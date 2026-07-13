Del Tratado de Utrecht hasta una verja con los días contados: ¿Cuál es la historia de Gibraltar?

Muchos lo esperaban y pocos se imaginaban que verían ese día llegar. El 15 de julio, la Verja de Gibraltar se desmantelará por completo después de más de 40 años desde que se abriese y dejase pasar a personas y vehículos. Con esta medida se trasladarán las fronteras del Peñón hasta su puerto y aeropuerto. Más de 15.500 personas esperan beneficiarse de esta situación, principalmente los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar y que cada día enfrentan interminables colas para entrar y salir del territorio. Con esta acción, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que se va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores transfronterizos.

¿Cómo se volvió el Peñón en parte del territorio británico de ultramar? Todo comienza como una clase de historia: el rey 'austria' Carlos II de Habsburgo murió sin descendencia en 1700 y designó a su sobrino, el duque Felipe de Anjou, como sucesor de la dinastía de los Borbones. Esto provocó una guerra con los austriacos, ingleses y holandeses que apoyaban al archiduque Carlos de Austria como pretendiente al trono, mientras que los españoles y franceses apoyaban al heredero electo. Una flota holandesa e inglesa tomó Gibraltar —que estaba bajo dominio español— en 1704 durante la Guerra de Sucesión y, nueve años después, llegó el documento de la discordia. El Tratado de Utrecht, firmado en las ciudades holandesa de Utrecht —de ahí su nombre— y alemana de Rastatt entre 1713 y 1715, estableció que los borbones —con Felipe V— reinaran en España a cambio de unas ventajas comerciales y territoriales para Austria, Holanda e Inglaterra. Entre los territorios perdidos de nuestro país, como Milán, Sicilia o Menorca, se encontraba Gibraltar, cedido al Reino Unido en 1713. En 1727 se produjo el primer gran intento de asedio a la roca. Un ataque que fracasó por el poderío naval del Reino Unido. Más tarde, entre 1779 y 1783 —lo que se conoce como el Gran Asedio—, España se alió con Francia y juntas atacaron Gibraltar con bombardeos masivos, aunque de nuevo su intento falló. Desde entonces cesaron las vías bélicas para recuperar el territorio. Ya en el siglo XX, durante la dictadura de Francisco Franco, se cambió el enfoque y se recurrió a la vía legal. En varias ocasiones la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha intervenido a través de resoluciones asamblearias: en 1965 invitó a los gobiernos español y británico a iniciar conversaciones para tratar la soberanía de Gibraltar. Dos años más tarde, en 1967, dicta que "toda situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas" y en 1968 pide al Reino Unido que termine con la situación colonial en el Peñón.

Franco cierra la Verja de Gibraltar La dictadura franquista fue férrea en su reivindicación de la soberanía española sobre Gibraltar. Desde la capital se exigió la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la descolonización. Pero el 30 de mayo de 1969 el Peñón de Gibraltar vio su propia Constitución entrar en vigor. A través de este gesto dejaron claro que querían formar parte de la corona británica. Una respuesta que no gustó nada a Francisco Franco, que cerró por completo la verja el 8 de junio de ese año. Con el cierre físico se incluyeron las comunicaciones terrestres y telefónicas que dejaron incomunicadas a miles de personas. El bloqueo duró 15 años, hasta febrero de 1985, cuando se permitió el tránsito de vehículos además del peatonal, lo que significó una reapertura total de la frontera con Gibraltar. La Verja de Gibraltar, a la espera de un acuerdo 40 años después de su apertura definitiva FRAN ANDRADES Juan Carmona, alcalde de La Línea de la Concepción —donde se encuentra la frontera— en la época del cierre aseguró que "mantener la frontera cerrada con Gibraltar era cerrar nuestra posibilidad de entrada en aquella época en el mercado común europeo y en la OTAN". El bloqueo afectó a miles de personas laboralmente, a 5.057 españoles. El Ministerio de Trabajo cifró en dos millones de euros (unos 300 millones de pesetas de entonces) los pagos del subsidio por desempleo de todos ellos.

¿Qué ocurrió después? En 2001 surgen dos protagonistas: Josep Piqué, ministro de Exteriores español, y su homólogo británico, Jack Straw. Ambos plantearon una soberanía compartida del Peñón que se firmaría en 2002, pero el cambio en el ministerio, con la entrada de Ana Palacio, echó por tierra el avance de las negociaciones hasta entonces. En 2006, con un nuevo gobierno socialista y Miguel Ángel Moratinos al frente de la cartera de Exteriores, España, Reino Unido y Gibraltar deciden reunirse hasta en tres ocasiones, y hasta 2009, en un Foro Tripartito (el 21 de julio de este año fue la primera visita de un ministro español a esa región británica de ultramar en 300 años). En esta época, los llanitos, forma coloquial de llamar a los habitantes del peñón, reclamaban un mayor reconocimiento de sus aguas territoriales, tema de mucha discrepancia entre ambas naciones, pero España solo reconocía lo estipulado en el Tratado de Utrecht. Esa disputa marcó unos años de gran tensión entre las fuerzas de seguridad británicas y españolas, con detenciones, amenazas y hostigamientos por parte de la Royal Police en lo que se consideraban como aguas del Peñón. Más allá de las reyertas entre ambas fuerzas de seguridad, España decidió acudir a la Unión Europea para reclamar que en ese antiguo tratado solo se cedían la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto al puerto, defensas y fortalezas. Pero la estrecha franja de tierra que une Cádiz con Gibraltar —llamada istmo y donde se ubica la pista del aeropuerto— no estaba incluida en el tratado como parte de la cesión tres siglos atrás. Tampoco entraban en el pacto las aguas territoriales que Gibraltar ha ido expandiendo a medida que ganaba terreno artificialmente al mar. Densidad de población de Gibraltar InfografíaRTVE Fuente: Geo-Ref