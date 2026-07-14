El fin de la verja de Gibraltar, en directo en vídeo el acto en la histórica frontera con Reino Unido

Son las 12 en punto de la mañana...

...sol radiante sobre el Peñón de Gibraltar...

...y aquí estamos en la valla...

...a menos de 12 horas exactamente...

...de que caiga esta última frontera de la Europa..

Sur, de Europa Occidental.

Aquí ven como unos operarios justo entre la zona española y la

Gibraltareña están limpiando los últimos retoques para lucir en

suspender el final de esta

frontera. Hay preparado un acto simbólico, para

esa hora veremos en qué consiste

Estamos con Joaquín, que como les decíamos es uno de los operarios que

está limpiando esta verja, que va a ser poco

de lo poco que quede...

...a partir de las 12 de la noche ¿no?

Desde luego, de lo poco que quede ya...

...en lo que es histórico España..

con Gibraltar, y aquí dándole el último limpiado a la valla.

¿Usted qué es? ¿Del campo de Gibraltar?

o de Gibraltar? Del campo de Gibraltar.

¡Qué pasa ya! ¡Esto es mi niño de toda la vida!

...mi guaki... ...ay qué arte...

...pero no vea esto ¿no?...

...¿Usted es de Gibraltar?..

de la Línea? Yo de la línea como es.

¿Y qué viene? ¿A pasar el día, a trabajar?

No, yo vengo un momento a dar un recado a una

mujer, aquí de Gibraltar.

Pues que vaya bien.

Faltan 11 horas y media para que caiga a la valla

estamos en Main Street, la calle principal, la calle real de Gibraltar,

pudiera ser viendo los letreros en

inglés y las cabinas rojas típicas, pues cualquier calle londinense.

Pero hablando con el personal, aparte de..

inglés hay un acento andaluz hablando en español muy marcado.

Joaquín,

un español ya con 10 años de...

Viviendo en Gibraltar, con residencia en Gibraltar, sí.

Bueno, ¿y qué esperáis

para este día? Porque se ve en general bastante

alegría, aunque la gente no quiere hablar mucho.

Claro, bueno, a ver, a ver lo que pasa, no sabemos lo que

va a pasar, pero sí, en principio ya cuando habla la frontera, pues me

imagino que no habrá más cola,

que habrá menos tiempo para poder ver a los familiares en España, cuando se va

a comprar no va a haber tanta

cola y a ver qué pasa por aquí, por Gibraltar, en plan las calles, van a

subir los precios supongo.

Sí, porque

esa es una de las cuestiones que se comenta, que van a aplicar unos

impuestos que antes no teníais, ¿eso cómo os afecta?

Exacto, pues nos va a afectar

...la gasolina antes era más barata...

...ahora ya no va a ser tan barata...

...por ejemplo el tabaco, el alcohol...

...muchas

cosas. La mayoría de cosas que vienen la gente

a comprar que todavía eran más baratas, ya no creo que van a

seguir siendo tan baratas y van a ser igual que en España.

Visitantes como Paqui María, que venís de Cadiz

¿qué hacéis por aquí?

Venimos a pasar

el día entre amigas y de compras.

Sí, hemos decidido venir antes de que se abra la verja...

...y nada, a pasar el día aquí de compras.

¿Qué esperáis para hoy?

Digamos, porque a las 12 acaba una situación ya que lleva muchísimos años,

desgraciadamente.

Sí, nos están comentando los comercios

que subirá el IVA, que los precios ya que venimos por cosméticos y cosas de

belleza

van a subir y nada, esperemos que no vaya a ser eso porque no venimos muchos

tampoco. Nada, yo he visto un poco de

incertidumbre porque no saben muy bien lo que van a pasar, pero bueno.

Hacemos

un pequeño alterno en el recorrido, nos encontramos con este cañón de hierro

fundido de la guerra de Crimea

cedido a Gibraltar, suponemos por lo tanto que es muy posterior al Tratado

de Utrecht

Pues para hablar con un profesional gibraltareño hemos venido a este

despacho bufete Hassans, en el piso 11 del edificio Midtown.

despacho bufete

Hassans... ...en el piso 11 del edificio

Midtown...

...y han felices..

¿Son tiempos felices para Gibraltar?

Sí, sí, muy felices, sí, sí, es

Sí, muy felices. Es una nueva era en lo que es la

relación entre Gibraltar y España, y el campo de

Gibraltar. Para vosotros, que os dedicáis al

asesoramiento, las leyes, el derecho..

¿cambia algo a partir de ahora?

¿Tributaciones, impuestos, relaciones?

Sí,

el régimen fiscal cambia un poco en lo que contiene aquí, en los negocios

locales, pero también abre muchos

posibilidades a residentes nuevos a Gilbertar, gente con este tratado

busque establecer residencia aquí en Givertar y eso nos abre muchas puertas

También el hecho de que ya Gibbertar no esté en la lista de paraísos fiscales.

Es muy importante eso para nosotros, tanto como

la caída de la verja.

La verja cae por eso igual.

Sí, es todo parte del..

Pero estamos viendo para ahí que realmente ya no sé si va a haber muchos

más residentes porque no hay dónde construir.

Pues hay mucha construcción en

Gibraltar. ¿Pero dónde?

Pues en el lado oeste, en el Eastside.

Pero hay muy poco terreno,

muy poquito terreno.

Se están reclamando del mar, es un proyecto muy interesante y..

se espera de que haya muchas viviendas y muchos sitios ahí para construir.

Por último, ¿por qué..

si es bueno para los gibraltareños, para los comerciantes, hemos tenido

tantos problemas para hablar con

los comerciantes que son de Gibraltar prácticamente en estas horas previas,

no sé si es por incertidumbre, nadie nos quiere hablar a cámara

Sí que hay incertidumbre.

Es un marco nuevo para ellos

las importaciones, las importaciones, todo es nuevo y por lo tanto todo lo

que es nuevo conlleva

cierto miedo, cierta resistencia, pero..

por el lado positivo la verja está abierta, facilita mucho el trámite de

las personas, el trámite del

los bienes, de las compras y que venga más gente aquí siempre va a ser buena

para

nosotros y para los comerciantes.

Pues Ian, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte para

los Gibraltareños y los españoles.

Bienvenido, por supuesto, para todos.

Eso es que me quise un acuerdo que sea del beneficio de todos