen de archivo EUROPA PRESS/FRANCISCO J. OLMO

El acuerdo para el fin de los controles fronterizos no ha sido sencillo, han sido años de negociaciones entre la Unión Europa y Reino Unido, pero finalmente entrará en vigor una década después de que los británicos votasen a favor de abandonar el club comunitario. El propósito de Franco pasa por recortar la desigualdad que impera entre los dos lados de la verja.

La diferencia de renta entre los vecinos con pasaporte británico y los que residen en el Campo de Gibraltar es una de las mayores de la UE, como ha recordado el alcalde. Los primeros, con una renta per cápita media de 100.000 euros, multiplican por diez la de los vecinos del resto de la comarca española, con 10.500 euros.

01.25 min Transcripción completa Controles de DNI, de pasaportes o de vehículos, en ocasiones con sus correspondientes colas. Una escena de lo más habitual en la Verja desde hace 40 años a la que le quedan apenas 24 horas este miércoles a medianoche el paso entre la Línea y Gibraltar será libre ya no habrá agentes que custodien el tránsito de personas. ¿Y dónde se va a colocar ahora la Policía Nacional de España? Pues en esos módulos que vemos ahí, anexos, donde se va a realizar el control Schengen a todas las personas que lleguen en avión al aeropuerto de Gibraltar. Aquí habrá doble control. Los pasajeros.. tendrán que identificarse ante los agentes españoles y también ante los gibraltareños. Una vez en el Peñón podrán moverse libremente por el espacio Schengen. Pero el acuerdo también prevé más cooperación policial. Se contempla la figura de la persecución en Caliente. Si se comete un delito en territorio español... ...y sale huyendo hacia Gibraltar, lógicamente los funcionarios policiales españoles podrán acceder persiguiéndolo hasta Gibraltar, ...cosa que no ocurría hasta ahora. Algo recurrente en delitos de narcotráfico... ...también lo tendrá más difícil quienes quieran.. esconder su dinero de la justicia. En ocasiones hemos encontrado con que un delincuente.. presunto delincuente español, se cobijaba en Gibraltar con las cuentas y no se podían dar datos ninguno de ellas. Ahora sí va a ser posible. Una colaboración hasta ahora inédita en la zona que se espera sea beneficioso para el Peñón y para el Campo de Gibraltar Tras el fin de la Verja en Gibraltar, la seguridad sale reforzada

"Tenemos un cambio de ciclo en la economía. Tenemos 7.600 desempleados, que es la cifra más baja desde 2007. Se está moviendo la economía, poco a poco está cambiando, pero necesitamos ayuda para que sea una realidad en un plazo breve", ha destacado Franco, que ha recordado que los principales beneficiarios serán los 16.000 trabajadores transfronterizos, 11.000 españoles.

El alcalde de La Línea de la Concepción no obstante ha señalado que todavía quedan algunos flecos por cerrar. Ha citado en concreto el futuro de las pensiones de aquellos trabajadores que han cotizado la mayor parte de su vida laboral en Gibraltar y que acaban teniendo una prestación "irrisoria". De ahí que haya hecho un llamamiento para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, articulen un paquete de medidas complementarias para garantizar que el adiós de la verja no deja a nadie atrás.