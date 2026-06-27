España saca a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales, en la que ha estado 35 años, e incorpora a Rusia
- Tras constatar el intercambio efectivo de información fiscal, ha explicado el Ministerio de Hacienda
- También salen de la lista Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago
El Ministerio de Hacienda ha actualizado la lista de paraísos fiscales con la salida de Gibraltar —en la que ha estado 35 años—, Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago, tras constatar el intercambio efectivo de información fiscal y una mayor convergencia de sus regímenes tributarios con los estándares internacionales, según la orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
"Por fin se ha corregido una injusticia histórica de más de 30 años. El resultado significará mucho para muchas personas con intereses transfronterizos, empresas, trabajadores y quienes tienen segundas residencias en España", ha celebrado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que ha dicho que es "algo que se debería haber producido hace mucho tiempo".
Hacienda ha explicado que la salida de Gibraltar se debe principalmente a que el territorio británico ha realizado un cumplimiento efectivo del intercambio de información tributaria con España, uno de los requisitos establecidos en la normativa para abandonar la relación de jurisdicciones no cooperativas.
Gibraltar firmó un acuerdo bilateral de cooperación tributaria con España cuyo funcionamiento ha sido verificado. Además, forma parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y ha suscrito los acuerdos internacionales correspondientes en esta materia.
Hacienda también ha destacado que Gibraltar cumple con otro de los criterios exigidos para salir de la lista, al no mantener un régimen de baja o nula tributación siguiendo los parámetros fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Rusia pasa a formar parte de la lista de jurisdicciones no cooperativas
Asimismo, ha señalado que el territorio británico participa en el marco inclusivo BEPS de la OCDE y ha ratificado el acuerdo del Pilar II, que establece un impuesto mínimo global y otros estándares fiscales internacionales.
La exclusión de la lista, en la que figuraba desde 1991, se produce a raíz del Acuerdo Internacional sobre Fiscalidad y Protección de los Intereses Financieros entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar, conocido como el Tratado Fiscal, que se firmó en 2019 y entró en vigor en marzo de 2021.
Por el contrario, Rusia pasa a formar parte de la lista de jurisdicciones no cooperativas debido a la existencia de un régimen fiscal considerado perjudicial, en línea con la decisión adoptada previamente por la Unión Europea (UE).
Esto tendrá un impacto económico limitado en España, ha indicado Hacienda, debido a que el intercambio económico con Moscú ya está restringido por las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania.