El tiempo este miércoles 15 de julio: alerta por calor extremo de hasta 42 grados y tormentas con granizo

España se enfrenta este miércoles a una jornada de gran contraste y fuerte inestabilidad atmosférica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado diversos avisos ante una situación caracterizada por temperaturas significativamente altas en Baleares, las zonas de Alborán, el valle del Guadalquivir y toda la mitad este de la Península. El calor será especialmente sofocante en el prelitoral de Valencia y en la ribera del Ebro de Zaragoza, donde los termómetros podrían rozar registros históricos para la época.

La subida de las temperaturas máximas será generalizada en ambos archipiélagos, las regiones mediterráneas y el cuadrante suroeste del país, experimentando un ascenso notable en los prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. No obstante, se registrará un respiro térmico en el área cantábrica, Navarra y La Rioja, donde los termómetros tenderán a la baja, manteniéndose sin cambios significativos en el resto de la Península.

El umbral de los 35 grados se superará con holgura en amplias zonas del territorio peninsular y en Baleares, quedando al margen únicamente el Cantábrico, Extremadura y el cuadrante noroeste. La situación se tornará crítica en el tercio este, el valle del Guadalquivir y en Mallorca, donde las temperaturas oscilarán entre los 38 y los 40 grados. Los picos más extremos del día se localizarán en el valle del Ebro y en el prelitoral de Valencia, donde los termómetros llegarán a alcanzar los 42 grados.

Noches tropicales y presencia de calima El calor no dará tregua durante las horas nocturnas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en la mayor parte del país, a excepción del litoral atlántico de Galicia, donde permanecerán estables. Esta circunstancia propiciará noches marcadamente calurosas, con valores mínimos que se situarán por encima de los 20 o incluso los 25 grados en Baleares, en las depresiones de la mitad este peninsular y a lo largo de los litorales mediterráneos, dificultando de forma notable el descanso nocturno. Asimismo, la atmósfera se verá enturbiada por la presencia de calima en suspensión, que afectará principalmente al tercio oriental de la Península y al archipiélago balear, reduciendo ligeramente la visibilidad y empeorando la calidad del aire.

Riesgo de tormentas de granizo A pesar del predominio de cielos despejados y la estabilidad general en buena parte de España, la nubosidad de evolución diurna ganará protagonismo por la tarde en la cordillera Cantábrica y en el interior del tercio este de la Península. Se esperan tormentas localmente fuertes en la provincia de Albacete, el interior de Valencia y el norte de la Región de Murcia. Estas precipitaciones tormentosas irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso de granizo. Con menor probabilidad, este tipo de fenómenos también podrían desarrollarse en el sistema Ibérico turolense y en las sierras del prelitoral de Tarragona. Por otro lado, la cornisa cantábrica y Galicia presentarán un panorama completamente distinto, con cielos nubosos o cubiertos y la posibilidad de registrar lluvias débiles y dispersas, especialmente en el Cantábrico oriental. Las brumas matinales también serán probables en el interior de estas regiones, así como en el alto Ebro.