El fin de la verja de Gibraltar, en directo en vídeo el acto en la histórica frontera con Reino Unido
- El acuerdo firmado entre la UE y el Reino Unido cierra el último fleco que quedaba pendiente tras el Brexit
- Sigue aquí en directo el programa especial de La Noche en 24 Horas
Este miércoles desaparece la verja que durante más de 100 años ha separado el peñón de Gibraltar del resto de la península. Con el Tratado que este martes han rubricado la Unión Europa y el Reino Unido se cierra el último fleco que quedaba pendiente tras el Brexit. El acuerdo, negociado durante años, supone la eliminación de los controles en la frontera, tanto a las personas como a las mercancías, además de otra serie de compromisos.
La Noche en 24 Horas emite esta noche un programa especial desde el Campo de Gibraltar para conmemorar un hecho histórico. Justo a las 00.00 se celebrará un pequeño acto de hermanamiento entre la colonia británica y La Línea de la Concepción, el municipio español con el que linda. En el acto participarán, entre otras autoridades, el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, y el alcalde de la localidad andaluza, Juan Franco. Además está previsto que a lo largo del día, el presidente de España, Pedro Sánchez, acuda a la frontera.
Son las 12 en punto de la mañana...
...sol radiante sobre el Peñón de Gibraltar...
...y aquí estamos en la valla...
...a menos de 12 horas exactamente...
...de que caiga esta última frontera de la Europa..
Sur, de Europa Occidental.
Aquí ven como unos operarios justo entre la zona española y la
Gibraltareña están limpiando los últimos retoques para lucir en
suspender el final de esta
frontera. Hay preparado un acto simbólico, para
esa hora veremos en qué consiste
Estamos con Joaquín, que como les decíamos es uno de los operarios que
está limpiando esta verja, que va a ser poco
de lo poco que quede...
...a partir de las 12 de la noche ¿no?
Desde luego, de lo poco que quede ya...
...en lo que es histórico España..
con Gibraltar, y aquí dándole el último limpiado a la valla.
¿Usted qué es? ¿Del campo de Gibraltar?
o de Gibraltar? Del campo de Gibraltar.
¡Qué pasa ya! ¡Esto es mi niño de toda la vida!
...mi guaki... ...ay qué arte...
...pero no vea esto ¿no?...
...¿Usted es de Gibraltar?..
de la Línea? Yo de la línea como es.
¿Y qué viene? ¿A pasar el día, a trabajar?
No, yo vengo un momento a dar un recado a una
mujer, aquí de Gibraltar.
Pues que vaya bien.
Faltan 11 horas y media para que caiga a la valla
estamos en Main Street, la calle principal, la calle real de Gibraltar,
pudiera ser viendo los letreros en
inglés y las cabinas rojas típicas, pues cualquier calle londinense.
Pero hablando con el personal, aparte de..
inglés hay un acento andaluz hablando en español muy marcado.
Joaquín,
un español ya con 10 años de...
Viviendo en Gibraltar, con residencia en Gibraltar, sí.
Bueno, ¿y qué esperáis
para este día? Porque se ve en general bastante
alegría, aunque la gente no quiere hablar mucho.
Claro, bueno, a ver, a ver lo que pasa, no sabemos lo que
va a pasar, pero sí, en principio ya cuando habla la frontera, pues me
imagino que no habrá más cola,
que habrá menos tiempo para poder ver a los familiares en España, cuando se va
a comprar no va a haber tanta
cola y a ver qué pasa por aquí, por Gibraltar, en plan las calles, van a
subir los precios supongo.
Sí, porque
esa es una de las cuestiones que se comenta, que van a aplicar unos
impuestos que antes no teníais, ¿eso cómo os afecta?
Exacto, pues nos va a afectar
...la gasolina antes era más barata...
...ahora ya no va a ser tan barata...
...por ejemplo el tabaco, el alcohol...
...muchas
cosas. La mayoría de cosas que vienen la gente
a comprar que todavía eran más baratas, ya no creo que van a
seguir siendo tan baratas y van a ser igual que en España.
Visitantes como Paqui María, que venís de Cadiz
¿qué hacéis por aquí?
Venimos a pasar
el día entre amigas y de compras.
Sí, hemos decidido venir antes de que se abra la verja...
...y nada, a pasar el día aquí de compras.
¿Qué esperáis para hoy?
Digamos, porque a las 12 acaba una situación ya que lleva muchísimos años,
desgraciadamente.
Sí, nos están comentando los comercios
que subirá el IVA, que los precios ya que venimos por cosméticos y cosas de
belleza
van a subir y nada, esperemos que no vaya a ser eso porque no venimos muchos
tampoco. Nada, yo he visto un poco de
incertidumbre porque no saben muy bien lo que van a pasar, pero bueno.
Hacemos
un pequeño alterno en el recorrido, nos encontramos con este cañón de hierro
fundido de la guerra de Crimea
cedido a Gibraltar, suponemos por lo tanto que es muy posterior al Tratado
de Utrecht
Pues para hablar con un profesional gibraltareño hemos venido a este
despacho bufete Hassans, en el piso 11 del edificio Midtown.
despacho bufete
Hassans... ...en el piso 11 del edificio
Midtown...
...y han felices..
¿Son tiempos felices para Gibraltar?
Sí, sí, muy felices, sí, sí, es
Sí, muy felices. Es una nueva era en lo que es la
relación entre Gibraltar y España, y el campo de
Gibraltar. Para vosotros, que os dedicáis al
asesoramiento, las leyes, el derecho..
¿cambia algo a partir de ahora?
¿Tributaciones, impuestos, relaciones?
Sí,
el régimen fiscal cambia un poco en lo que contiene aquí, en los negocios
locales, pero también abre muchos
posibilidades a residentes nuevos a Gilbertar, gente con este tratado
busque establecer residencia aquí en Givertar y eso nos abre muchas puertas
También el hecho de que ya Gibbertar no esté en la lista de paraísos fiscales.
Es muy importante eso para nosotros, tanto como
la caída de la verja.
La verja cae por eso igual.
Sí, es todo parte del..
Pero estamos viendo para ahí que realmente ya no sé si va a haber muchos
más residentes porque no hay dónde construir.
Pues hay mucha construcción en
Gibraltar. ¿Pero dónde?
Pues en el lado oeste, en el Eastside.
Pero hay muy poco terreno,
muy poquito terreno.
Se están reclamando del mar, es un proyecto muy interesante y..
se espera de que haya muchas viviendas y muchos sitios ahí para construir.
Por último, ¿por qué..
si es bueno para los gibraltareños, para los comerciantes, hemos tenido
tantos problemas para hablar con
los comerciantes que son de Gibraltar prácticamente en estas horas previas,
no sé si es por incertidumbre, nadie nos quiere hablar a cámara
Sí que hay incertidumbre.
Es un marco nuevo para ellos
las importaciones, las importaciones, todo es nuevo y por lo tanto todo lo
que es nuevo conlleva
cierto miedo, cierta resistencia, pero..
por el lado positivo la verja está abierta, facilita mucho el trámite de
las personas, el trámite del
los bienes, de las compras y que venga más gente aquí siempre va a ser buena
para
nosotros y para los comerciantes.
Pues Ian, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte para
los Gibraltareños y los españoles.
Bienvenido, por supuesto, para todos.
Eso es que me quise un acuerdo que sea del beneficio de todos
El adiós de la verja, del que fundamentalmente se beneficiarán los 15.000 trabajadores transfronterizos, simboliza el fin de una historia que no ha estado exenta de polémicas y de la que se vivieron los momentos más tensos cuando en 1962 Franco decidió prohibir el tránsito. Fueron años muy difíciles para la comarca del Campo de Gibraltar, que siempre ha tenido importantes lazos económicos con la colonia.
Cuatro años de negociación "paciente y compleja"
Este mismo martes, la Unión Europea y Reino Unido han firmado el Tratado con el que se normaliza la relación entre el bloque comunitario y el peñón. El comisario europeo Maros Sefcovic ha sido el encargado de rubricar el acuerdo, mientras que la parte británica ha estado representada por el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty. En la firma también han estado presentes el ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Albares, y Picardo.
"Ha llevado cuatro años de negociación paciente y compleja, pero el resultado habla por sí mismo: Prosperidad compartida, cooperación más estrecha y no más barreras para unas 15.000 personas que cruzan entre España y Gibraltar todos los días. Es una sensación muy especial ver caer una valla", ha celebrado Sefcovic, en un comunicado posterior a la firma. Y aunque el Parlamento Europeo todavía debe ratificar el acuerdo en una votación plenaria, prevista para finales de este año, todas las disposiciones claves podrán aplicarse ya.